El testimonio de alias ‘Juliacho’, acusado de haber estado implicado en secuestro de empresario minero

Alias 'Juliacho', un joven de 19 años, fue detenido por su presunta vinculación con un cuádruple asesinato en Trujillo. Su testimonio podría ser clave para desarticular a la organización criminal 'Los Pulpos'.| Video: 24 Horas

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‘Juliacho’, de 19 años, fue detenido en el marco de la investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Lara. Durante una intervención policial, el investigado realizó declaraciones sobre presuntos contactos con integrantes de una organización criminal que habría cometido el ataque en la madrugada del último domingo.

El detenido fue identificado como Julio Zavaleta Quezada. Las autoridades indagan su presunta relación con alias Óscar, a quien vinculan con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

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Secuestro de empresario minero: qué dijo alias Juliacho tras ser detenido por la Policía

Durante la detención, los agentes preguntaron al joven por una rosa tatuada en su brazo y por unas marcas en su cuerpo. También repararon en una lesión que presentaba en una rodilla.

Alias “Juliacho” indicó que sufrió el golpe tras un accidente. Según Panamericana Noticias, esa herida llamó la atención de los investigadores porque podría coincidir con los movimientos atribuidos a uno de los responsables del secuestro de Lara.

La posible relación entre esa lesión y el caso forma parte de las diligencias que aún están en curso.

Testimonio de uno de los involucrados

En otro fragmento de su declaración ante agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el joven mencionó a una persona a la que llamó alias Óscar. Según su versión, ese contacto le habría hablado de “un seco” y le pidió comunicarse con otros individuos.

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El detenido señaló que se puso en contacto con personas a las que identificó con los alias de Bolacho, Futuro y Ñato. Las autoridades sostienen que alias Óscar tendría nexos con Johnson Pulpo, quien fue capturado. Esa hipótesis es materia de investigación fiscal y policial.

Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)

Fiscalía da 15 días a la PNP para investigar y presentar pruebas

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó que la Policía cuenta con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes tuvieron participación directa o indirecta.

“La Policía tiene que, en estos quince días, acopiar evidencias sólidas, evidencias de calidad, para determinar cómo sucedieron los hechos y quiénes están directa o indirectamente involucrados”, declaró Chávez Cotrina.

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El funcionario indicó que, por ahora, el Ministerio Público no puede atribuir responsabilidad a ninguna persona. Añadió que se coordinó la llegada de más peritos a Trujillo, incluidos especialistas procedentes de Lima, ante los cuestionamientos sobre la identificación de los detenidos y la apariencia física de los hombres que habrían usado indumentaria policial durante el secuestro.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

Los investigados permanecen detenidos de manera preliminar por el presunto delito de organización criminal, mientras continúan las pericias y la recopilación de pruebas en torno al caso.

En las últimas horas también se ha conocido que Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, ingresó al Perú el 1 de septiembre, tras ser entregado por autoridades bolivianas en el CEBAF de Desaguadero. El presunto cabecilla de Los Pulpos quedó bajo custodia de la PNP y este 2 de septiembre será trasladado a Lima para las diligencias correspondientes.

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Se le atribuyen investigaciones por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros delitos.