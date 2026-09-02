Perú

Ministro José Antonio Chang designa a excongresista Diana Gonzáles como nueva directora de Pronabec

Tras el escándalo con la fujimorista Tania Ramírez. Exparlamentaria de Avanza País deberá hacerse cargo del programa de becas que no ha logrado salir de la crisis presupuestaria que arrastra

Fotografía dividida que muestra a José Antonio Chang a la izquierda y a Tania Ramírez a la derecha, ambos frente a un micrófono
José Antonio Chang y Tania Ramírez aparecen en una composición fotográfica durante intervenciones públicas.
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El ministro de Educación, José Antonio Chang, designó a la excongresista Diana Gonzales Delgado como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), según consta en la Resolución Ministerial N.° 514-2026-Minedu, publicada hoy miércoles en el diario oficial El Peruano. El nombramiento se produce en medio de una crisis presupuestal que ha reducido de forma drástica el número de becas otorgadas en los últimos dos años.

La resolución, firmada el 1 de setiembre por el propio ministro, indica que el cargo se encontraba vacante y resuelve designar a Gonzales Delgado en su reemplazo.

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Gonzales Delgado, de 34 años, es natural de Arequipa y ejerció como congresista de la República por la bancada de Avanza País durante el período 2021-2026. Antes de su paso por el Legislativo, presidió la Federación Peruana de Voleibol entre 2016 y 2018. En el Congreso integró la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y presidió la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Es magíster en Administración de Negocios por la Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU), de Estados Unidos.

Texto oficial de una resolución ministerial del Ministerio de Educación de Perú sobre el nombramiento en el programa PRONABEC
El Ministerio de Educación de Perú oficializa el nombramiento de Diana Carolina Gonzales Delgado como directora ejecutiva del PRONABEC mediante resolución ministerial.

La crisis de Pronabec

La institución que ahora dirige Diana Gonzales atraviesa una crisis de financiamiento que se agravó a fines de 2025, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no incluyó en el presupuesto anual los recursos necesarios para sostener el ofrecimiento de 20 mil nuevas vacantes de Beca 18, anunciado durante el gobierno de Dina Boluarte.

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La situación se replicó este año con la Beca Generación del Bicentenario, orientada a estudios de posgrado en el extranjero. Pronabec anunció que no realizaría nuevas convocatorias en 2026, luego de recibir solo el 67% del presupuesto solicitado para el programa.

Ante el faltante, la entidad implementó lo que definió como una “reingeniería integral” para priorizar la continuidad de los más de 60.000 becarios que ya cursaban estudios con Beca 18 y los 283 beneficiarios de Beca Bicentenario, en detrimento de la apertura de nuevos cupos. El propio Poder Ejecutivo solicitó posteriormente un crédito suplementario al MEF para financiar 5.184 becas adicionales, de las cuales 1.516 ya fueron otorgadas.

El escándalo Tania Ramírez

La designación de Gonzales se conoce apenas días después de que el propio Chang aceptara la renuncia de la excongresista Tania Ramírez como representante del Minedu ante el directorio de la Derrama Magisterial, institución previsional de los docentes públicos y privados. Ramírez había asumido ese cargo el 3 de agosto.

Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular
Congresista Tanía Ramírez perdió los papeles y calificó de "sicaria mediática" a periodista.

La salida de Ramírez se produjo luego de que un reportaje de Willax revelara que ella y el ministro registraron coincidencias en tres viajes internacionales con los mismos destinos y fechas de salida y retorno, dos a Estados Unidos y uno a Panamá, todos ocurridos antes de la designación de la exparlamentaria. El primer viaje se realizó entre el 21 y el 28 de agosto de 2025; el segundo, entre el 26 de setiembre y el 22 de octubre del mismo año; y el tercero, a Panamá, entre el 19 y el 23 de junio de 2026.

Ramírez rechazó los cuestionamientos y sostuvo que los desplazamientos correspondieron a delegaciones oficiales de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) para actividades académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y precisó que, en esas fechas, Chang se desempeñaba como rector universitario y no como ministro.

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