Perú

César Astudillo reveló por qué no estuvo en Trujillo tras el secuestro de empresario minero: “Mi ausencia ha sido por un tema personal”

El ministro del Interior explicó que ordenó de inmediato el traslado del comandante general de la PNP a La Libertad y que coordinó el operativo desde Lima. Belaúnde lo respaldó y negó que su mayor visibilidad respondiera a un motivo político.

En entrevista, el titular del Interior, César Astudillo, responde a los cuestionamientos sobre su ausencia en Trujillo durante los primeros días del secuestro de un comerciante, explicando que se debió a motivos personales y de gestión | Canal N
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César Astudillo explicó por qué no viajó a Trujillo el domingo 30 de agosto, cuando una emboscada de falsos policías dejó cuatro personas asesinadas y derivó en el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años. El ministro del Interior señaló que una situación familiar de salud de carácter delicado le impidió desplazarse a la ciudad norteña, aunque subrayó que coordinó el operativo desde Lima y que ordenó de manera inmediata el traslado del alto mando policial a La Libertad.

“El día domingo que sucedió todo esto, teníamos una serie de actividades con el comandante general de la policía, con todos los oficiales de la policía, por el día especial que era el 30 de agosto. Amanecimos con esta triste noticia de los cuatro jóvenes fallecidos y envié inmediatamente, cancelamos todas las actividades y envié, le ordené al comandante general de la policía que se constituya a Trujillo a investigar este caso”, declaró Astudillo en Canal N.

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Hombre de mediana edad en uniforme militar con medallas y galones, sentado frente a un micrófono y una computadora portátil, con una bandera en el fondo
César Astudillo Salcedo, excomandante del Ejército peruano, asume su rol como ministro del Interior en un contexto de inseguridad en Perú.

El titular del Ministerio del Interior precisó que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), el general Óscar Arriola Delgado, viajó a Trujillo acompañado del jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y tres equipos especializados en secuestros e investigación criminal. Arriola permaneció en la ciudad durante todo el domingo. En la noche, la presidenta Keiko Fujimori convocó una reunión de urgencia con el premier Luis Galarreta y los ministros de Interior y Defensa para definir acciones inmediatas.

“Mi ausencia en ese momento fue porque necesitaba, en un tema muy personal y por una delicada intervención en la salud de un familiar, no pude ir. Pero inmediatamente, bueno, ya pasó gracias a Dios ese evento y me he constituido nuevamente”, afirmó el ministro.

Ministro de Defensa justificó ausencia de Astudillo en Trujillo

Fue el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien viajó a Trujillo en representación del Ejecutivo. Su presencia respondió, en parte, a una agenda previa vinculada al control del penal Paiján y al Comando Unificado de las Fuerzas Armadas en la zona —conocido como Cupas—, que tiene a su cartera a cargo. Desde la sede de la Divincri, Belaúnde anunció el rescate de Lara y la detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Pulpos.

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Consultado sobre por qué el ministro del Interior no había acompañado el operativo —tratándose de una acción liderada por la PNP, institución que depende de esa cartera—, Belaúnde sostuvo que Astudillo “ha estado directamente involucrado en otros aspectos de la operación” y que en las últimas horas se sostuvieron reuniones con la presidenta y el premier para “organizar un sistema de respuesta multisectorial y multidisciplinario” que incluye el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia del Estado.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisa el operativo policial en Trujillo que resultó en la captura de cinco personas vinculadas a secuestros y asesinatos. Las imágenes muestran la presentación de los detenidos y el respaldo político a la acción policial. Canal N

“No es que él haya estado excluido de la operación ni mucho menos”, afirmó Belaúnde, y atribuyó la distribución de funciones a una decisión previa dentro del Ejecutivo. Ante la pregunta directa sobre si los efectivos policiales sienten el respaldo del titular del Interior pese a su ausencia, el ministro respondió: “Por supuesto que sí lo sienten”.

Belaúnde también explicó que su presencia en Trujillo tuvo como objetivo “garantizar el respaldo político” y evitar interferencias durante la ejecución del operativo, en particular en la geolocalización de llamadas realizadas a través de WhatsApp, un procedimiento que involucra a distintos operadores de telecomunicaciones. “Es importante no que se produzcan interferencias ahí”, señaló, y subrayó que el componente de inteligencia resultó “extremadamente relevante” para anticipar movimientos y triangular comunicaciones con rapidez.

Secuestro y asesinato que mantiene en vilo a Trujillo

El crimen ocurrió a las 2:47 de la madrugada del domingo 30 de agosto en la cuadra 2 de la avenida Húsares de Junín, a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo. Un grupo de sujetos armados, disfrazados con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la PNP, interceptó una camioneta Ford Bronco Raptor en la que viajaba Lara Tantaquilla junto a cuatro personas. Los atacantes abrieron fuego contra los ocupantes —uno de ellos subió al vehículo e intentó encenderlo sin lograrlo— y se llevaron al empresario por la fuerza en una camioneta blanca tipo Hilux que aguardaba a pocos metros.

Las cuatro víctimas fatales fueron identificadas como Farhad Monzón, Nadia Urtecho, y los agentes de seguridad Christopher García Álvarez y Luis Rojas Ramos, estos dos últimos encargados de la custodia del empresario. Todos fueron ejecutados con un arma con silenciador.

Lara Tantaquilla, de 31 años, vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz a través del Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., permaneció retenido más de 36 horas. La PNP lo rescató con vida en las cercanías de Huanchaco, al norte de Trujillo, la tarde del lunes 31 de agosto. Según la Policía, cerca de diez personas y al menos tres vehículos participaron en la operación.

Imágenes de terror en Trujillo. La peligrosa banda criminal 'Los Pulpos' secuestró a un empresario minero y asesinó a sangre fría a sus cuatro acompañantes. El ataque, captado por cámaras de seguridad, muestra a los delincuentes disfrazados de policías y portando armas de guerra.| Foto: Panamericana

Los cinco detenidos y la pista de Los Pulpos

La captura de los sospechosos se logró mediante inteligencia operativa y triangulación de teléfonos celulares. Los cinco intervenidos, ubicados en los distritos de El Porvenir y Chepén, fueron identificados como Frank Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada (19), alias “Juliacho”; César García Rivera (20), alias “Bolacho”; Ángel Bocanegra Linares (19), alias “Folo”; y José Cherrepe Dávila (18), alias “Ares”.

La principal línea de investigación de la Dirincri apunta a Los Pulpos como autores intelectuales del secuestro y la matanza. El general Víctor Revoredo vinculó a Nilton Cruz Arce, recluido en el penal de La Capilla, como el presunto cerebro de la operación. Uno de los líderes de la banda, Johnson Cruz Torres, se encuentra prófugo en Chile y mantiene comunicaciones con algunos de los detenidos; su captura tiene una recompensa de S/500.000.

El presunto operador logístico detenido habría proporcionado los uniformes, las armas y los vehículos utilizados durante el ataque, y coordinado con integrantes de la organización ubicados fuera del país. Las investigaciones continúan para identificar al resto de los involucrados.

Policía captura a cinco sospechosos por secuestro de empresario minero y asesinato de cuatro personas en Trujillo. X: Jesús varde

La presión política y el pedido del Congreso

El caso generó una reacción inmediata en el Legislativo. La congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propuso citar ante el Pleno de la Cámara de Diputados al premier Galarreta y a los ministros Astudillo y Belaúnde para que informen sobre las medidas adoptadas frente a la crisis de seguridad en La Libertad.

Astudillo, por su parte, descartó que la mayor exposición pública de Belaúnde en Trujillo respondiera a un cálculo político. Recordó que las Fuerzas Armadas tienen a su cargo el control interno en zonas específicas —como el Comando Unificado, el Putumayo, La Pampa y el VRAE— y que la PNP es la institución constitucionalmente responsable de la prevención, la investigación y la lucha contra la criminalidad. “Eso no lo saca nadie. Ellos son los especialistas, ellos son los que tienen contacto con la población”, afirmó el ministro.

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