Miss Mundo 2026: dónde ver en Perú la final con nuestra representante Josiane Sciotti y a qué hora comenzará

Josiane Sciotti competirá junto a 110 candidatas

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El público peruano podrá seguir este sábado 5 de septiembre la definición de Miss Mundo 2026, certamen en el que Josiane Sciotti representará a Perú. La gala se realizará en Nha Trang, Vietnam, y la señal de SBT de Brasil anunció una emisión en vivo a través de su canal de YouTube, una alternativa disponible por internet para acompañar la competencia.

La transmisión de SBT comenzará a las 9.00 en Brasil. Por la diferencia horaria, esa programación equivale a las 7.00 a. m. en Perú. El país sudamericano se encuentra dos horas detrás de Brasilia y 12 horas por detrás de Vietnam, sede de la edición 73 del concurso.

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Hasta el momento, la Organización Miss Mundo no difundió una señal de televisión exclusiva para Perú ni confirmó una plataforma local para la emisión. Por ese motivo, quienes quieran seguir la participación de la representante nacional deberán revisar desde temprano el canal oficial de YouTube de SBT y las cuentas digitales del certamen, donde suelen difundirse actualizaciones sobre la cobertura internacional.

Nacida en Italia y criada en Perú, Sciotti ya cuenta con experiencia en concursos internacionales juveniles

SBT anunció una transmisión en vivo desde Nha Trang

La cadena brasileña SBT comunicó que emitirá en directo la final de Miss Mundo 2026 desde Nha Trang. La señal anunció que su cobertura contará con traducción simultánea y comentarios desde sus estudios, lo que permitirá seguir el desarrollo de la gala en portugués.

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La emisión está programada para las 9.00, hora de Brasilia, del sábado 5 de septiembre. En Perú, el inicio será a las 7.00 a. m., de acuerdo con la equivalencia horaria entre ambos países. La diferencia de 12 horas con Vietnam implica que, mientras en Lima comenzará la mañana, en Nha Trang la competencia se desarrollará durante la noche.

El horario de la ceremonia puede incluir una previa antes de las instancias centrales de presentación y coronación. Por ello, los seguidores de Josiane Sciotti deberán conectarse desde el comienzo de la señal para no perder la participación de la candidata peruana en las primeras secuencias de la gala.

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La final se llevará a cabo en la Plaza 2 de Abril, uno de los espacios públicos de Nha Trang. La ciudad vietnamita concentra las actividades decisivas del certamen después de las jornadas previas que reunieron a las delegadas en otros puntos del país asiático.

La modelo y estudiante de medicina busca especializarse en cirugía plástica y reconstructiva

Josiane Sciotti competirá junto a 110 candidatas

Josiane Sciotti, de 19 años, llegó a Vietnam como representante de Perú tras un recorrido en concursos juveniles y una carrera que combina el modelaje con sus estudios de medicina. La joven nació en Italia y creció en territorio peruano. Su objetivo profesional es especializarse en cirugía plástica y reconstructiva.

La candidata nacional ya participó en actividades oficiales de Miss Mundo, que incluyeron encuentros con las otras delegaciones y presentaciones vinculadas con la cultura de cada país. La peruana plantea una propuesta enfocada en la salud integral y en la difusión de la cultura peruana a través de la danza tradicional.

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El certamen reunirá a cerca de 110 representantes de países y territorios. Entre las delegaciones que debutan este año aparecen Eritrea, Guayana Francesa, Maldivas, Mozambique y Pakistán. La amplitud de participantes convierte a la gala de Nha Trang en una de las definiciones con mayor número de candidatas de la competencia.

La ganadora recibirá la corona de manos de Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y actual Miss Mundo. La organización programó el concurso entre el 9 de agosto y el 5 de septiembre, con pruebas y actividades previas a la noche final.

Josiane Sciotti, de 19 años, representará a Perú en la final de Miss Mundo 2026 en Vietnam

Las candidatas de Europa y América aparecen entre las proyecciones

A pocos días de la definición, portales especializados y seguidores de concursos de belleza identificaron a varias representantes europeas y americanas entre las aspirantes con opciones de avanzar en la competencia. República Checa, España, Chile, Venezuela y Francia figuran entre los países mencionados en las proyecciones previas.

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Por América Latina, la venezolana Mística Núñez, de 25 años, y la chilena Ignacia Fernández aparecen entre los nombres que generan expectativa. Esas estimaciones no son oficiales y no determinan el resultado, que dependerá de las evaluaciones establecidas por la organización durante las distintas etapas.

Miss Mundo mantiene un formato que incorpora la presentación de proyectos sociales de las candidatas a través de su programa Beauty With a Purpose. La competencia valora iniciativas vinculadas con educación, salud, asistencia comunitaria y otras causas sociales, además de las pruebas habituales de un certamen internacional.

Para Perú, la transmisión ofrecerá la posibilidad de seguir la actuación de Sciotti en tiempo real. La señal anunciada por SBT comenzará a las 7.00 a. m. y podrá buscarse en su canal de YouTube. Las cuentas oficiales de Miss Mundo y de la representante peruana también serán espacios de consulta para conocer eventuales cambios en el esquema de emisión.

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La candidata peruana participará junto a cerca de 110 representantes en la definición del certamen