Día del Árbol: conoce las especies emblemáticas del Perú y los 228 árboles reconocidos como patrimoniales

Perú celebra este 1 de septiembre el Día del Árbol, una fecha que pone en relieve el papel de estos organismos vegetales en el equilibrio ambiental del planeta. Según destacó la agencia Andina Noticias, los árboles constituyen aliados frente al cambio climático, el efecto invernadero y la contaminación, gracias a funciones como la purificación del aire y del agua, la regulación térmica y la protección de los suelos frente a la erosión.
Estos organismos también cumplen un rol económico relevante, dado que proveen alimentos y especies con propiedades terapéuticas que sustentan emprendimientos locales. Además, fijan el dióxido de carbono atmosférico y lo transforman en oxígeno, lo que los convierte en un factor clave para mitigar el calentamiento global. Su presencia en zonas urbanas contribuye, asimismo, a reducir la contaminación sonora y a refrescar el aire en las ciudades.
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Perú, potencia forestal mundial
El territorio peruano ocupa la segunda posición mundial en extensión de bosques amazónicos, el cuarto lugar entre los países con mayor superficie de bosques tropicales y el noveno puesto a escala global en cobertura forestal. Más del 60% del país está compuesto por bosques, que según cifras del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) citadas por Andina, suman 82.543.385 hectáreas distribuidas de la siguiente manera:
- Bosques amazónicos, 94,2% del total
- Bosques costeños, 4,7%
- Bosques andinos, 1,1%
Estos ecosistemas sustentan una parte considerable de la biodiversidad del país: el 70% de las plantas alimenticias y el 80% de las especies medicinales que se emplean en Perú proceden de sus bosques, donde además habitan más de 50 pueblos originarios.
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Especies emblemáticas del Perú
Entre las especies emblemáticas figura el árbol de la quina, presente en el Escudo Nacional y reconocido históricamente por las propiedades curativas de su corteza contra la malaria. También se cuentan el molle, utilizado desde épocas prehispánicas para elaborar chicha; el algarrobo, característico de la costa norte y fuente de la algarrobina; el aliso, protector de las cuencas andinas; y el huarango, capaz de sobrevivir en zonas de alta sequedad gracias a sus extensas raíces.
En la Amazonía destacan especies de gran altura y valor ecológico, entre ellas:
- El cedro, conocido como “cedro de agua”, con hasta 40 metros de altura
- La caoba, apreciada por la calidad de su madera
- El aguaje, considerado un superalimento y símbolo cultural para etnias indígenas
- El shihuahuaco, de crecimiento lento y ciclo de vida prolongado
Tanto la caoba como el shihuahuaco están incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), de la que Perú es parte desde 1975. Esta condición exige permisos especiales, como el Dictamen de Extracción No Perjudicial, para regular su comercio y garantizar su supervivencia.
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228 árboles reconocidos como patrimonio
El país cuenta con 228 ejemplares reconocidos oficialmente como Árboles Patrimoniales, distinción que responde a criterios de monumentalidad, longevidad, simbolismo cultural o vulnerabilidad ecológica. De ese total, 36 corresponden a especies endémicas o nativas, entre ellas el huarango de Nasca, el cedro de Ayacucho y la lupuna de Madre de Dios.
Uno de los reconocimientos más recientes ocurrió en marzo de 2026, cuando la Municipalidad Provincial de Huaraz declaró como patrimoniales a dos ejemplares de corcho o alcornoque ubicados en el campus de la Dirección Regional de Agricultura de Áncash. Los árboles miden 12 y 14 metros de altura respectivamente y tienen 49 años, y serían los únicos de su especie en la región, según las indagaciones citadas por Andina Noticias.
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Para consultar esta información, el Ministerio del Ambiente (Minam) implementó en abril de 2022 el Visor del Reconocimiento de Árboles Patrimoniales (VRAP), disponible en la plataforma del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia). La herramienta permite acceder a datos sobre la ubicación, la especie, la familia botánica y la fecha de reconocimiento de cada ejemplar, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la conservación del patrimonio forestal urbano y periurbano del país.
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