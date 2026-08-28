Thaisa Mc Leod y su emotivo mensaje tras quedar fuera de la selección peruana para el Sudamericano de vóley 2026: “Llevaré todos los recuerdos”

Thaisa Mc Leod compartió emotivo mensaje luego de quedar fuera de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

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Antonio Rizola generó sorpresa la noche del jueves 27 de agosto al anunciar a las dos primeras jugadoras que no integrarán la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026.

Una de ellas fue Thaisa Mc Leod, lo que llamó la atención de la afición, ya que es la única opuesta natural convocada por la ‘bicolor’. Rizola explicó su decisión, señalando que está relacionada con el estado deportivo actual de la jugadora.

“En el caso de Thaisa, debo reconocer el esfuerzo que ha venido realizando en estos dos últimos años, por llegar al lugar que desea; sin embargo, la cercanía del torneo no garantiza que se pueda lograr ese objetivo en este momento”, indicó el entrenador.

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Tras conocerse la noticia, Thaisa Mc Leod compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: “Gracias camiseta. Llevaré todo lo aprendido y todos los recuerdos. Arriba Perú siempre”, acompañando la publicación con una imagen suya vistiendo la camiseta nacional.

Thaisa Mc Leod no fue considerada por Antonio Rizola en la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano 2026.

Los hinchas comentaron la publicación y lamentaron su ausencia, al considerar que es una jugadora con potencial, especialmente porque no hay otras opuestas en la selección. Algunos usuarios interpretaron el mensaje de Mc Leod como una posible despedida del equipo nacional y le pidieron que continúe.

Hasta el momento, a diferencia de Karla Ortiz —quien sí confirmó su retiro de la selección después de varios años—, Thaisa Mc Leod no ha anunciado una decisión definitiva sobre su futuro en la ‘bicolor’. Con 24 años, se espera que la jugadora de Atlético Atenea siga representanto al país.

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Karla Ortiz se despidió de la selección peruana de vóley. Crédito: Captura Instagram.

Falta definir tres cupos en la selección peruana de vóley

Karla Ortiz y Thaisa Mc Leod no serán las únicas jugadoras que quedarán fuera de la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026. Antonio Rizola señaló que aún deben definirse tres cupos más.

El reglamento del torneo permite inscribir solo a 14 deportistas, por lo que en los próximos días se anunciarán las tres voleibolistas que dejarán la concentración y no viajarán a Río de Janeiro.

Perú quiere dar la sorpresa en el Campeonato Sudamericano de vóley

El panorama en la selección peruana de vóley es complejo. Las tres derrotas consecutivas frente a Argentina, sin lograr ganar un set, han generado dudas entre los aficionados que esperaban una clasificación al Mundial a través del Campeonato Sudamericano.

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El ánimo de los hinchas se ha visto afectado por el rendimiento del equipo y la falta de tiempo para cambiar la situación, ya que el torneo clasificatorio comenzará el 8 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

El calendario de Perú plantea varios retos, con el debut ante Argentina y el cierre frente a Colombia, subcampeón de la última Copa Sudamericana. A continuación, el detalle del fixture:

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

En el Campeonato Sudamericano de Vóley estarán en disputa plazas para próximos torneos internacionales. Las seis selecciones participantes competirán por tres cupos al Mundial, que se realizará en Canadá y Estados Unidos en 2027, y por un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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