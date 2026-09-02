Perú

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Según la versión de la exparlamentaria de Perú Libre, solo sintió un “pequeño roce”; sin embargo, ciclista tiene una fractura en la columna

Kelly Portalatino habla ante un micrófono junto a un recuadro circular con la imagen nocturna de una intervención policial
La excongresista Kelly Portalatino fue intervenida por la Policía Nacional tras impactar a un ciclista con su vehículo.
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La excongresista y exministra de Salud, Kelly Portalatino, permanece en la comisaría Monserrat, en el Cercado de Lima, luego de que efectivos de la Policía Nacional del Perú la intervinieran por impactar con su vehículo a un ciclista que circulaba por la avenida Pacasmayo.

Según informó RPP, la víctima, identificada como Frank Rony Espinoza Maurtua, de 18 años, sufrió una fractura en la columna y permanece internado en una clínica local para observación.

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De acuerdo con el acta policial, agentes que realizaban un patrullaje motorizado fueron alertados sobre una persona tendida en el pavimento en inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Al llegar al lugar, constataron que se trataba de Espinoza Maurtua, quien conducía una bicicleta eléctrica y manifestó haber sido impactado por un vehículo de color blanco conducido por Portalatino.

Un automóvil blanco estacionado junto a la acera, cerca de un poste y un grifo de agua rojo, con rótulos informativos de televisión
El automóvil blanco de la exministra Kelly Portalatino permanece en una calle tras registrarse un accidente de tránsito con un ciclista.

Según su propia versión recogida en el documento policial, la excongresista se desplazaba por el jirón Guillermo Dansey y giraba hacia la avenida Pacasmayo cuando sintió un pequeño roce con la llanta delantera derecha de su vehículo. Al descender, encontró al ciclista tendido en la vía.

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El hombre fue trasladado a una clínica local, se le diagnosticó una fractura en la columna y se quedó internado para observación.

El vehículo blanco con el que Portalatino impactó al ciclista permanece en los exteriores de la comisaría Monserrat, donde continúan las diligencias del caso. De acuerdo con las imágenes difundidas por RPP, se aprecia que el vehículo fue impactado por el lado derecho.

Kelly Portalatino, quien fue congresista por la bancada de Perú Libre y ejerció como ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo, llegó a la dependencia policial acompañada de efectivos. Al descender de la patrulla, ingresó de manera apresurada hacia el interior de la comisaría sin brindar declaraciones a la prensa que esperaba su llegada.

Kelly Portalatino también es congresista de la bancada de Perú Libre.
Kelly Portalatino fue congresista de la bancada de Perú Libre.

Escándalos

Portalatino no es ajena a las polémicas. En febrero de 2025, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en su contra por presunto delito de negociación incompatible, luego de que se revelara la contratación de familiares y personas cercanas a su círculo en el Ministerio de Salud y en el Congreso durante su gestión como titular de esa cartera.

La excongresista también enfrentó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria, luego de que se revelara en junio de 2024 que su coordinador regional en Áncash habría afiliado militantes al partido Perú Libre a cambio de puestos de trabajo, con descuentos del 5% en las remuneraciones de los contratados.

En julio de 2024, la Fiscalía ordenó la conducción compulsiva de Portalatino después de que no se presentara a una citación como testigo en la investigación contra el prófugo Vladimir Cerrón, señalado por los delitos de crimen organizado y lavado de activos. La congresista había viajado a Venezuela como veedora electoral sin cumplir con la comparecencia fijada para el 30 de julio, lo que llevó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos a disponer que la Policía Judicial la ubicara y trasladara por la fuerza pública. Portalatino calificó la medida como un “show mediático” y finalmente acudió a la sede fiscal el 2 de agosto de ese año, en calidad de testigo.

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