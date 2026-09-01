Perú

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

Los reconocidos artistas tendrán un reencuentro con su público peruano y aún puedes conseguir tus entradas

Romeo Santos viste un traje marrón con gafas oscuras y Prince Royce luce una chaqueta plateada frente a una pared oscura
Los cantantes Romeo Santos y Prince Royce habilitan nuevas localidades para sus dos presentaciones en el Estadio Nacional de Lima.
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Los artistas de bachata Romeo Santos y Prince Royce volverán a presentarse en Lima el 11 y 12 de septiembre. La producción habilitó nuevas localidades en todas las zonas del Estadio Nacional ante la demanda de entradas para ambas fechas.

Los boletos adicionales ya están disponibles en la plataforma Teleticket. La apertura incluye sectores de pie y zonas numeradas, con opciones de precios distintas dentro del recinto.

Los conciertos marcarán el reencuentro de los dos intérpretes con el público peruano. Romeo Santos regresará al país acompañado por Prince Royce para ofrecer un repertorio centrado en sus canciones más conocidas dentro de la bachata.

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Afiche promocional con la imagen de Romeo Santos y Prince Royce, con el texto de la gira Mejor tarde que nunca en el Estadio Nacional de Lima
Un afiche promocional anuncia los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional de Lima los días 11 y 12 de septiembre de 2026.

Entre los temas que podrían formar parte de las presentaciones figuran “Propuesta indecente”, “Eres mía” e “Imitadora”, de Romeo Santos. Prince Royce, por su parte, cuenta con canciones como “Corazón sin cara”, “Darte un beso” y “Las cosas pequeñas”.

Las dos fechas se realizarán en el Estadio Nacional, escenario que recibirá a miles de asistentes para los conciertos programados durante la segunda semana de septiembre.

La disponibilidad de nuevos boletos abre una nueva oportunidad para quienes no lograron adquirir entradas durante las primeras etapas de venta. Los asistentes podrán elegir entre sectores Platinum, Super VIP, VIP, Oriente, Occidente y Norte, de acuerdo con la distribución publicada para el evento.

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Fotografía en blanco y negro de Romeo Santos con un traje claro y Prince Royce con un traje oscuro, ambos vistiendo gafas de sol
Los cantantes Romeo Santos y Prince Royce posan juntos antes de sus dos presentaciones musicales programadas en el Estadio Nacional de Lima.

Precios de entradas para las últimas localidades de los conciertos

Las nuevas localidades tienen precios que van desde S/ 194 para el sector Norte hasta S/ 695 para Platinum. También se mantiene una tarifa especial para personas con discapacidad acreditadas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Estos son los precios informados para las fechas de Romeo Santos y Prince Royce en Lima:

  • Platinum, de pie: S/ 695
  • Super VIP, de pie: S/ 595
  • VIP, de pie: S/ 399
  • Oriente, numerado: S/ 595
  • Occidente, numerado: S/ 595
  • Norte, de pie: S/ 194
  • Precio Conadis: S/ 491
Esquema de distribución de sectores de un estadio junto a una tabla con nombres de zonas y precios en soles sobre fondo negro
Un mapa del Estadio Nacional de Lima detalla las zonas y las tarifas de las entradas para las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket para Romeo Santos y Prince Royce?

La compra de boletos se realiza de forma digital a través de Teleticket. Para adquirir las entradas para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en Lima, los usuarios deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a www.teleticket.com.pe.
  2. Crear una cuenta personal, en caso de no contar con un registro previo en la plataforma.
  3. Completar los datos solicitados y validar el correo electrónico mediante el enlace enviado por Teleticket.
  4. Buscar el evento de Romeo Santos y Prince Royce en el buscador de la página. Antes de avanzar, se recomienda verificar el nombre oficial publicado para el concierto.
  5. Ingresar a la cola virtual. El sistema asignará un turno según el orden de llegada de cada usuario.
  6. Elegir la zona disponible cuando llegue el turno de compra y revisar el precio de la entrada.
  7. Seleccionar la opción “reservar asiento” o la alternativa correspondiente al sector elegido.
  8. Completar el pago con una tarjeta de crédito o débito.
  9. Revisar la confirmación de la operación. Las entradas electrónicas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta personal en Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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