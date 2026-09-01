Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

El exfutbolista blanquiazul habló en Juego Cruzado y advirtió que los rivales fabrican ocasiones de gol con demasiada facilidad contra el conjunto íntimo, que perdió su invicto en Matute por la fecha 7 del Clausura. (Alianza Lima)

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Reimond Manco lanzó duras observaciones sobre el momento que vive Alianza Lima después de la derrota 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El exfutbolista, que habló en el programa Juego Cruzado, puso la lupa sobre el comportamiento de Pablo Guede ante los medios de comunicación y sobre los problemas que el equipo arrastra en su línea de fondo. Para el otrora mediocampista, el estratega argentino posee cualidades sobresalientes como conductor de planteles, pero su manera de responder a las preguntas periodísticas le resta más de lo que le suma.

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Manco también hizo hincapié en la cantidad de ocasiones que los rivales fabrican contra el cuadro íntimo, una tendencia que se repite jornada tras jornada y que contrasta con la solidez que el equipo exhibió durante el Torneo Apertura, certamen que Guede conquistó como campeón.

La fragilidad en el fondo que preocupa al exvolante

La derrota ante Deportivo Garcilaso dejó una preocupación en Reimond Manco: Alianza Lima permite que sus rivales lleguen con demasiada facilidad al área, una falencia que se repite en el Clausura. (Denganche)

El análisis de Manco partió desde la zona más sensible del equipo victoriano: la retaguardia. Aunque reconoció que el conjunto de La Victoria tuvo múltiples posibilidades de anotar durante el compromiso ante el cuadro cusqueño, subrayó que esa producción ofensiva pierde valor cuando el arco propio queda tan expuesto. La derrota en Matute no fue un episodio aislado, según su lectura, sino la confirmación de un patrón que se viene repitiendo a lo largo del segundo torneo del año.

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“En defensa no solo le están marcando a Alianza Lima, sino que le están creando muchas oportunidades de gol. Si bien es cierto que Alianza generó siete u ocho ocasiones claras, Garcilaso tuvo situaciones también. Le están llegando muy fácil y le marcan en todos los partidos”, expresó ‘Rei’ en Juego Cruzado.

El gol de penal convertido por Beto da Silva alcanzó para que Deportivo Garcilaso se llevara los tres puntos del Alejandro Villanueva y consolidara su posición en la cima de la tabla del Clausura con 16 unidades. Alianza Lima, en tanto, se estancó en 12 puntos y sufrió su primera caída como local en la temporada. Para Manco, la explicación de ese tropiezo no reside únicamente en una jugada puntual o en el cobro desde los doce pasos, sino en una debilidad estructural que el cuerpo técnico todavía no logra resolver.

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El exjugador recordó que durante la primera mitad del campeonato el equipo mostraba una consistencia defensiva que hoy parece diluida. Los rivales encuentran caminos con demasiada facilidad para aproximarse al área y generar peligro, un contraste que resulta llamativo si se compara con la versión que levantó el trofeo del Apertura.

El ego como obstáculo según la mirada de Manco

El exvolante Reimond Manco elogió el trabajo de Pablo Guede, aunque cuestionó sus respuestas ante la prensa y sostuvo que el ego del entrenador argentino puede jugarle en contra. (Alianza Lima)

Más allá de lo táctico, el exmediocampista dedicó buena parte de su intervención a cuestionar la postura que Pablo Guede adopta cada vez que se sienta frente a los micrófonos. Manco valoró las capacidades del entrenador argentino y lo calificó como un profesional dedicado y estudioso, pero señaló que esa imagen se deteriora cuando el técnico responde con soberbia a las consultas de los periodistas, sobre todo en jornadas donde los resultados no acompañan.

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“Creo que esa pudo haber sido una buena autocrítica. A mí Guede me parece que es un muy buen entrenador, un técnico que trabaja mucho, pero creo que a veces el ego le pasa factura. Porque en sus respuestas siempre tiene ‘la pata en alto’, cuando en realidad los periodistas solo van a hacer su trabajo y a consultarle por su análisis del trámite”, sostuvo.

La observación del exvolante apunta a un aspecto que trasciende lo futbolístico y se instala en el terreno de la comunicación. Según su perspectiva, un director técnico que no muestra disposición a reconocer sus errores públicamente transmite una señal equivocada al plantel y al entorno. La autocrítica, en la visión de Manco, no debilita al entrenador: lo fortalece frente a un vestuario que necesita percibir honestidad en el diagnóstico.

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El pedido de calma y la fe en una corrección a tiempo

Pese a sus críticas, Reimond Manco confía en una reacción de Alianza Lima. El exvolante sostuvo que Guede debe ajustar la defensa y reconocer los errores para volver a encaminar al equipo. (Alianza Lima)

Pese a la dureza de sus palabras, el exfutbolista no cerró las puertas a una recuperación. Consideró que el Clausura todavía ofrece un margen de fechas suficiente para que el cuerpo técnico ajuste las piezas, en particular en la línea defensiva, y vuelva a encauzar al equipo en la pelea por el título.

“Si Guede le baja dos cambios y empieza a darse cuenta de que, más allá de generar siete u ocho chances ofensivas, hay aspectos que Alianza debe mejorar, el equipo probablemente vuelva a encaminarse, tampoco es el fin del mundo”, remató Manco.

El mensaje del otrora mediocampista blanquiazul fue claro: talento sobra en el plantel y en el banquillo, pero sin la humildad necesaria para asumir las fallas, cualquier corrección táctica llegará tarde. La pelota, ahora, queda del lado de Guede.

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