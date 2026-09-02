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Mr Peet explotó al marcar obligación de Alianza Lima frente Juan Pablo II en Chongoyape: “¿De qué mier... nos va a servir ganar el clásico?"

Peter Arévalo aseguró que los ‘blanquiazules’ no dependen de sí mismo y solo deben concentrarse en ganar al cuadro norteño, no en el duelo con Universitario de la próxima fecha

Mr Peet marcó obligación de Alianza Lima frente Juan Pablo II en Chongoyape.
Mr Peet marcó obligación de Alianza Lima frente Juan Pablo II en Chongoyape.
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Alianza Lima sufrió una dura derrota frente Deportivo Garcilaso en Matute, y perdió la gran chance de mantenerse arriba de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. El objetivo de los ‘blanquiazules’ cambiaron tras caer al séptimo lugar con 12 puntos, están a cuatro unidades de los líderes Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso.

“Alianza Lima no depende de sí mismo”

El equipo de Pablo Guede tiene un calendario complicado, y ya se vive el ambiente de clásico. Mr Peet explotó porque aseguró que más se habla del duelo con la ‘U’, cuando primera está el choque con Juan Pablo II en Chongoyape.

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Peter Arévalo fue contundente con el presente de los ‘íntimos’, apuntó que no dependen de sí mismos en su lucha por llevarse el titulo del segundo campeonato de la Liga 1. Y por ello, es una obligación ganarle a la escuadra norteña.

“Viejo, primero tenemos que jugar contra Juan Pablo II. Si perdemos en Chongoyape, ¿de qué mierda nos va a servir ganar el clásico? Alianza hoy no depende de sí mismo. Alianza depende de terceros. La única manera de que Alianza dependa de Alianza es ganando en Chongoyape. Eso es otro problema. Yo veo que la gente habla del clásico. Hay que ganarlo para llegar bien al clásico. La única forma de que Alianza vuelva a depender de sí mismo es ganando el clásico. Si perdemos en Chongoyape, ¿de qué mierda nos va a servir ganar el clásico? Hablando del clásico cuando falta Juan Pablo II. Y eso a veces te saca del partido, porque estás pensando en otra cosa", comentó el periodista en el programa ‘A Presión’.

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El comentarista deportivo aseguró que los 'blanquiazules' no dependen de sí mismos. (A Presión)

¿Cuándo juega Alianza Lima con Juan Pablo II en Chongoyape?

Alianza Lima visitará a Juan Pablo II el domingo 6 de septiembre, en un partido que puede influir en la pelea por los primeros puestos del campeonato. El equipo dirigido por Pablo Guede busca recuperar resultados fuera de casa antes del clásico que se aproxima.

El encuentro se jugará a las 15:00 horas en el estadio de Chongoyape, en el distrito chiclayano. La transmisión exclusiva estará a cargo de L1MAX.

El conjunto victoriano necesita sumar como visitante para mantenerse cerca de Universitario y de Deportivo Garcilaso. El resultado también será una referencia para llegar en mejores condiciones al próximo duelo clásico.

El equipo norteño afrontará el partido bajo la conducción de Jorge Araujo. El equipo local intentará aprovechar las condiciones climáticas de Chongoyape y su momento en la tabla para competir ante uno de los planteles más fuertes del torneo.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Domingo 6 de septiembre / 15:45 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

- Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (sábado 12 de septiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (viernes 18 de septiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fixture completo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.
Fixture completo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026.

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