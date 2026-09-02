Perú

Vecinos de Chorrillos hartos por insoportables fiestas en playas de la Costa Verde: “No podemos dormir”

Los residentes aseguran que las celebraciones ocurren durante todo el año y afectan su descanso, además de generar preocupación por el consumo de alcohol y drogas en la zona.

Este reportaje periodístico cubre la problemática de fiestas ruidosas en la playa Las Sombrillas, Chorrillos, que perturban el descanso de los vecinos. Se muestran tomas aéreas nocturnas de vehículos estacionados en la playa y escenas con aglomeraciones de personas. Incluye entrevistas a residentes afectados y comentarios de un presentador en un estudio de televisión. El contenido visual representa una cobertura de noticias sobre contaminación sonora y quejas vecinales.
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Vivir frente al mar debería ser sinónimo de tranquilidad, pero para los vecinos del malecón Costa Sur, en el distrito limeño de Chorrillos, las noches se han convertido en una fuente constante de preocupación. Según denuncian, grupos de conductores llegan hasta la playa Las Sombrillas en sus vehículos, los estacionan en la zona y organizan reuniones con música a alto volumen que pueden extenderse hasta la madrugada.

Los moradores señalan que esta situación ocurre durante todo el año y no se limita a fechas festivas. La contaminación sonora, aseguran, afecta el descanso de quienes viven en los alrededores y también genera incomodidad entre las familias que acuden a la playa.

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“Es un riesgo para mucha gente que viene acá a disfrutar con sus hijos, con toda la familia”, señaló uno de los vecinos. Según su testimonio, durante estas reuniones también se produciría consumo de alcohol y drogas, además de comportamientos que considera inapropiados para el lugar.

Ruido que se escucha dentro de las viviendas

El problema se agravaría por las características de la zona, donde el sonido puede propagarse con facilidad hacia las viviendas. Uno de los moradores explicó que la ubicación funciona como una especie de reverberación, por lo que la música se escucha hasta el interior de las casas como si la celebración estuviera mucho más cerca.

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“Se escucha como si estuvieras al costado de ellos bailando”, relató para el noticiero Buenos Días Perú.

Dos imágenes que muestran a hombres junto a un auto y a un vehículo pesado adaptado con potentes altavoces de luces de colores
Varios jóvenes consumen bebidas junto a un vehículo equipado con grandes altavoces durante una reunión en la playa Sombrillas de Chorrillos. (Panamericana)

Los vecinos aseguran que el ruido puede comenzar desde las primeras horas de la noche y continuar durante varias horas. Para ellos, la principal dificultad es que no existe un horario previsible en el que puedan anticiparse a estas reuniones.

Mascotas también sufren por los ruidos

La contaminación sonora no solo afecta a los vecinos. Los moradores también expresaron su preocupación por el impacto que los ruidos tienen en sus mascotas, especialmente en los perros.

Uno de ellos explicó que, a diferencia de fechas como Navidad o Año Nuevo, cuando los propietarios pueden tomar precauciones ante la posibilidad de sonidos fuertes, estas reuniones pueden producirse cualquier día de la semana y en distintos horarios.

“Por más que prepares a tu perro, igual el perro reacciona mal”, sostuvo.

Los residentes consideran que esta situación ha afectado su calidad de vida y aseguran que llevan años enfrentando el problema. También cuestionan la respuesta de las autoridades frente a sus llamados y denuncias por ruidos molestos.

Municipalidad de Chorrillos responde a las denuncias

Ante los reclamos, se consultó a la Municipalidad de Chorrillos sobre las acciones que viene realizando para atender las denuncias de los vecinos.

Desde la comuna señalaron que ejecutan operativos denominados “Búnker”, con el objetivo de erradicar las molestias generadas en la zona de la playa.

Pese a estas intervenciones, los vecinos sostienen que el problema persiste y que la música continúa durante las noches. Para quienes viven frente al mar, el ruido se ha convertido en parte de una rutina que, aseguran, les impide descansar con normalidad.

¿Dónde denunciar ruidos molestos en Chorrillos?

Los vecinos pueden comunicarse con la Central de Serenazgo de Chorrillos al 680-3000 o utilizar el WhatsApp de Alerta Chorrillos: 944 206 745, canales que figuran en la plataforma oficial de la municipalidad.

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