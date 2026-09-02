Perú

Machu Picchu: el ingreso de turistas al Camino Inca se reanudará en esta fecha

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp confirmaron el reinicio de las visitas tras una inspección técnica concluida el fin de semana, luego de los impactos de lluvias inusuales en la ruta

Camino inca permanecerá cerrado por casi un mes. (Foto: Andina)
Camino inca permanecerá cerrado por casi un mes. (Foto: Andina)
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El acceso de visitantes por el Camino Inca a Machu Picchu se reanudará este sábado 5 de septiembre, luego de las afectaciones que provocaron las lluvias inusuales registradas hace dos semanas en la ruta hacia la ciudadela. La confirmación fue realizada por la Dirección de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La reapertura alcanzará las rutas 1, 2 y 3 del camino ancestral, que fueron revisadas durante una inspección técnica desarrollada hasta el último fin de semana. En esa evaluación participaron especialistas de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la entidad cultural.

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Según informó la agencia Andina, las autoridades efectuaron estas labores antes de autorizar nuevamente el paso de turistas por la vía que conecta con la Ciudadela Inca de Machu Picchu.

Fotografía de archivo en la que se ve un grupo de turistas en la ciudadela inca de Macchu Picchu (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo en la que se ve un grupo de turistas en la ciudadela inca de Macchu Picchu (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Deslizamientos e inundaciones

El cierre temporal respondió a los efectos que dejaron las precipitaciones en distintos puntos del Camino Inca. Las lluvias ocasionaron deslizamientos, el incremento del caudal de riachuelos, inundaciones y daños en pontones.

También se registró erosión de suelos y el colapso de servicios higiénicos ubicados en los campamentos de la ruta. Estas condiciones llevaron a las instituciones responsables a evaluar el estado de los tramos habilitados para las visitas.

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La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp mantendrán trabajos de mantenimiento en algunos sectores de la red, aun después de que se restablezca el ingreso. Las labores cuentan con el apoyo de pobladores de la comunidad de Huayllabamba.

El objetivo de esas intervenciones es preservar las condiciones de seguridad e integridad de quienes recorran el circuito. Ambas entidades indicaron que ejecutan las acciones necesarias para asegurar el funcionamiento del camino hacia Machu Picchu.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista panorámica de la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la cima de una montaña en la región de Cusco, Perú. La imagen muestra las impresionantes ruinas arqueológicas rodeadas de exuberantes montañas y cielos parcialmente nublados, destacando la majestuosidad y el misterio de este Patrimonio de la Humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparan medidas

Las instituciones involucradas también acordaron la aplicación de medidas de corto, mediano y largo plazo frente a los daños ocasionados por la activación geodinámica de algunas quebradas.

Estas acciones buscan atender los sectores afectados y reducir los riesgos que esas condiciones podrían representar para los visitantes. La evaluación abarcó los efectos de los fenómenos registrados en la zona, entre ellos los deslizamientos y las alteraciones en los cursos de agua.

La reapertura prevista para el sábado 5 de septiembre se producirá mientras continúan las tareas en los puntos que requieren mantenimiento. La información difundida no precisó cuáles son los tramos específicos donde seguirán los trabajos ni el plazo de ejecución de las medidas proyectadas.

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp señalaron que el mantenimiento tiene como finalidad garantizar la seguridad de los turistas durante el recorrido por el Camino Inca a Machu Picchu.

La iniciativa se integra a un conjunto de acciones orientadas a ampliar la oferta turística de Cusco y potenciar los beneficios económicos y sociales que genera esta actividad.
La iniciativa se integra a un conjunto de acciones orientadas a ampliar la oferta turística de Cusco y potenciar los beneficios económicos y sociales que genera esta actividad. Foto: Machu Picchu Terra

Intervinieron a una guía

En paralelo a las acciones vinculadas con el ingreso por el Camino Inca, inspectores de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco y efectivos de la Policía Nacional intervinieron a una ciudadana de Uganda por ejercer actividades de guiado turístico sin autorización.

El operativo tuvo lugar el último fin de semana en el tramo Intihuata-Hidroeléctrica, identificado como la “ruta amazónica” de acceso al parque arqueológico de Machu Picchu. La mujer, de iniciales A.D. y 48 años, trasladaba a una delegación de turistas y realizaba labores propias de una guía.

De acuerdo con la Gercetur Cusco, la ciudadana no tenía la condición de guía oficial de turismo ni la autorización requerida para prestar ese servicio. La entidad inició un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la mujer y la agencia de turismo que presuntamente la contrató, mientras se busca establecer el vínculo laboral.

Foto de Archivo: Una llama es vista cerca de la ciudadela inca de Machu Picchu en Cusco, Perú. 2 de diciembre de 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil - RC2WR5AAZ4VS
Foto de Archivo: Una llama es vista cerca de la ciudadela inca de Machu Picchu en Cusco, Perú. 2 de diciembre de 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil - RC2WR5AAZ4VS

Durante la misma diligencia, representantes de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Cusco detectaron un bus de transporte turístico que circulaba sin la autorización correspondiente. Los agentes policiales dispusieron el retiro de la placa de rodaje como medida correctiva.

Las autoridades verificaron que al menos 20 guías oficiales de turismo de distintas agencias portaban de manera visible su carné vigente, conforme a las disposiciones para el ejercicio formal de la actividad.

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