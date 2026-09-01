Autodenominado “los mejores del mundo” y con una rica tradición en Alemania: conoce al Magdeburgo, nuevo club de Felipe Chávez

Felipe Chávez se ha vinculado al FCM bajo la fórmula de cesión con una opción de compra. - Crédito: 1. FC Magdeburg

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Sin oportunidades en el FC Bayern, más por competencia que por carencia, Felipe Chávez aceptó una decisión sensata compartida entre todas las partes involucradas: marcharse temporalmente a otro club que le ofreciera regularidad y protagonismo dentro de lo que considera el arranque de su ciclo profesional.

Una cantidad importante de elencos tocaron las puertas de la institución muniquesa, pero solo uno se hizo de los servicios del peruano: el 1. FC Magdeburg. A pesar de que el equipo ‘blanquiazul’ integra la 2. Bundesliga, ha sido apreciado por el joven jugador por dos aspectos: su abundante historia deportiva en Alemania, sobre todo en la desaparecida RDA, y el sistema matriz que ha implementado, sosteniéndose en el juego asociativo.

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Felipe Chávez fue presentado como nuevo jugador de Magdeburgo. - Crédito: @1fc_magdeburg

El paso que acaba de realizar de ‘Pippo’ debe considerarse valiente, sobre todo porque acaba de alejarse de un escenario esplendoroso como la Bundesliga, la máxima categoría teutona, para bajar hacia el barro —como se dice coloquialmente— de un panorama inferior con el solo propósito de forjar su propio camino.

Aunque debe precisarse que el inicio de su periplo en la división de plata será en un equipo que, de un tiempo a esta parte, se ha acostumbrado a dar pelea y mantenerse en el escenario de segundo orden al tiempo que trae consigo una vasta historia que lo ubica como una auténtica institución futbolística de Alemania pese a que jamás ha dado el salto a la élite actual.

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“El Magdeburgo está en su quinta temporada en la 2. Bundesliga y es un club consolidado en la liga. El FCM es, sin duda, un club con una rica tradición. En la antigua RDA, fue uno de los clubes más importantes del país, junto con el Dinamo de Dresde, y ganó la Recopa de Europa en 1974”, detalló Nico Esche, periodista alemán con amplio conocimiento del FCM.

Aquel hito elevó el nombre del club de la desaparecida Alemania Democrática, especialmente porque se hizo posible con una oncena netamente local, compuesta por futbolistas nacidos en la parte norte de Sajonia-Anhalt. “El mayor triunfo en la historia del club fue un trofeo internacional, ganado en la final contra el AC Milan”, amplió.

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El Magdeburgo salió campeón de la Recopa de Europa 1974 tras batir a AC Milan. - Crédito: AFP

Colapso, resurrección y milagro

Aunque el 1. FC Magdeburg se fundó en diciembre de 1965, una década antes se organizó bajo la denominación Motor Magdeburg-Mitte para luego renombrarse como SC Aufbau Magdeburg. El cambio definitivo llegó a mediados de los sesenta con su nombre actual, transformándose como el primer club deportivo de la República Democrática Alemana.

Durante su recorrido en la DDR-Oberliga, el FCM ganó tres títulos y siete distinciones en copa de la RDA. Tras la unificación del país, a partir del inicio de la década de los noventa, la institución se hundió al tiempo que la gran mayoría de sus efectivos optaron por cruzar al otro lado del país y unirse a clubes occidentales.

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De ahí que el Magdeburgo colapsase hasta acabar en certámenes desangelados muy poco profesionales, aunque la historia tomó un curso radical hace diez años cuando la entidad se recuperó en todos los sentidos. En esa larga travesía, eso sí, siempre contaron con el respaldo de su fanaticada, de las más reconocidas en Alemania.

“Tras la caída del Muro de Berlín, el club quebró y solo jugó en las ligas inferiores. Desde 2015, las cosas han mejorado. Los aficionados son aclamados en toda Alemania por su apoyo incondicional y su amor por el club. Se autodenominan con orgullo ‘Los Mejores del Mundo’”, mencionó Esche a Infobae.

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Felipe Chávez estrechando su mano con el director deportivo del FCM. - Crédito: @1fc_magdeburg

Reverdecido con el avance de los años, y abroquelado en casa por 18.000 espectadores que se vuelcan al MDCC-Arena, el Magdeburgo aspira a convertirse en un duro oponente para competir en la 2. Bundesliga. Que se haga posible pasa por un modelo atractivo instaurado que podría hallar mejor forma con el refuerzo peruano, de 19 años, quien es percibido como un regalo caído del cielo.

“Su filosofía de juego, con énfasis en la posesión y un enfoque lúdico, también cautiva a Alemania. El hecho de que Felipe Chávez llegara al FCM procedente del poderoso FC Bayern de Múnich es poco menos que un milagro. Un talento verdaderamente excepcional. Se está haciendo un buen trabajo”, cerró Nico.

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