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¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Mano Menezes definió a sus elegidos para los duelos que se jugarán este sábado 26 y martes 29 de septiembre por la jornada de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030

Mano Menezes alista su nómina para afrontar los partidos por Fecha FIFA de septiembre. (Modo Fútbol)
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La selección peruana volverá a competir en septiembre con dos amistosos previstos como parte de su preparación para las Eliminatorias 2030. La ‘blanquirroja’ enfrentará a Estados Unidos en Orlando y luego jugará ante México en Nueva York, el próximo sábado 26 y martes 29 de septiembre, respectivamente.

La expectativa se concentra ahora en la próxima convocatoria en medio de muchas especulaciones. Mano Menezes ya tiene definidos a los futbolistas que integrarán la lista, y la relación incluirá algunas sorpresas y ausencias entre los convocados.

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Fecha confirmada que saldrá la lista de convocados de Perú

La próxima lista de convocados de la selección peruana mantiene abierta la expectativa por las posibles novedades que prepararía Mano Menezes para los amistosos de septiembre. Se pudo conocer que el DT ya tiene fecha exacta en la que dará a conocer a los elegidos para los duelos con Estados Unidos y México por la fecha FIFA.

“La lista de convocados saldrá el miércoles 16 de septiembre”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’. Ni bien se conozca a los llamados, arrancarán con los entrenamientos en La Videna con los jugadores de la Liga 1 inicialmente y luego se sumarán los que militan en el exterior.

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César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
La gestión de las visas no garantiza una convocatoria. Los seis jugadores de Universitario deberán esperar la lista de Mano Menezes para saber si estarán disponibles ante Canadá el próximo 3 de octubre. (Selección Peruana)

Sorpresas y ausencias en la lista de convocados de Perú

Mano Menezes ya tendría definido la lista de convocados, y mientras se hace oficial, se pudo conocer que hay jugadores que vienen realizando trámites migratorios para el choque contra Canadá el próximo 3 de octubre. Entre los nombres vinculados a Universitario de Deportes aparecen Diego Romero, Jairo Concha, César Inga, Piero Quispe, Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Desde Alianza Lima, los futbolistas incluidos en esas gestiones serían Renzo Garcés, Jairo Vélez y Alejandro Duarte. La nómina bajo evaluación también contempla a Oslimg Mora, Mathías Llontop y Jostín Alarcón, de Sport Boys. Los tres futbolistas ingresaron al radar del comando técnico de la selección.

Se conoció las novedades de la selección peruana para amistosos con Estados Unidos y México. (L1 Max)

En Sporting Cristal, los jugadores que podrían ser tomados en cuenta son Yoshimar Yotún, Martín Távara, Miguel Araujo e Ian Wisdom. La eventual presencia de varios integrantes de equipos locales ampliaría las alternativas para el entrenador.

Entre los peruanos que militan fuera del país, Pedro Gallese, André Carrillo, Marcos López y Oliver Sonne figuran en la relación vinculada a los trámites. Las dudas recaerían sobre Fabio Gruber y Felipe Chávez.

¿Renato Tapia será convocado por Mano Menezes?

Un tema que genera mucha expectativa es el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana tras el intenso cruce que tuvo con Agustín Lozano, donde cuestionó la gestión del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Desde ese momento, el volante no fue considerado en la lista de convocados generando mucha polémica pese a que el titular de la FPF aseguró que su ausencia no tiene nada que ver con ese enfrentamiento.

Lo cierto es que se pudo conocer que el ‘capitán del futuro’ volvería a quedar afuera por decisión técnica, y uno de los puntos en contra sería la poca continuidad que ha tenido con Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League.

“Esta es la última vez que voy a dirigirme sobre este tema porque ya muchas veces he respondido. Renato Tapia es un tremendo jugador y le tengo una gran admiración, pero la convocatoria no pasa por el presidente de la FPF. La convocatoria va por el técnico Mano Menezes. Quienes sean convocados no se trata de un gusto del presidente, sino del nivel de competencia que ofrecen para la selección peruana”, apuntó el mandamás de la Federación.

Agustín Lozano – Renato Tapia – Mano Menezes - Selección Peruana – Perú – deportes – 27 agosto
Renato Tapia tendrá que hablar dentro de la cancha si quiere regresar a la selección peruana. Su rendimiento en el club será evaluado por Mano Menezes, quien tendrá la decisión definitiva. (Selección Peruana)

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