Antonio Rizola reveló si Brenda Lobatón jugará el Sudamericano de vóley 2026 y lamentó baja de Diana de la Peña: “Es una fatalidad”

Antonio Rizola respondió si Brenda Lobatón jugará el Sudamericano de Vóley y lamentó la lesión de Diana de la Peña.

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La selección peruana de vóley sufrió una baja de último momento antes del Campeonato Sudamericano 2026. Diana de la Peña no podrá viajar con el grupo por una lesión en el pie que la alejará de las canchas durante cerca de un mes. El técnico Antonio Rizola lamentó la ausencia de la central.

“Una fatalidad. Digo que es una fatalidad porque Diana, desde que llegué, tuvo una inversión de nuestra parte, una preparación específica. Ella fue la mejor central en la Copa América y viene creciendo en ese sentido. En el penúltimo partido contra Argentina hizo 14 puntos. O sea, Diana estaba en un gran momento de crecimiento”, expresó en Somos Vóley.

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Rizola explicó lo que sucedió con de la Peña. “Fue mala suerte. Yo iba a definir el grupo el viernes y, a mitad del entrenamiento, ella sufrió un esguince en el tobillo porque cayó y pisó el pie de una atleta. En esa acción tuvo una fractura del quinto metatarso, igual a la lesión de Neymar. Esta fractura le impide pisar, hacer movimientos y caminar. No hay forma de recuperarse antes de tres semanas”.

Si bien el estratega brasileño considera que no es una lesión grave, el tiempo no alcanza para que se recupere antes del campeonato. “No es una lesión grave; en tres semanas se recupera, pero estamos a una semana del campeonato. Es muy triste, peor para ella, porque es quien sufre con esto. Era un momento importante para ella y nosotros, en lugar de llorar, vamos a buscar soluciones. Vamos a dar oportunidad a otra atleta que entre y aproveche la oportunidad, porque viene peleando mucho”.

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El técnico brasileño lamentó la baja de la central de cara al Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Créditos: Somos Vóley.

¿Brenda Lobatón va al Campeonato Sudamericano de vóley?

Antonio Rizola también fue consultado por la inclusión de Brenda Lobatón entre las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La duda surgió porque la atacante no fue convocada para la Copa Salta, torneo en el que la ‘bicolor’ disputó amistosos contra Argentina.

“Ya está. Antes de salir de aquí, decidimos que, como ella quedó prácticamente tres semanas sin entrenar con nosotros, perdió mucho en condición física. Se quedó aquí recuperándose. Le dije: ‘Tu pasaje para Brasil ya está comprado’. Ella hoy es una atacante fundamental para Perú”, acotó.

Lobatón fue una de las mejores puntas de la última Copa Sudamericana y se consagró como la máxima anotadora de la selección peruana. Por ello, su aporte será vital en la lucha por las plazas al Mundial.

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La 'Canguro' fue la gran ausente en la Copa Salta en Argentina. Créditos: Somos Vóley / Latina.

Fixture nuevo de Perú en el Sudamericano de vóley 2026

A pocos días del inicio, la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) informó ligeros cambios en la programación del Campeonato Sudamericano, que otorgará tres cupos al Mundial y uno a los Juegos Olímpicos. Conoce el fixture de la ‘bicolor’ a continuación:

- Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)