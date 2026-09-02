Conducir ebrio ya no implicará cancelación automática de la licencia: ATU propone reducir multas de hasta S/22.000 a S/2.750

La revisión de multas de la ATU se conoció después de los acuerdos del MTC con transportistas, que incluyeron un régimen para regularizar deudas con el pago del 10% de las multas acumuladas.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en consulta pública una propuesta que plantea reducir multas por infracciones muy graves de hasta S/ 22.000 a S/ 2.750 y eliminar la cancelación automática de licencias en varios supuestos.

La medida figura en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 205-2026-ATU/PE, publicada el 2 de septiembre, y responde al mandato del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de adecuar las sanciones bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

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Las sanciones por operar sin autorización tendrían las mayores reducciones

La iniciativa se conoce después de los compromisos que asumió el MTC con gremios de transportistas en medio de las protestas por el alza de los combustibles. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, anunció en agosto un régimen especial para regularizar multas acumuladas mediante el pago del 10% de la deuda y quedó a cargo de una mesa para revisar las sanciones que el sector cuestionaba por sus montos y efectos sobre el sistema de puntos.

La ATU sostiene en su proyecto que el actual régimen tiene baja capacidad de cobro. De 194.298 infracciones evaluadas, el 93,1% fueron calificadas como muy graves. De ese grupo, solo 19.084 fueron pagadas (10,55%), mientras que 161.836 permanecen impagas. La propuesta indica que las multas deben conservar su efecto disuasivo, pero sin superar lo necesario para sancionar la conducta.

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La ATU propone quitar la cancelación automática de licencias en varios supuestos, aunque aclara que conducir bajo efectos de alcohol o drogas puede seguir sujeto al Reglamento Nacional de Tránsito y otras normas.

Las multas por informalidad, agresiones y fuga de operativos figuran entre las alcanzadas por la rebaja

La propuesta no modifica las multas leves, fijadas en 0,05 UIT o S/ 275, ni las graves, de 0,1 UIT o S/ 550. Los cambios recaen sobre un grupo de infracciones muy graves en el transporte regular, taxis y servicios turístico, de trabajadores y de estudiantes:

Transporte regular

RE1 — Prestar servicio sin autorización: para el propietario, la multa baja de S/ 11.000 a S/ 5.500 ; para el conductor, de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Si hay accidente, el propietario pasa de S/ 22.000 a S/ 11.000 y el conductor, de S/ 11.000 a S/ 5.500.

RE2 — Prestar el servicio en una modalidad distinta de la autorizada: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se mantiene la suspensión de la habilitación vehicular por 90 días.

RE4 — Circular con GPS inoperativo en ruta: de S/ 3.300 a S/ 2.750 . La suspensión vehicular por 60 días se mantiene si hay accidente.

RE6 — Transmitir información manipulada del GPS: de S/ 5.500 a S/ 2.750 .

RE12 — Incumplir el índice de incidentes a bordo: de S/ 5.500 a S/ 2.750 por cada indicador .

RE13 — Atentar contra fiscalizadores o policías: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se retira la cancelación automática de la licencia.

RE14 — Agredir físicamente a usuarios: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . La cancelación automática de la licencia también queda fuera.

RE17 — Incumplir disposiciones durante desastres naturales o estados de emergencia: la multa base se mantiene en S/ 2.750 . Con accidente, baja de S/ 11.000 a S/ 5.500 y ya no incluye cancelación automática de licencia.

RE18 — Incumplir requerimientos de control en zona autorizada: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . RE19 — Operar sin revisión técnica vigente: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se mantienen la interrupción del viaje y el internamiento del vehículo.

RE24 — Exceder las jornadas máximas de conducción: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se conserva la suspensión de la habilitación vehicular por 90 días.

RE25 — No iniciar operaciones en la fecha autorizada: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se mantiene la suspensión precautoria del servicio.

RE26 — Conducir bajo efectos de alcohol o drogas: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . La tabla propuesta retira la cancelación automática de la licencia bajo competencia de la ATU.

RE29 — No registrar tarifas ante la ATU: de S/ 5.500 a S/ 2.750 .

RE31 — Incumplir itinerario, ruta o paraderos autorizados: la multa propuesta es de S/ 2.750 .

RE38 — Operar con características físicas distintas a las registradas en la Tarjeta de Identificación Vehicular: de S/ 5.500 a S/ 2.750. Continúan la suspensión vehicular por 30 días y el internamiento preventivo.

Taxis

T.1 — Prestar servicio sin autorización: propietario, de S/ 11.000 a S/ 4.125 ; conductor, de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Si hay accidente, las multas pasan de S/ 22.000 a S/ 8.250 para el propietario y de S/ 11.000 a S/ 5.500 para el conductor.

T.1-A — Usar un taxi habilitado para una modalidad no permitida: operador, de S/ 5.500 a S/ 2.750 ; conductor, de S/ 4.125 a S/ 2.750. Con accidente, la sanción propuesta llega a S/ 5.500.

T.4 — Incumplir condiciones técnicas del vehículo habilitado: de hasta S/ 5.500 a S/ 2.750 . Con accidente, la multa asciende a S/ 5.500 y puede aplicarse la inhabilitación del vehículo.

T.6 — Agredir o atentar contra fiscalizadores: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se elimina la cancelación automática de la licencia.

T.11 — Maltratar física o verbalmente a usuarios: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Ya no se contempla la cancelación automática de la licencia.

T.15 — Incumplir exigencias de seguridad o circular con documentos vencidos o suspendidos: de S/ 5.500 a S/ 2.750 .

T.16 — Obstruir una fiscalización o fugarse de un operativo: de S/ 5.500 a S/ 2.750. Con accidente, de S/ 11.000 a S/ 5.500.

Transporte turístico, de trabajadores y escolar

TU.1, TT.1 y TE.1 — Prestar el servicio sin autorización: propietario, de S/ 11.000 a S/ 4.125 ; conductor, de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Con accidente, el propietario pasa de S/ 22.000 a S/ 8.250 y el conductor, de S/ 11.000 a S/ 5.500.

TU.5, TT.5 y TE.5 — Operar con vehículo no habilitado, suspendido o fuera de las condiciones autorizadas: de hasta S/ 5.500 a S/ 2.750 . Si hay accidente, de S/ 11.000 a S/ 5.500.

TU.7, TT.7 y TE.7 — Agredir a fiscalizadores o policías durante una intervención: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . Se retira la cancelación automática de la licencia.

TU.11, TT.11 y TE.11 — Agredir o maltratar a usuarios: de S/ 5.500 a S/ 2.750 . En el transporte escolar comprende a estudiantes, padres y apoderados.

TU.15, TT.15 y TE.15 — No facilitar o impedir acciones de fiscalización: de S/ 5.500 a S/ 2.750 .

TU.16, TT.16 y TE.16 — Obstruir la fiscalización o fugarse: de S/ 5.500 a S/ 2.750. Si hay accidente, de S/ 11.000 a S/ 5.500.

En taxis y en el transporte turístico, laboral y escolar, la ATU plantea reducir multas por prestar servicio sin autorización, usar vehículos no habilitados y obstruir fiscalizaciones, con sanciones mayores si hay accidente.

¿Y las licencias para el conductor?

El proyecto de la ATU diferencia las sanciones sobre la licencia personal del conductor de las medidas que recaen sobre vehículos, habilitaciones y autorizaciones de servicio.

La modificación plantea retirar la cancelación o inhabilitación definitiva automática de la licencia en códigos como RE13, RE14, RE17, RE26, T.6, T.11 y T.16, además de sus equivalentes en transporte turístico, de trabajadores y escolar.

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El cambio incluye infracciones como agredir a un fiscalizador, maltratar a un usuario, fugarse de un operativo y conducir bajo efectos de alcohol o drogas.

En este último caso, la propuesta elimina la cancelación automática dentro de la tabla sancionadora de la ATU, pero ello no excluye las medidas que puedan corresponder bajo el Reglamento Nacional de Tránsito u otras normas aplicables.

La propuesta de la ATU mantiene sin cambios las multas leves y graves, y concentra la rebaja en infracciones muy graves del transporte regular, taxis y servicios turístico, de trabajadores y escolar.

El proyecto estará en consulta pública durante 15 días

La entidad sostiene que la revisión responde a la falta de conductores y al contexto de inseguridad que afecta al sector.

Según los datos incorporados en el sustento técnico, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados vinculados con extorsiones contra el transporte público, con 152 fallecidos y 131 heridos. El documento también recoge una estimación de un déficit de 30% de conductores.

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Las medidas preventivas sobre los vehículos y las autorizaciones no desaparecen. La propuesta conserva, según la infracción, el internamiento de las unidades, la interrupción del viaje, la suspensión de la habilitación vehicular y la suspensión precautoria del servicio.

Los aportes al proyecto podrán presentarse durante 15 días calendario antes de que la ATU adopte una decisión final.