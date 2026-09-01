Jota Benz explica por qué no aplican el 50/50 con Angie Arizaga: "Los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar"

La pareja fue consultada sobre si dividen los gastos 50/50 en su hogar. Jota Benz y Angie Arizaga explicaron que su relación se basa en ser un equipo donde se apoyan mutuamente sin importar quién paga. Video: América TV / América Espectáculos

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Angie Arizaga se sumó al debate sobre el 50/50 en las parejas y describió con humor la dinámica financiera que mantiene junto a Jota Benz, padre de su hijo: “Lo mío es mío y todo lo de él es mío”. La declaración, hecha en tono de broma durante una entrevista con ‘América Espectáculos’, llegó en medio de la ola de comentarios que generaron las revelaciones de Korina Rivadeneira sobre cómo dividía los gastos con Mario Hart durante su relación.

El tema del reparto de gastos en las parejas volvió a instalarse en la conversación pública peruana después de que Rivadeneira detallara, en una serie de videos publicados en Instagram, la exigencia económica que según ella marcó buena parte de su matrimonio con el piloto. Ese contexto llevó a distintos programas de espectáculos a consultar a otras figuras del medio sobre su propia forma de organizar las finanzas en pareja, y Arizaga y Benz fue una pareja que no tuvo problemas en responder.

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“Somos un equipo”: la fórmula que Jota Benz y Angie Arizaga usan para hablar de dinero

Consultados por ‘América Espectáculos’ sobre si aplican el modelo 50/50 en su relación, Jota Benz explicó que nunca han sentido la necesidad de establecer una regla fija sobre cuánto debe aportar cada uno. “Cada pareja tiene su manera de ver las cosas. Nosotros tenemos un mecanismo de funcionamiento que es único. No hemos llegado a conversarlo porque los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar”, afirmó el exchico reality.

Benz fue más allá al describir cómo funciona en la práctica esa dinámica de pareja. “Lo de ella es mío, lo mío es de ella y nunca nos hemos puesto a pensar en eso. Cuando hacemos compras, el que está en la caja paga”, relató. La frase resume una lógica de indiferencia deliberada hacia quién cubre cada gasto, en contraste con el sistema de división exacta que Rivadeneira describió en su propio testimonio.

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Angie Arizaga se sumó al debate sobre el 50/50 en las parejas con una frase en tono de broma sobre su dinámica financiera con Jota Benz.

Angie Arizaga coincidió con esa visión y fue enfática en que su relación con Benz no se sostiene sobre cálculos de aportes. “No es que tenga que existir un número de quién da más o menos, o un porcentaje, somos un equipo. Apoyarnos el uno al otro. Es algo importante que ha hecho que nuestra relación se mantenga hasta el día de hoy, estable, bonita y con respeto”, sostuvo la exintegrante de reality.

El comentario que resume su postura sobre el dinero en pareja

Dentro de la misma conversación, Arizaga dejó una frase que sintetizó, con humor, la confianza que existe entre ambos en materia económica. “Aparte, él ya sabe. Lo mío es mío y todo lo de él es mío. Entonces, no hay ningún problema con eso”, bromeó la ex chica reality.

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Arizaga insistió en que su forma de organizar las finanzas no responde a una fórmula que deba aplicarse de la misma manera en todas las relaciones. Para ella, lo relevante es que ambos puedan sostenerse mutuamente sin necesidad de llevar una cuenta exacta de los aportes de cada uno. “Apoyarse siempre el uno al otro sin tener que ver montos, ni oye, tú diste más, tú diste menos. Para nada”, remarcó.

El origen del debate: las revelaciones de Korina sobre su matrimonio con Mario Hart

La conversación sobre el 50/50 se reactivó luego de que Korina Rivadeneira relatara, en los videos que publicó en su cuenta de Instagram, cómo se organizaban los gastos durante su relación con Mario Hart. La modelo venezolana explicó que trabajó de forma ininterrumpida durante y después de su embarazo, incluso llevando a su hija a sus propias grabaciones, y vinculó esa carga laboral a una exigencia económica compartida.

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La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ ironizó sobre el 50/50 que Korina Rivadeneira ha defendido públicamente y cuestionó que Emanuel Parrado también tuviera que comprar su propia comida durante una salida juntos. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir. Estaba cien por ciento dedicada a mi hija. Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones. Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte”, afirmó Rivadeneira.

La modelo fue más específica sobre el origen de esa dinámica. “Mario y yo, desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas, pagábamos 50-50 y eso se mantuvo durante todo este tiempo”, señaló. Hart respondió a esas declaraciones y negó que haya existido una exigencia de su parte hacia Rivadeneira. “Decidimos compartir gastos. No hubo exigencia tal de mí hacia ella, fue voluntario”, afirmó el piloto.

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Una relación de seis años con boda en camino

Angie Arizaga y Jota Benz mantienen una relación de seis años y son padres de un hijo en común, Mateo. La pareja planea casarse en 2027, según confirmaron ambos durante la misma entrevista con ‘América Espectáculos’. “Tenemos que casarnos primero, la pedí de mano”, señaló Benz, a lo que Arizaga agregó entre risas que la boda quedó programada para el próximo año mientras ambos disfrutan de la crianza de su primer hijo.

Consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia antes de la boda, Arizaga bromeó sobre la paciencia de su pareja. “Me está aguantando para el segundo bebé, pero está bien, está bien. Tiempo al tiempo, estamos disfrutando igual con nuestro Mateíto”, comentó.

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Angie Arizaga y Jota Benz consolidan más de cuatro años de relación, mostrando una sólida familia alejada de los realities y enfocada en nuevos proyectos personales.

Benz, por su parte, se comprometió a acompañarla en todos los preparativos de la ceremonia sin imponer sus propias preferencias. “La voy a acompañar en todo, pero sí quiero que la boda sea todo lo que ella quiere. Yo la acompaño, le doy mi opinión, cumplo con decirle cuál de las opciones que ella me da me gusta más, pero al final se hace la opción que ella quiera”, afirmó.