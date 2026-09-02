Perú

Jhonsson Pulpo llegará hoy a Lima: así es la fuerte comitiva de seguridad que lo trae al Perú desde Bolivia

El cabecilla de la organización criminal Los Pulpos afronta un pedido de cadena perpetua por un asalto a mano armada con consecuencia de muerte en marzo de 2020

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
Guardar

Luego de ser capturado en Bolivia y enviado al Perú, Jhonson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ partirá de Puno con destino a Lima en las próximas horas en un operativo liderado por el ministro del Interior, César Astudillo, según lo anunció el Mininter en un comunicado.

Antes de su salida a la capital, el líder criminal pasó la noche en la carceleta de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú en Juliaca, adonde llegó desde la línea de frontera de Desaguadero.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Interior confirmó en un comunicado difundido en X que el retorno al país del criminal se concretó a través de Migraciones y en coordinación con las autoridades bolivianas, una vez completados los procedimientos de expulsión y entrega formal.

Retrato de frente de un hombre de cabello corto y oscuro, vestido con una sudadera negra con capucha, sobre un fondo neutro
Jhonsson Pulpo, señalado como líder de la banda criminal Los Pulpos, aparece en una fotografía oficial tras su captura en Bolivia.

Jhonson Smith Cruz Torres, identificado como integrante de la tercera generación de la organización criminal. Aunque su traslado a la capital se realizará hoy, su destino final será la ciudad de Trujillo, donde deberá responder ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial.

Según Panamericana, la llegada del avión de las autoridades peruanas era esperado entre las 7 y las 8 de la mañana y que se coordinaban medidas para garantizar su traslado de manera adecuada hasta la capital. La transmisión precisó que el detenido había sido movilizado desde el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, donde pasó el control de identidad.

PUBLICIDAD

Así fue la captura de ‘Jhonsson Pulpo’

Jhonson Smith Cruz Torres fue capturado el 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, y entregado después a la Policía Nacional del Perú en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno. El operativo, según informó el medio, incluyó a la Policía Boliviana, la PNP y agencias internacionales como la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, y el FBI, oficina federal de investigaciones de Estados Unidos.

Sobre Cruz Torres pesa una solicitud de cadena perpetua por el delito de asalto a mano armada con consecuencia de muerte. El caso remite al asesinato de una comerciante en Trujillo, ocurrido en marzo de 2020.

Jhonsson Smith Cruz Torres, sindicado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', fue capturado en un megaoperativo en La Paz, Bolivia. El delincuente era buscado internacionalmente por delitos como secuestro, homicidio y robo agravado.

El Ministerio del Interior sostuvo que, una vez en Lima, el procesado deberá responder a los requerimientos judiciales pendientes presentados por el Ministerio Público. La publicación añadió que su llegada permitirá continuar investigaciones acumuladas por delitos atribuidos a la organización en el norte del país y fuera del Perú.

El número de WhatsApp permitió ubicar al presunto cabecilla

La ubicación del número de WhatsApp que utilizaba Cruz Torres para comunicarse fue uno de los elementos que orientó las labores de inteligencia, de acuerdo con la información de Canal N. Un equipo policial peruano viajó a Bolivia para colaborar con las acciones de localización y con las coordinaciones previas a la intervención.

El operativo reunió a agentes del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y unidades especializadas de la Policía Boliviana, entre ellas su División de Ciberdelincuencia.

Astudillo precisó que las autoridades bolivianas realizaron la detención debido a que el investigado se encontraba en esa jurisdicción. La PNP había mantenido una requisitoria y equipos de seguimiento sobre el entorno de Cruz Torres, mientras se coordinaban las acciones necesarias para concretar su ubicación.

Temas Relacionados

Jhonsson PulpoPNPPolicía Nacional del PerúMininterMinisterio del Interiorperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jugaba con sus amigos en una playa de Ancón cuando una ola lo arrastró: adolescente de 16 años lleva más de 3 días desaparecido

La familia continúa buscándolo desde la orilla de Playa Grande y solicita que la Policía y la Marina refuercen el operativo con más personal y equipos especializados

Jugaba con sus amigos en una playa de Ancón cuando una ola lo arrastró: adolescente de 16 años lleva más de 3 días desaparecido

La Molina: Así era el actuar de la banda que ingresaba a viviendas cuando estaban vacías

La organización habría empleado cizallas y patas de cabra para violentar cerraduras y acceder a los inmuebles

La Molina: Así era el actuar de la banda que ingresaba a viviendas cuando estaban vacías

Machu Picchu: el ingreso de turistas al Camino Inca se reanudará en esta fecha

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp confirmaron el reinicio de las visitas tras una inspección técnica concluida el fin de semana, luego de los impactos de lluvias inusuales en la ruta

Machu Picchu: el ingreso de turistas al Camino Inca se reanudará en esta fecha

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Antonio Rizola presentó la lista de 14 voleibolistas convocadas para disputar el torneo clasificatorio, en el que buscarán los cupos al Mundial

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Doble crimen en Santa Anita: hombre asesina a balazos a su esposa e hijo de 22 años

Luego de cometer el doble crimen, el sujeto identificado como Giuseppe Carlos Leonardi Barba se escondió en su vivienda, donde fue reducido por la Policía Nacional y el Serenazgo

Doble crimen en Santa Anita: hombre asesina a balazos a su esposa e hijo de 22 años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kelly Portalatino detenida en flagrancia: Fiscalía le abre investigación por impactar a ciclista

Kelly Portalatino detenida en flagrancia: Fiscalía le abre investigación por impactar a ciclista

Exigen la inhibición del presidente del JNE en el caso de Rafael López Aliaga

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Ministro José Antonio Chang designa a excongresista Diana Gonzáles como nueva directora de Pronabec

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

ENTRETENIMIENTO

Falleció Edith Barr a los 90 años: Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y más artistas despiden a la ‘Flor Morena’

Falleció Edith Barr a los 90 años: Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y más artistas despiden a la ‘Flor Morena’

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

Angie Jibaja aclara que no ha recaído, pese a polémicos videos en redes sociales: “Sacan cosas que no son ciertas”

Ethel Pozo arremetió contra Franco Cabrera: cuánto duró su relación y qué se sabe de su ruptura tras inesperadas declaraciones

Miss Mundo 2026: dónde ver en Perú la final con nuestra representante Josiane Sciotti y a qué hora comenzará

DEPORTES

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

Clubes enfrentados por la participación de la selección sub 19 en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Quiénes están a favor y en contra?