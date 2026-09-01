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Eddie Fleischman cuestionó el liderazgo de Paolo Guerrero en Alianza Lima y le dejó consejo: “Poner por delante los intereses del equipo”

El periodista deportivo hizo un crudo análisis por la conducción del ‘Depredador’ en el cuadro ‘blanquiazul’ y aprovechó para mandarle un mensaje

El periodista analizó el comportamiento del 'Depredador' en el cuadro 'blanquiazul' y la gestión de Pablo Guede. (Video: Juego Cruzado)
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Alianza Lima perdió ante Deportivo Garcilaso y dejó escapar la posibilidad de mantenerse en la punta del Torneo Clausura 2026. La derrota también abrió cuestionamientos sobre la titularidad de Paolo Guerrero, quien fue reemplazado durante el descanso y no regresó al banco de suplentes junto con sus compañeros.

El episodio fue analizado en el programa Juego Cruzado por el periodista Eddie Fleischman, quien puso el foco en la conducta del delantero y en el liderazgo que ejerce dentro del plantel. Para el comentarista, la salida del atacante no debe observarse como un hecho aislado, porque puede revelar tensiones dentro de un equipo que pelea por el campeonato.

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El comentarista sostuvo que existen situaciones que parecen menores, pero que pueden afectar el funcionamiento colectivo. Según su lectura, la decisión del ‘Depredador’ de no volver al banco después del cambio transmitió un mensaje de disconformidad hacia el entrenador y el resto del grupo.

Paolo Guerrero tuvo un discreto rendimiento en el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, y fue cambiado en el entretiempo. - créditos: Liga 1
Paolo Guerrero tuvo un discreto rendimiento en el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, y fue cambiado en el entretiempo. - créditos: Liga 1

Eddie Fleischman sobre el caso Christian Cueva y mensaje a Pablo Guede

El periodista comparó la actitud de Paolo Guerrero con la de Christian Cueva en Sport Boys. “¿Qué tipo de liderazgo está mostrando Cueva en Boys? Si no está, está junto al técnico dando indicaciones, abrazando a los compañeros, conversando con ellos; está involucrado”, señaló.

La comparación también alcanzó al entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, quien dijo que “vino para que Paolo Guerrero sea campeón, pero hasta qué punto está siendo preso de la titularidad de Guerrero y hasta qué punto tiene la autonomía suficiente de decir: ‘No, hoy Girotti está mejor’”.

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El análisis de Fleischman apunta a que el equipo ‘blanquiazul’ puede mostrar un déficit cuando el atacante inicia los partidos. La observación no se limita al rendimiento individual, sino que abarca la forma en que el conjunto se adapta al esquema cuando Guerrero está dentro del campo.

El directivo de la entidad 'blanquiazul' se refirió al futuro del 'Depredador' y si seguirá el próximo año. (Video: Fútbol Satélite)

El periodista también aclaró que su crítica no tiene un origen personal. Consideró que la situación está vinculada con la exigencia natural de un futbolista que busca mantenerse como titular, pero advirtió que esa aspiración no puede estar por encima de los intereses de Alianza Lima.

Va a cumplir 43 años y lo que tiene es una falta de humildad al superponer el interés personal al interés del equipo”, afirmó Fleischman.

La recomendación de Eddie Fleischman a Paolo Guerrero

Eddie Fleischman recomendó a Paolo Guerrero asumir un liderazgo que no dependa de su presencia permanente en la cancha, sino aportando desde el banco de suplentes. En esa línea, sea titular o empezando desde de suplente, le expresó que “él quiere salir campeón con Alianza: tiene que poner por delante los intereses del equipo de acuerdo a lo que el entrenador quiera, necesite y decida. Debe poner su mejor actitud: de respaldo a sus compañeros, de respaldo a las decisiones del entrenador, acompañar al equipo si no le toca arrancar y acompañarlo si le toca salir. Ser el líder que guía con el ejemplo, con actitud y con ambición”.

El periodista consideró que Guerrero Gonzales debe liderar con el ejemplo, la actitud y la ambición. Ese liderazgo, explicó, puede expresarse mediante el respaldo al grupo, la comunicación con los jugadores y la disposición para colaborar incluso cuando el resultado no coincide con sus expectativas.

El 'Depredador' contó que conversó con el técnico argentino por su nuevo rol en el equipo 'blanquiazul' ante la reubicación de Eryc Castillo. (Video: El Diez)

La escena posterior al cambio ante Deportivo Garcilaso fue el punto de partida de su recomendación. Eddie Fleischman cuestionó que Paolo Guerrero no regresara al banco durante el segundo tiempo y planteó que allí también podía cumplir una función de liderazgo.

“¿Por qué no vuelve al banco con sus compañeros y lidera desde ahí junto a ellos?”, preguntó el periodista. La respuesta que propone pasa por una conducta más cercana al grupo, con respaldo al técnico y aceptación de las decisiones que se tomen durante los partidos.

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