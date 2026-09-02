Ethel Pozo arremetió contra Franco Cabrera: cuánto duró su relación y qué se sabe de su ruptura tras inesperadas declaraciones

La conductora Ethel Pozo no se guardó nada y reveló detalles inéditos sobre el comportamiento de su expareja, Franco Cabrera, durante su participación en 'El Gran Show'. Según Pozo, el actor tuvo serios problemas con compañeros como María Gracia Gamarra y Brenda Carvalho, e incluso con la producción. Video: Q / Sin más que decir

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Las recientes declaraciones de Ethel Pozo sobre su expareja Franco Cabrera reavivaron el interés por una relación que se extendió durante cerca de cuatro años y terminó en 2018. En una reciente edición de su programa en el podcast Sin más que decir, la conductora afirmó que el actor mantuvo conflictos con participantes, producción y miembros del equipo de El Gran Show, durante su paso por el espacio. También mencionó un altercado con el hermano de la actriz María Grazia Gamarra.

Las declaraciones llamaron mucho la atención y reavivaron el interés de la relación que en su juventud tuvieron. Pozo y Cabrera oficializaron su romance en 2014, cuando ambos tenían 33 años. En ese momento, él integraba el programa deportivo Goleadores y ella incursionaba en la actuación con la película Loco cielo de abril. La pareja se convirtió en una presencia habitual en eventos sociales y publicaciones de redes sociales.

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La relación comenzó luego de que Pozo terminara su matrimonio con Fernando Garabán, padre de sus hijas Doménica y Luana. El vínculo entre la conductora y Cabrera también recibió muestras públicas de respaldo por parte de Gisela Valcárcel, madre de la presentadora, quien compartió imágenes de ambos y convocó al actor a participar en El Gran Show.

Ethel Pozo afirmó que su expareja, Franco Cabrera, tuvo conflictos con todo el equipo durante su paso por 'El gran show'.

La pareja se separó en 2018

Durante sus años juntos, Ethel Pozo y Franco Cabrera evitaron exponer mayores detalles de su vida privada. Sin embargo, su relación ocupó espacio en los programas de espectáculos debido a la presencia televisiva de ambos y a la cercanía de la conductora con figuras del medio.

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La separación fue confirmada en 2018. Pozo sostuvo entonces que la decisión se tomó de forma pacífica y descartó que una infidelidad hubiera sido el motivo de la ruptura. “No tengo otro novio, solo terminamos”, declaró en ese momento a Trome.

La conductora indicó que el final de la relación no borraba los años compartidos. “La amistad, el respeto, los bonitos recuerdos y el aprendizaje siempre quedan”, señaló.

Porm su parte, Cabrera no ofreció entonces declaraciones públicas detalladas sobre los motivos de la separación. Con el paso del tiempo, ambos continuaron con sus proyectos laborales y reconstruyeron su vida personal por separado.

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En septiembre de 2022, Pozo se casó con el productor Julián Alexander. La ceremonia reunió a familiares y figuras de la televisión peruana. Cabrera, por su parte, mantuvo su presencia en la pantalla como actor y conductor de espacios de entretenimiento y deportes.

Ethel Pozo reveló conflictos de Cabrera en El Gran Show

El tema volvió a la conversación pública a raíz de los comentarios de Diana Sánchez sobre su etapa como conductora de Yo Soy, programa que compartió con Franco Cabrera. Sánchez explicó que no construyó una amistad cercana con el actor y señaló que ambos mantuvieron una relación laboral basada en el profesionalismo, pese a que no existía afinidad personal.

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Durante una emisión del espacio digital Sin más que decir, Pozo intervino para referirse a su exnovio. Según su relato, Cabrera tuvo problemas con varias personas cuando participó en El Gran Show. La conductora aseguró que fue testigo de esa situación.

“Se llevó mal con todo el equipo, se llevó mal con los compañeros, se llevó mal con María Grazia Gamarra, se llevó mal con Brenda Carvallo, con los coreógrafos, con la producción, con todos”, afirmó Ethel Pozo.

Ethel Pozo aseguró que en una reunión se mencionó: “Ellas no, ellas no”, y nombró a Jack Aragones y a Fernando Muñiz. YouTube: Sin+ Que Decir.

La presentadora añadió que en aquella etapa ocurrió un enfrentamiento entre Cabrera y el hermano de María Grazia Gamarra. “Se fueron hasta las manos con el hermano de María Grazia Gamarra”, manifestó, sin ofrecer detalles sobre la fecha, el lugar o las circunstancias del incidente.

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Las afirmaciones corresponden a la versión expuesta por Pozo en el programa. Hasta la publicación de las declaraciones, Franco Cabrera no había respondido de forma pública a esos señalamientos ni se conocía una versión de María Grazia Gamarra o de su hermano sobre el presunto altercado.

Diana Sánchez habló de una relación laboral sin cercanía

Diana Sánchez explicó que su salida de Yo Soy estuvo relacionada con asuntos internos y económicos del canal. La conductora señaló que no llegó a consolidar una amistad con Cabrera durante el tiempo en que ambos compartieron la presentación del formato.

“Quizás no había la gran química, tampoco no nos odiábamos. Creo que siempre va a haber personas que no compatibilicen”, expresó Sánchez. La exintegrante de realities indicó que procuraron evitar que las diferencias personales afectaran el trabajo al aire.

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Las palabras de Pozo sumaron un antecedente personal a ese debate, aunque la conductora evitó vincular directamente su ruptura de 2018 con los episodios que relató sobre El Gran Show.

El romance de Ethel Pozo y Franco Cabrera terminó en 2018 tras cuatro años