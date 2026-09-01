Perú Deportes

Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

El exvolante blanquiazul cuestionó la actitud del director técnico argentino en las conferencias de prensa y advirtió sobre las fragilidades defensivas del conjunto íntimo, que perdió su invicto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Reimond Manco - Pablo Guede – Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 1 septiembre
El exfutbolista blanquiazul habló en Juego Cruzado y advirtió que los rivales fabrican ocasiones de gol con demasiada facilidad contra el conjunto íntimo, que perdió su invicto en Matute por la fecha 7 del Clausura. (Alianza Lima)
Guardar

Reimond Manco lanzó duras observaciones sobre el momento que vive Alianza Lima después de la derrota 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El exfutbolista, que habló en el programa Juego Cruzado, puso la lupa sobre el comportamiento de Pablo Guede ante los medios de comunicación y sobre los problemas que el equipo arrastra en su línea de fondo. Para el otrora mediocampista, el estratega argentino posee cualidades sobresalientes como conductor de planteles, pero su manera de responder a las preguntas periodísticas le resta más de lo que le suma.

PUBLICIDAD

Manco también hizo hincapié en la cantidad de ocasiones que los rivales fabrican contra el cuadro íntimo, una tendencia que se repite jornada tras jornada y que contrasta con la solidez que el equipo exhibió durante el Torneo Apertura, certamen que Guede conquistó como campeón.

La fragilidad en el fondo que preocupa al exvolante

Reimond Manco - Pablo Guede – Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 1 septiembre
La derrota ante Deportivo Garcilaso dejó una preocupación en Reimond Manco: Alianza Lima permite que sus rivales lleguen con demasiada facilidad al área, una falencia que se repite en el Clausura. (Denganche)

El análisis de Manco partió desde la zona más sensible del equipo victoriano: la retaguardia. Aunque reconoció que el conjunto de La Victoria tuvo múltiples posibilidades de anotar durante el compromiso ante el cuadro cusqueño, subrayó que esa producción ofensiva pierde valor cuando el arco propio queda tan expuesto. La derrota en Matute no fue un episodio aislado, según su lectura, sino la confirmación de un patrón que se viene repitiendo a lo largo del segundo torneo del año.

PUBLICIDAD

“En defensa no solo le están marcando a Alianza Lima, sino que le están creando muchas oportunidades de gol. Si bien es cierto que Alianza generó siete u ocho ocasiones claras, Garcilaso tuvo situaciones también. Le están llegando muy fácil y le marcan en todos los partidos”, expresó ‘Rei’ en Juego Cruzado.

El gol de penal convertido por Beto da Silva alcanzó para que Deportivo Garcilaso se llevara los tres puntos del Alejandro Villanueva y consolidara su posición en la cima de la tabla del Clausura con 16 unidades. Alianza Lima, en tanto, se estancó en 12 puntos y sufrió su primera caída como local en la temporada. Para Manco, la explicación de ese tropiezo no reside únicamente en una jugada puntual o en el cobro desde los doce pasos, sino en una debilidad estructural que el cuerpo técnico todavía no logra resolver.

El exjugador recordó que durante la primera mitad del campeonato el equipo mostraba una consistencia defensiva que hoy parece diluida. Los rivales encuentran caminos con demasiada facilidad para aproximarse al área y generar peligro, un contraste que resulta llamativo si se compara con la versión que levantó el trofeo del Apertura.

El ego como obstáculo según la mirada de Manco

Reimond Manco - Pablo Guede – Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 1 septiembre
El exvolante Reimond Manco elogió el trabajo de Pablo Guede, aunque cuestionó sus respuestas ante la prensa y sostuvo que el ego del entrenador argentino puede jugarle en contra. (Alianza Lima)

Más allá de lo táctico, el exmediocampista dedicó buena parte de su intervención a cuestionar la postura que Pablo Guede adopta cada vez que se sienta frente a los micrófonos. Manco valoró las capacidades del entrenador argentino y lo calificó como un profesional dedicado y estudioso, pero señaló que esa imagen se deteriora cuando el técnico responde con soberbia a las consultas de los periodistas, sobre todo en jornadas donde los resultados no acompañan.

“Creo que esa pudo haber sido una buena autocrítica. A mí Guede me parece que es un muy buen entrenador, un técnico que trabaja mucho, pero creo que a veces el ego le pasa factura. Porque en sus respuestas siempre tiene ‘la pata en alto’, cuando en realidad los periodistas solo van a hacer su trabajo y a consultarle por su análisis del trámite”, sostuvo.

La observación del exvolante apunta a un aspecto que trasciende lo futbolístico y se instala en el terreno de la comunicación. Según su perspectiva, un director técnico que no muestra disposición a reconocer sus errores públicamente transmite una señal equivocada al plantel y al entorno. La autocrítica, en la visión de Manco, no debilita al entrenador: lo fortalece frente a un vestuario que necesita percibir honestidad en el diagnóstico.

El pedido de calma y la fe en una corrección a tiempo

Reimond Manco - Pablo Guede – Alianza Lima – Liga 1 – Perú - deportes – 1 septiembre
Pese a sus críticas, Reimond Manco confía en una reacción de Alianza Lima. El exvolante sostuvo que Guede debe ajustar la defensa y reconocer los errores para volver a encaminar al equipo. (Alianza Lima)

Pese a la dureza de sus palabras, el exfutbolista no cerró las puertas a una recuperación. Consideró que el Clausura todavía ofrece un margen de fechas suficiente para que el cuerpo técnico ajuste las piezas, en particular en la línea defensiva, y vuelva a encauzar al equipo en la pelea por el título.

“Si Guede le baja dos cambios y empieza a darse cuenta de que, más allá de generar siete u ocho chances ofensivas, hay aspectos que Alianza debe mejorar, el equipo probablemente vuelva a encaminarse, tampoco es el fin del mundo”, remató Manco.

El mensaje del otrora mediocampista blanquiazul fue claro: talento sobra en el plantel y en el banquillo, pero sin la humildad necesaria para asumir las fallas, cualquier corrección táctica llegará tarde. La pelota, ahora, queda del lado de Guede.

Temas Relacionados

Reimond MancoPablo GuedeAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

Ambos referentes del plantel confirmaron su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada y, según trascendió, aprovechan esa cercanía para sumar un nombre más de peso al proyecto rosado

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

La Copa Perú ingresa a la Etapa Nacional: descubre a los 50 clubes que participarán en la instancia clave por un boleto al ascenso

Clubes históricos y emergentes se darán cita en el circuito definitivo hacia el profesionalismo. Los representantes de las 25 regiones del país lucharán por la gloria en el ‘fútbol macho’

La Copa Perú ingresa a la Etapa Nacional: descubre a los 50 clubes que participarán en la instancia clave por un boleto al ascenso

Cusco FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso, una verdadera piedra en el zapato para Alianza Lima en Matute por Liga 1

La reciente derrota del equipo de Pablo Guede ante el ‘pedacito de cielo’ no hizo más que consolidar una racha positiva para los conjuntos de la ‘Ciudad Imperial’ en sus visitas al recinto de La Victoria

Cusco FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso, una verdadera piedra en el zapato para Alianza Lima en Matute por Liga 1

Emilio Saba expresa su deseo de ganar un título con el Sport Boys: “En mi mente está 24/7 ser campeón, sería una locura”

El seleccionado palestino es uno de los nombres propios en clave ‘rosada’ del Torneo Clausura 2026. Su rendimiento ha ido al alza toda vez que el club del Callao se ha dispuesto a luchar por las primeras plazas. “Nos sentimos los mejores”, comentó

Emilio Saba expresa su deseo de ganar un título con el Sport Boys: “En mi mente está 24/7 ser campeón, sería una locura”

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

‘Nacho’ está listo para dar inicio a su recorrido en el último Grand Slam, en el que quiere llegar lo más lejos posible. Su primer obstáculo será representado por un viejo conocido. Sigue las incidencias del enfrentamiento

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

César Astudillo reveló por qué no estuvo en Trujillo tras el secuestro de empresario minero: “Mi ausencia ha sido por un tema personal”

ENTRETENIMIENTO

Jota Benz explica por qué no aplican el 50/50 con Angie Arizaga: "Los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar"

Jota Benz explica por qué no aplican el 50/50 con Angie Arizaga: "Los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar"

La violenta reacción de Óscar Custodio con la prensa al llegar a Ministerio Público por caso de Naldy Saldaña

El duro testimonio de Valeria Piazza sobre su recaída: así fue el regreso del síndrome de Behçet tras casi diez años

Perú es el más votado en el Mundial de Comidas con casi tres millones de votos y ya tiene rival para cuartos de final

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

DEPORTES

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

La Copa Perú ingresa a la Etapa Nacional: descubre a los 50 clubes que participarán en la instancia clave por un boleto al ascenso

Cusco FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso, una verdadera piedra en el zapato para Alianza Lima en Matute por Liga 1

Emilio Saba expresa su deseo de ganar un título con el Sport Boys: “En mi mente está 24/7 ser campeón, sería una locura”

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026