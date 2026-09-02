Angie Jibaja aclara que no ha recaído, pese a polémicos videos en redes sociales: “Sacan cosas que no son ciertas”

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Angie Jibaja negó una supuesta recaída luego de que circularan en redes sociales imágenes en las que aparece en una zona roja de La Victoria. La modelo y actriz respondió a los comentarios surgidos a partir de ese material y sostuvo que los videos no representan el momento que atraviesa.

La difusión de las imágenes reactivó las especulaciones sobre su situación personal. Frente a ello, Jibaja publicó un mensaje en sus redes sociales para rechazar las versiones que la vinculan con un eventual regreso al consumo de sustancias.

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La también conocida como la “chica de los tatuajes” cuestionó que los registros fueran utilizados para instalar nuevamente un debate sobre episodios de su pasado. En su descargo, afirmó que existen personas interesadas en perjudicarla ante la exposición de cada episodio de su vida.

“Siempre sacan cosas que no son ciertas, siempre buscan hacer leña del árbol caído”, escribió Angie Jibaja al responder a la polémica que se generó en las plataformas digitales.

Angie Jibaja y su pareja chilena, en la mira tras ser vistos en una zona roja de La Victoria. Magaly TV La Firme

La artista aseguró que se encuentra recuperada y remarcó que su prioridad es conservar la estabilidad que le permita mantener el vínculo con sus hijos. En ese sentido, señaló que su familia ocupa el centro de sus decisiones personales.

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“Soy una persona recuperada y que siempre quiero estar bien para poder estar con mis hijos como lo vengo haciendo, ellos son lo más importante”, manifestó en otro tramo de su pronunciamiento.

Jibaja pidió que el público no tome como cierta la interpretación que acompañó a los videos. “Así que no les hagan caso a esos videos”, sentenció, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias en las que se registraron las imágenes.

Angie Jibaja hace mea culpa tras denuncia por agresión contra administradora de hotel. Youtube: 'Nadie sabe'

Angie Jibaja defiende a su pareja de acusaciones de Gianny Cossío

Cossío cuestionó a la pareja de la modelo y aseguró que le habría pedido que no beba alcohol ni fume delante de ella. Según expuso, su preocupación se relacionaba con la posibilidad de que Jibaja volviera a atravesar un cuadro de consumo.

Las declaraciones del productor encontraron una respuesta pública de la actriz. Jibaja rechazó el planteo de su examigo y lo acusó de presentar una versión incompleta de lo ocurrido durante el tiempo en que mantuvieron cercanía.

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La modelo defendió a su actual pareja y sostuvo que Cossío también consumía bebidas alcohólicas frente a ella. Además, le recriminó que hablara de su situación sin mencionar conductas que, a su juicio, debían formar parte de la discusión.

En un mensaje publicado en una entrada de la cuenta de TikTok Farandula Lorcha, Jibaja dejó en claro su malestar con quien había sido parte de su entorno. “No te hagas el buenito. Yo ya no soy ninguna niña. Soy una mujer y sé perfectamente lo que he vivido y lo que me has hecho”, escribió.

Giancarlo Cossío anunció la salida de Angie Jibaja del pódcast 'Nadie sabe' y adelantó que el próximo lunes presentará a una nueva conductora.

La actriz explicó que había optado por no exponer esas diferencias de forma pública. “Si durante todo este tiempo me quedé callada fue porque fui demasiado reservada”, añadió en el mismo comentario.

Luego apuntó de forma directa contra Cossío por la manera en que, según su versión, se comportaba cuando compartían espacios de trabajo. La modelo sostuvo que el productor acudía a las grabaciones de un pódcast con cervezas y bebía a su lado.

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“¿Por qué no le cuentas también a la gente que ibas al podcast todos los días con tus cervezas y tomabas a mi lado? ¿Por qué nunca cuentas esa parte?”, cuestionó Jibaja en su publicación.

También responsabilizó a su examigo por parte de las situaciones que enfrenta en la actualidad, aunque no precisó cuáles fueron las decisiones a las que se refería. “¿Por qué no cuentas que muchas de las cosas que me están pasando también son consecuencia de tus decisiones y de tu responsabilidad?”, agregó.