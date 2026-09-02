Perú

Falleció Edith Barr a los 90 años: Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y más artistas despiden a la ‘Flor Morena’

La recordada ‘Flor Morena de la Canción Criolla’ dejó de existir este 1 de setiembre y sus colegas la despidieron con emotivos mensajes

Falleció Edith Barr a los 90 años: Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y más artistas despiden a la ‘Flor Morena’
Falleció Edith Barr a los 90 años: Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y más artistas despiden a la ‘Flor Morena’
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Edith Barr, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’, murió a los 90 años, después de una carrera de más de siete décadas sobre los escenarios y en los estudios de grabación. La noticia provocó mensajes de despedida de intérpretes que compartieron con ella el circuito artístico peruano y que destacaron su influencia en varias generaciones.

La cantante comenzó su vínculo con la música desde muy joven. A los 13 años participaba en espacios dedicados al repertorio criollo, una experiencia que la acercó al público antes de dar el salto profesional.

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A los 17 años publicó su primer disco y consolidó una carrera que se extendió durante décadas. Su trabajo incluyó la grabación de más de 30 producciones discográficas, además de presentaciones en distintos países.

Edith Barr deja una historia de retornos, discos y amor por la música criolla
Edith Barr deja una historia de retornos, discos y amor por la música criolla

Con el paso de los años, Edith Barr se convirtió en una de las voces asociadas a la difusión de la música criolla peruana. El apelativo de ‘Flor Morena de la Canción Criolla’ acompañó una trayectoria marcada por interpretaciones de valses, marineras y otros géneros del cancionero nacional.

La despedida pública tendrá lugar en San Borja, en dos jornadas organizadas en espacios del Ministerio de Cultura. La institución comunicó que los restos de la artista serán velados primero en el Gran Teatro Nacional y luego en su sede central.

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El primer velatorio está previsto para el martes 1 de septiembre, entre las 16:30 y las 22:00, en el Gran Teatro Nacional. El segundo será el miércoles 2 de septiembre, de 9:00 a 21:00, en el Foyer del Auditorio Los Incas, ubicado dentro de la sede del Ministerio de Cultura.

Artistas se despiden de Edith Barr

La cantante Cecilia Bracamonte expresó su pesar con un mensaje en el que recordó el vínculo que mantuvo con Barr, a quien definió como una figura de referencia en su propia formación artística.

“Inolvidable Edith, mi corazón está triste por tu partida. Comadre, amiga, compañera y mi única referente, he tenido la dicha de que hayamos sido todas estas cosas en la vida. Gracias por tu talento y enseñanzas. He tratado de seguir tu ejemplo, te recordaré por siempre”, manifestó Bracamonte.

Cecilia Bracamonte se despide de Edith Barr
Cecilia Bracamonte se despide de Edith Barr

Sus palabras pusieron el foco en una relación que trascendió los escenarios. Barr fue una compañera de ruta para intérpretes de distintas generaciones, que encontraron en su carrera un modelo de disciplina y permanencia dentro de un género con una fuerte tradición popular.

Por su parte, Bartola la describió como una de las grandes figuras del criollismo y resaltó la influencia que tuvo en aspectos que iban más allá de la interpretación vocal.

“Eres una leyenda absoluta de nuestro criollismo. Qué legado, Edith, qué ejemplo de artista. De ti aprendimos a cómo ser profesionales, cómo pararnos en un escenario, cómo vestir y cómo tratar al público”, escribió la artista.

Bartola se despide de Edith Barr
Bartola se despide de Edith Barr

El mensaje de Bartola destacó la presencia escénica de Barr y su relación con el público, dos aspectos que formaron parte de la identidad artística de la cantante durante sus presentaciones.

También se pronunció Lucía de la Cruz, quien la llamó “maestra de maestras” y recordó su cercanía personal con la intérprete. “Eres maestra de maestras, mi gran amiga, símbolo importantísimo de nuestra patria y patrimonio nacional. Te amaré eternamente”, comentó.

Lucía De La Cruz también le dedicó unas amotivas palabras a Edith Barr,
Lucía De La Cruz también le dedicó unas amotivas palabras a Edith Barr,

A las muestras de afecto se sumó Cecilia Barraza, quien eligió recordar rasgos de la personalidad de Barr. La cantante señaló que conservará la imagen de su educación al dirigirse a otras personas, así como su presencia y sonrisa sobre el escenario.

“Su educación para dirigirse a los demás y esa prestancia y amplia sonrisa que iluminaba siempre cualquier escenario. Descansa en paz”, señaló Barraza.

Cecilia Barraza se despide de Edith Barr
Cecilia Barraza se despide de Edith Barr

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