Perú

Perú arrasa en el Mundial de Comidas con casi tres millones de votos y el ceviche, el más votado del torneo, ya tiene rival en cuartos

Pese a los llamados a boicotear la votación en redes sociales, el ceviche peruano se convirtió en el plato más respaldado de los octavos de final. Guatemala será el próximo rival en la siguiente ronda

Ibai Llanos sentado ante una mesa con un plato de cebiche con la bandera de Perú y un plato con la bandera de Guatemala.
El creador de contenido Ibai Llanos presenta los platos que representan a Perú y Guatemala, el ceviche y el pepián, en el marco del torneo Mundial de Comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Perú dejó atrás a Honduras en los octavos de final del ‘Mundial de Comidas’ y se convirtió en el país con más votos de toda la ronda, con casi tres millones de sufragios a su favor. El resultado llegó pese a que una parte de la comunidad digital peruana había pedido no participar en la votación, en protesta por el premio que Ibai Llanos entregó al ganador del ‘Mundial de Desayunos’ del año anterior.

El streamer español confirmó el avance de Perú en un video publicado en sus redes sociales, donde presentó el recuento oficial de los ocho cruces de octavos de final. “Perú, 2 900 00 de votos. Honduras, 1 800 000 millones. Espectacular participación de Honduras, pero los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi tres millones de votos”, afirmó Llanos.

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El recuento oficial confirma a Perú como el país más votado del torneo

Según el detalle que ofreció Ibai Llanos, la primera ronda del torneo acumuló 25 millones de votos en todas las plataformas participantes. En ese universo, ningún otro país superó la cifra alcanzada por el ceviche peruano, que se impuso con holgura sobre las baleadas hondureñas y quedó como la referencia a vencer de cara a los cuartos de final.

El resto de los cruces dejó resultados ajustados y sorpresas. Argentina superó a España por 1,6 millones de votos frente a 949.840. Bolivia avanzó ante Chile por apenas 40.000 votos de diferencia, con 1.598.000 contra 1.555.000. Uruguay despachó a Paraguay con 1.095.000 votos frente a 652.000, mientras que Guatemala dio la sorpresa del día al eliminar a México por un margen mínimo, 2.104.000 votos contra los 2.003.000 del país norteamericano.

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Ibai Llanos anuncia los resultados oficiales de los octavos de final del Mundial de Comidas. Descubre qué países avanzan a la siguiente ronda tras una votación masiva de 25 millones de personas. ¿Quién ganará entre Argentina, Perú, Colombia y los demás clasificados? Video: Instagram Ibai Llanos

“Para que tengáis contexto, México ha sido el cuarto con más votos. Más de dos millones y aun así se han quedado fuera porque los guatemaltecos están locos”, señaló Llanos sobre ese resultado.

En los otros tres duelos, Venezuela superó a El Salvador por 2,7 millones de votos frente a 2.036.000, pese a que el propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había comentado en un video del streamer para respaldar a su país. “Comentó en un vídeo mío Nayib Bukele, presidente del Salvador, y ni aun así han podido con los venezolanos”, indicó Llanos.

Ecuador avanzó frente a Cuba con 1,3 millones de votos contra 630.000, y Colombia eliminó a República Dominicana con 1,2 millones de votos frente a apenas 376.000.

Guatemala espera a Perú en cuartos de final tras eliminar a México

Con los resultados de octavos definidos, Ibai Llanos anunció los cruces de cuartos de final que arrancan esta semana: Venezuela contra Colombia, Perú contra Guatemala, Ecuador contra Bolivia y Uruguay contra Argentina. La eliminación de México, uno de los países con mayor caudal de votos en la primera ronda, cambió el mapa de la competencia.

Muchos daban por hecho un enfrentamiento entre Perú y México en cuartos de final, en una repetición del cruce que ambos países protagonizaron en el ‘Mundial de Desayunos’ de 2025, cuando el pan con chicharrón peruano se impuso al representante azteca camino al título. Ese duelo no se repetirá en esta edición: el rival de Perú será Guatemala, el equipo que dejó fuera a México por apenas un puñado de votos.

¡Último minuto! Perú se corona como el país más votado en el Mundial de las Comidas organizado por el streamer Ibai Llanos, alcanzando casi 3 millones de votos. Descubre los detalles de esta masiva votación y su próximo enfrentamiento contra Guatemala. Video: TikTok @riclatorrez

El boicot que no impidió el liderazgo de Perú en la votación

El resultado adquiere una dimensión particular si se considera el contexto previo a la votación. Semanas antes del cierre de los octavos de final, una parte de los usuarios peruanos en redes sociales había impulsado una campaña para no votar, con el argumento de que el certamen solo beneficiaba económicamente a Ibai Llanos y que el ceviche, como plato ya reconocido a escala internacional, no necesitaba someterse a una nueva votación.

El tiktoker Ric La Torre analizó ese contraste entre el llamado al boicot y el resultado final en un video publicado en sus redes. “Perú ganó su duelo en el mundial de las comidas y es el país más votado. Yo no entiendo. Supuestamente no había prácticamente una anticampaña también en donde la gente no iba a votar”, comentó el creador de contenido. La Torre destacó además la diferencia entre el desempeño peruano y el del resto de los países en competencia.

“Han hecho prácticamente a Perú en el país más votado con 2 981 000 votos, casi dos millones en TikTok. Por muy lejos supera a casi todos los países. El único país que creo yo podría hacerle la competencia a Perú en algún momento y literalmente ganar es Venezuela”, sostuvo. El tiktoker también proyectó el camino que le espera a Perú en caso de superar a Guatemala: un eventual cruce en semifinales contra el ganador de la llave entre Bolivia y Ecuador.

Un hombre sentado frente a la cámara con el texto "MUNDIAL DE COMIDAS" y, a la derecha, un plato de ceviche. En la mesa, paella con banderas de Perú y España
El creador de contenido Ibai Llanos anuncia su torneo 'Mundial de Comidas', donde países como Perú y España competirán con sus platos representativos. (Infobae Perú/Tiktok/@Ibaillanos)

Pese a reconocer la magnitud del respaldo popular, La Torre mantuvo una postura distante frente al certamen. “¿Qué tanto nos beneficia, qué no nos beneficia, aparte de los mil videos del Edu con su sartén dorada? Yo personalmente no estoy votando, pero decisión de cada uno”, afirmó, en referencia al premio entregado en la edición anterior del torneo, que había generado críticas entre los seguidores peruanos de Ibai Llanos.

Los cuartos de final del ‘Mundial de Comidas’ comienzan esta semana, con el cruce entre Perú y Guatemala como uno de los duelos que definirá si el país sudamericano avanza hacia una posible semifinal frente al ganador de Bolivia contra Ecuador.

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