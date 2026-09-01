‘Choca’ Mandros, los pormenores de Fusión 2026, la evolución de ‘Estás en todas’ y por qué Sheyla Rojas ya no calzaría en este proyecto

Choca Mandros habló con Infobae Perú sobre Fusión 2026 y los cambios en el formato de ‘Estás en todas’

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Jaime ‘Choca’ Mandros prepara la segunda edición de Fusión 2026, la feria gastronómica de América Multiplataforma que reunirá más de 75 propuestas culinarias, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. El conductor y productor habló con Infobae Perú sobre las expectativas que le genera el evento, que contará con una cartelera encabezada por Corazón Serrano, Hermanos Yaipén, La Charanga Habanera y Amaranta.

En la entrevista, Mandros también se refirió a su presente en ‘Estás en todas’, espacio que dejó de centrarse en los espectáculos para incorporar reportajes, coyuntura y noticias. Ante las versiones sobre un posible retorno de Sheyla Rojas, el conductor fue directo al señalar que, aunque la modelo es “un muy buen elemento” para la televisión, su regreso no encajaría con la actual etapa del formato.

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- Choca, estás ultimando los detalles de Fusión 2026. ¿Cómo nació la idea de crear esta feria?

Siempre me ha gustado. Desde niño tuve esa inquietud. Ahora, al ver el tema de la gastronomía, me encantó. Empecé a estudiarla, estudié gastronomía en Le Cordon Bleu y me fui unos meses a hacer un máster de turismo gastronómico afuera. El canal me dio la posibilidad de ausentarme hace un par de años. La iniciativa de hacer la feria nació porque ya no había un Mistura. Teníamos muchas ganas y el canal también se fue convenciendo poco a poco de que la gastronomía es un eje, un impulso y uno de los grandes orgullos de los peruanos.

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- El primer año sorprendió...

Sí, el año pasado salió la primera edición con algo de temor, porque era la primera vez que hacíamos esto después de muchos años sin un evento de este tipo. Fusión ya va por su segundo año. La primera edición nos sorprendió gratamente. La gente vino y tuvimos sold out los cuatro días. Este año queremos hacer algo más ambicioso, pero siempre respetando la experiencia gastronómica, con más de 75 puestos de comida.

- ¿Qué novedades tendrá esta edición?

Este año tenemos una experiencia nueva e inmersiva. Por primera vez se hará la historia de la comida en cinco tiempos, a cargo de dos chefs, Renzo Miñán y Francesco de Sanctis, quienes prepararán un menú degustación. No solo vas a comer, también disfrutarás de pantallas, olores, efectos de sonido y proyecciones en la mesa para ver cómo se arman los platos. Cada almuerzo durará aproximadamente una hora y 15 minutos y habrá varias funciones durante Fusión. Esa es una de las grandes novedades, porque no se ha visto antes. Estamos contentos de poder presentarla este año. Quienes compren sus tickets, que son limitados, podrán vivir una experiencia deliciosa e innovadora.

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Jaime “Choca” Mandros prepara la segunda edición de Fusión 2026, la feria gastronómica de América Multiplataforma

- Estás a cargo de toda la producción...

Sí, me estoy dedicando al 100% a producir la feria y a cuidar cada detalle. Tendremos dos escenarios. En el escenario central estarán Corazón Serrano, Hermanos Yaipén, La Charanga Habanera y Amaranta, en el folclore. También estará Timoteo. Habrá espectáculos para toda la familia. También tendremos el escenario de América, el Mundo América, donde estarán los talentos del canal para realizar encuentros con el público y activaciones. Gracias a Dios, el año pasado nos fue bien, aunque siempre hay aspectos por mejorar. Este año queremos que la experiencia de los asistentes sea mucho mejor.

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“Fusión no busca ser el nuevo Mistura”

- ¿Cómo proyectas Fusión en los próximos años?

Muchos dicen que es el nuevo Mistura, pero yo creo que no, porque Mistura tuvo su momento. Conversé con Gastón Acurio y debo agradecerle, porque mantiene un perfil bajo, pero aconseja y siempre está pendiente de todo lo que se refiere a promocionar la gastronomía. Creo que son etapas distintas. Mistura surgió cuando empezaba el auge de la gastronomía y se necesitaba una plataforma como esa.

- ¿Cuál es el plus de Fusión?

Fusión comparte la filosofía de difundir a nuestros cocineros y chefs, pero no necesariamente solo a los chefs que admiro. También queremos dar espacio a los cocineros del día a día, a quienes tienen restaurantes, huariques y locales que se convierten en favoritos del público peruano. Nosotros aportamos nuestro estilo de entretenimiento, porque provenimos de un canal de televisión, que ahora es un canal multimedia. Queremos que Fusión crezca como una feria grande, donde la gente pueda comer, entretenerse y disfrutar, pero con la gastronomía como eje principal.

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El evento reunirá más de 75 propuestas culinarias, conciertos y actividades para niños y adultos

“Sheyla tuvo su momento en ‘Estás en todas’”

- En ‘Estás en todas’ hiciste una buena química con Melissa Paredes. Aunque también se habla del regreso de Sheyla Rojas. ¿Hay algún acercamiento?

Con Sheyla habrá acercamiento porque es mi amiga. Cuando estuvo aquí y me operaron el hombro, ella me visitó. Fue un gusto verla después de tiempo. Yo también la visité cuando vivía en México. Ella me dijo que, cuando regresara, vería algunos negocios paralelos que no eran de televisión.

- ¿Llamarán a Sheyla Rojas para que conduzca?

‘Estás en todas’ cambió. Ya no somos el programa en el que estaba Sheyla hace varios años. Dejamos un poco el espectáculo para convertirnos en una revista que tiene de todo: noticias, coyuntura y entretenimiento. Como productor, considero que ella es un muy buen elemento para la televisión. Creo que tuvo su momento en el proyecto, pero ahora no considero que deba regresar a ‘Estás en todas’.

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- ¿El formato actual no encajaría con ella?

Creo que ahora no, ni para ella misma. Presentamos reportajes un poco más duros y considero que, si le gustaría regresar, sería para estar en el mundo que ella manejaba antes. El cambio del programa se dio hace unos cuatro años. El público te va pidiendo cosas y el equipo de producción propone temas según lo que funciona. Empezamos a ir más hacia la coyuntura, los reportajes y asuntos como la inseguridad. Nos hemos convertido en una revista resumen de lo que pasa durante la semana en Perú y en el mundo, con cosas bonitas y no tan bonitas. Eso ha funcionado y nos ha llevado a duplicar y triplicar a la competencia en los últimos años.

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Usuarios piden que Sheyla Rojas vuelva a 'Estas en Todas'. (Instagram)

“Le aconsejo estar soltera por un tiempo”

- ¿Cómo ves a Sheyla en esta nueva etapa, separada?

A Sheyla la quiero y siempre la he aconsejado desde que conducíamos juntos. Creo que ahora es una mujer mucho más madura. La vida y las cosas que le han pasado le han enseñado bastante. Ahora tiene un perfil más bajo, está feliz con su hijo y se ha ido a España. Cuando regrese, creo que no se va a prestar a cualquier cosa, ni en su vida personal ni en su vida profesional. Está esperando volver de España para acomodarse a los proyectos que se le presenten.

- ¿Le aconsejas estar sola después de su separación?

Le aconsejo estar soltera, por lo menos. No necesariamente sola (Risas). Yo conocí a su expareja, pasé un Año Nuevo con ellos y todo se veía bien. Pero una relación es de dos. A veces todo se vuelve rutina y eso tampoco ayuda a que la relación madure. Los amigos estamos para escuchar y recomendar, pero finalmente cada uno decide.

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Sheyla Rojas terminó su relación com mexicano. IG

Dato: La segunda edición de la feria gastronómica Fusión 2026 se realizará del 3 al 6 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. Las entradas ya se encuentran en Joinnus.