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La violenta reacción de Óscar Custodio con la prensa al llegar a Ministerio Público por caso de Naldy Saldaña

Reporteros de ‘Arriba mi gente’ y ‘América Hoy’ reportaron codazos y empujones por parte del dueño de la agrupación de cumbia.

La violenta reacción de Óscar Custodio con la prensa al llegar a Ministerio Público por caso de Naldy Saldaña. TikTok.
La violenta reacción de Óscar Custodio con la prensa al llegar a Ministerio Público por caso de Naldy Saldaña. TikTok.
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Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, protagonizó un incidente con reporteros de espectáculos cuando llegó a una diligencia en la sede del Ministerio Público de Los Olivos, la mañana del martes 1 de septiembre.

Según los testimonios difundidos por ‘América Hoy’ y ‘Arriba mi gente’, el empresario usó los brazos y los codos para apartar micrófonos e impedir que le hicieran preguntas sobre la investigación relacionada con la denuncia de Naldy Saldaña.

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El empresario acudió a brindar declaraciones por la investigación que lo involucra por presunta omisión o encubrimiento en el caso de la excantante de La Bella Luz, quien denunció presuntos tocamientos indebidos por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta.

La diligencia estaba prevista inicialmente para el lunes 31 de agosto, pero, según se informó en televisión, fue reprogramada para el martes a las 10:00.

La llegada de Custodio fue registrada por varios equipos periodísticos. Los reporteros calificaron su actitud como agresiva y prepotente, luego de que el empresario descendiera de su vehículo y evitara responder consultas. Una periodista afirmó que tuvo que retroceder para no recibir un golpe mientras intentaba acercarse con su micrófono.

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El ingreso de Óscar Custodio y los testimonios de los reporteros

Oswaldo Arteaga, reportero de América Hoy, relató desde los exteriores del Ministerio Público que Custodio rechazó el acercamiento de la prensa desde el primer momento.

“Estamos viendo ingresar efectivamente al señor Óscar Custodio, quien ha venido de una manera, prepotente y agresiva bajando el micro con su mano, con su brazo”, manifestó durante su enlace.

El periodista insistió en que el dueño de la orquesta no permitió que los medios le hicieran ninguna consulta sobre la diligencia.

“Acaba de llegar el señor Óscar Custodio al Ministerio Público de aquí de Los Olivos y como bien les comento, no sé si tenemos las imágenes para poder ponerlas, pero de manera agresiva y prepotente. Bajándonos el micro con su brazo, tratando de agredirnos”, añadió.

Arteaga cuestionó que Custodio no optara por una actitud más cordial ante las cámaras. “Es lamentable verlo de esta manera como ha ingresado. Ha podido ser un poco más gentil con la prensa y las declaraciones, la diligencia que se va a llevar el día de hoy para recoger las declaraciones de Óscar Custodio”, expresó.

Según el reportero, la citación del empresario se había trasladado para esa fecha debido a que su abogado pidió la reprogramación. “Él tenía una audiencia el día de ayer, sin embargo, su abogado la reprogramó para el día de hoy porque se le cruzaba con otra audiencia. Entonces fue reprogramado, inaplazablemente para el día de hoy a las diez de la mañana”, explicó.

Óscar Custodio acudió al Ministerio Público de Los Olivos para brindar declaraciones en el marco del caso Naldy Saldaña, pero twerminó agrediendo a los reporteros. TikTok: 'América Hoy'.

“Tuve que retroceder”: el relato de la reportera de ‘Arriba mi gente’

Una reportera de ‘Arriba mi gente’ también describió el momento y aseguró que tuvo que tomar distancia para evitar ser golpeada.

“Compañero, sí, acaba de llegar, de hecho, sumamente violento. Ha descendido de su vehículo, ha intentado agredir a varios de nuestros colegas. Hemos intentado también acercarnos y tuve que retroceder varios pasos porque estaba con el hombro golpeando, intentando dar codazos. Me cayó uno en el brazo”, señaló.

La comunicadora sostuvo que el acercamiento fue difícil porque Custodio habría empleado el hombro y los brazos para bloquear los micrófonos. “Yo retrocedí, como les comento, para evitar ser golpeada”, afirmó al recordar la situación registrada en los exteriores de la sede fiscal.

Además, la reportera cuestionó el contraste entre la actitud que, según dijo, el empresario mostró inicialmente ante la polémica y la forma en que reaccionó ante los medios en Los Olivos. “El dueño de la Orquesta Bella Luz, que primero tuvo una actitud sumisa, contrita, de arrepentimiento. Y aquí demuestra realmente quién es. Agrediendo a los periodistas”, comentó.

La periodista remarcó que no pudieron obtener ninguna declaración de Custodio. “No nos dejó hacer una sola pregunta. No nos dejó hacer una sola pregunta. Descendió con esta ira con la que hemos visto y con el hombro y el brazo y el brazo intentando, pues, en todo momento agredirnos, porque era el fin”, expresó.

"Tuve que retroceder”: una reportera de Latina relató el tenso momento que vivió con Óscar Custodio al intentar obtener declaraciones de él. TikTok: 'Arriba mi gente'

La diligencia por el caso de Naldy Saldaña y la discusión por los videos

La visita de Óscar Custodio al Ministerio Público se dio en el marco de las investigaciones relacionadas con la denuncia de Naldy Saldaña. El caso generó una crisis interna en ‘La Bella Luz’ luego de que la artista acusara a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación, por presuntos tocamientos indebidos.

En paralelo, Israel Castillo, abogado de Naldy Saldaña, sostuvo que la defensa de Custodio busca cuestionar los videos presentados por la cantante. Según explicó, el argumento sería que esas imágenes fueron obtenidas de manera ilegal y, por lo tanto, no deberían ser consideradas dentro del proceso.

“La defensa busca cuestionar los videos que presentó Naldy, señalan que se obtuvieron de manera ilegal. Debo aclarar que el Tribunal Constitucional ha señalado que si un video es prueba de un delito, entonces, sea lícita”, indicó el abogado.

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