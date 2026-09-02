Jhonsson Pulpo llegará hoy a Lima: así es la fuerte comitiva de seguridad que lo trae al Perú desde Bolivia

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

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Luego de ser capturado en Bolivia y enviado al Perú, Jhonson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ partirá de Puno con destino a Lima en las próximas horas en un operativo liderado por el ministro del Interior, César Astudillo, según lo anunció el Mininter en un comunicado.

Antes de su salida a la capital, el líder criminal pasó la noche en la carceleta de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú en Juliaca, adonde llegó desde la línea de frontera de Desaguadero.

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El Ministerio del Interior confirmó en un comunicado difundido en X que el retorno al país del criminal se concretó a través de Migraciones y en coordinación con las autoridades bolivianas, una vez completados los procedimientos de expulsión y entrega formal.

Jhonsson Pulpo, señalado como líder de la banda criminal Los Pulpos, aparece en una fotografía oficial tras su captura en Bolivia.

Jhonson Smith Cruz Torres, identificado como integrante de la tercera generación de la organización criminal. Aunque su traslado a la capital se realizará hoy, su destino final será la ciudad de Trujillo, donde deberá responder ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial.

Según Panamericana, la llegada del avión de las autoridades peruanas era esperado entre las 7 y las 8 de la mañana y que se coordinaban medidas para garantizar su traslado de manera adecuada hasta la capital. La transmisión precisó que el detenido había sido movilizado desde el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, donde pasó el control de identidad.

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Así fue la captura de ‘Jhonsson Pulpo’

Jhonson Smith Cruz Torres fue capturado el 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, y entregado después a la Policía Nacional del Perú en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno. El operativo, según informó el medio, incluyó a la Policía Boliviana, la PNP y agencias internacionales como la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, y el FBI, oficina federal de investigaciones de Estados Unidos.

Sobre Cruz Torres pesa una solicitud de cadena perpetua por el delito de asalto a mano armada con consecuencia de muerte. El caso remite al asesinato de una comerciante en Trujillo, ocurrido en marzo de 2020.

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Jhonsson Smith Cruz Torres, sindicado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', fue capturado en un megaoperativo en La Paz, Bolivia. El delincuente era buscado internacionalmente por delitos como secuestro, homicidio y robo agravado.

El Ministerio del Interior sostuvo que, una vez en Lima, el procesado deberá responder a los requerimientos judiciales pendientes presentados por el Ministerio Público. La publicación añadió que su llegada permitirá continuar investigaciones acumuladas por delitos atribuidos a la organización en el norte del país y fuera del Perú.

El número de WhatsApp permitió ubicar al presunto cabecilla

La ubicación del número de WhatsApp que utilizaba Cruz Torres para comunicarse fue uno de los elementos que orientó las labores de inteligencia, de acuerdo con la información de Canal N. Un equipo policial peruano viajó a Bolivia para colaborar con las acciones de localización y con las coordinaciones previas a la intervención.

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El operativo reunió a agentes del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y unidades especializadas de la Policía Boliviana, entre ellas su División de Ciberdelincuencia.

Astudillo precisó que las autoridades bolivianas realizaron la detención debido a que el investigado se encontraba en esa jurisdicción. La PNP había mantenido una requisitoria y equipos de seguimiento sobre el entorno de Cruz Torres, mientras se coordinaban las acciones necesarias para concretar su ubicación.