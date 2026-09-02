Exigen la inhibición del presidente del JNE en el caso de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se solicitó la inhibición del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la apelación que podría dejar a Rafael López Aliaga fuera de carrera y dejar sin efecto su candidatura a primer regidor de Lima Metropolitana por intento de ‘reelección encubierta’.

Se trata de la apelación formulada por el ciudadano Ronald Wilder Castillo Rojas, quien pidió la exclusión de López Aliaga debido a que, tras la renuncia de Luis Rubio, asumiría como alcalde metropolitano nuevamente si Renovación Popular se impone en las urnas el próximo domingo 4 de octubre. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido, alegando que no había causal de exclusión y que el cuestionamiento tuvo que haberse tramitado como tacha.

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Ante ello, Castillo Rojas apeló y el caso fue elevado al Pleno del JNE.

Luis Rubio, excandidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

Piden que Burneo se aparte del caso

Ahora, en un escrito al que accedió Infobae, el ciudadano Ronald Wilder Castillo Rojas ha pedido formalmente que el presidente del JNE, Roberto Burneo, se inhiba de deliberar y votar en el caso de Rafael López Aliaga.

El ciudadano consigna las declaraciones de Burneo donde, cuando se le preguntó sobre las ‘reelecciones encubiertas’, menciona que “hemos visto que se están generando estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos”, aunque al mismo tiempo consideró que “debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia”.

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“La presente solicitud no atribuye al magistrado interés personal, político o económico, ni afirma que exista parcialidad subjetiva o una decisión predeterminada. Se plantea una cuestión de imparcialidad objetiva: si, atendiendo a las circunstancias externas y a la materia sobre la cual se exteriorizó públicamente una posición, resulta necesario adoptar una garantía adicional para preservar la confianza en la imparcialidad del órgano que debe resolver”, afirma el ciudadano.

Un documento legal pide evaluar la inhibición del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, por razones de imparcialidad.

El ciudadano también consigna que el magistrado Gunther Gonzáles Barrón envió un oficio donde deja en claro que la declaración de Roberto Burneo se trataba de una opinión personal que no representaba la posición institucional del Pleno del JNE.

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Semanas después, el presidente del JNE afirmó que sería el Pleno el que tendría la decisión final sobre los casos de reelección encubierta y que no correspondía adelantar opinión. “No queremos adelantar opinión, pero podemos decir que, como en todo lo que es la administración de justicia, puede haber diferentes interpretaciones, respetadas todas ellas”, dijo el magistrado.

“En tal sentido, se solicita que el Pleno evalúe, conforme a los mecanismos de abstención o inhibición aplicables supletoriamente y a la práctica institucional del propio órgano, si corresponde que el magistrado Roberto Burneo Bermejo se aparte de la deliberación y votación del presente expediente”, requiere el ciudadano.

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El voto de Burneo

En un caso de aparente ‘reelección encubierta’, el presidente del Jurado votó por permitir la postulación de un alcalde en funciones como primer regidor de una lista donde el candidato a burgomaestre quedó fuera de carrera. Esta posición fue respaldada por otros dos magistrados.