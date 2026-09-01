La Copa Perú ingresa a la Etapa Nacional: descubre a los 50 clubes que participarán en la instancia clave por un boleto al ascenso

Campeones y subcampeones de las etapas departamentales ingresaron al circuito final. - Crédito: Copa Perú

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La Copa Perú, conocida popularmente como el ‘fútbol macho’ ha entrado en su instancia trascendental tras superar las amplias llaves preliminares con tendencia eliminatoria. De ahora en adelante, los clubes presentes darán inicio a un recorrido de muerte súbita en busca del ascenso.

Los 50 equipos clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú competirán por un único ascenso a la Liga 2. El campeón del certamen obtendrá el cupo para la segunda categoría en 2027, mientras que el subcampeón podrá acceder a la Liga 3.

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La definición de los representantes regionales abre la fase que concentra a los clubes supervivientes de las ligas departamentales. La competencia reunirá a dos equipos por cada una de las 25 regiones, entre campeones y subcampeones.

La Copa Perú ha entrado a su era decisiva con el inicio de la Etapa Nacional. - Crédito: Copa Perú

La primera fase ordenará a los 50 clubes en una tabla única

La Etapa Nacional tendrá seis fechas y organizará los partidos bajo criterios geográficos. Cada institución jugará tres encuentros como local y tres como visitante ante tres adversarios.

Al concluir esa instancia de la Copa Perú, todos los participantes integrarán una misma clasificación. Los ubicados entre los puestos 1 y 32 avanzarán a los dieciseisavos de final, mientras que los equipos que terminen del lugar 33 al 50 quedarán fuera.

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La ronda eliminatoria comenzará con los 16 mejores de la tabla como cabezas de serie. Esos clubes enfrentarán a los clasificados desde la posición 17 hasta la 32, antes de los octavos, los cuartos de final, las semifinales y la definición.

El torneo también contempla una opción para los conjuntos que finalicen entre el tercer y el décimo puesto de la clasificación general. Ellos disputarán el certamen Tradición Copera, que ofrecerá otro lugar en la tercera división.

Tradición Copera congregará a los equipos de mayor arraigo popular del país para hacerse de un boleto a Liga 3. - Crédito: Difusión

Los participantes definidos para la Etapa Nacional

Entre los representantes de Áncash estarán Alianza Arenal y Sport Áncash. Amazonas contará con Cultural Sachapuyos y Juan Pablo II Amazonas, mientras que Apurímac tendrá a Unión Minas de Pamputa y Miguel Grau de Abancay.

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Arequipa será representada por Viargoca FC y Virgen de Las Nieves. Desde Ayacucho llegarán FC Defensor Patibamba y Por la Santa FC, mientras que Cajamarca aportará a ADA de Cajabamba y El Combre FC.

El Callao tendrá a Juventud Palmeiras y Estrella Roja. Cusco contará con Deportivo Huayruro y Deportivo Vinicunca, y Huancavelica llevará a Sport Machete junto con Heraldos Negros.

Por Huánuco competirán Club Atlético Evza y Club Deportivo Constructores de Uchiza. Ica tendrá a CD Bad Boys y Domingo Dianderas, mientras que Junín estará representado por Centro Estudiantil San Agustín y Atlético Chanchamayo de Playa Hermosa.

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La Libertad clasificó a Deportivo El Inca de Chao y Sport River. Lambayeque tendrá a Cruz de Chalpón y Cachorro de Motupe, mientras que Lima estará presente con Deportivo Bella Esperanza y Arsenal Lawn Tennis.

Desde Loreto avanzaron Atlético Nacional de Iquitos y UNAP. Madre de Dios estará representado por La Masía Nace y Adevil FC, y Moquegua contará con Liberty School y Atlético Huracán.

Domingo Dianderas exige investigación tras la polémica de la presunta aguja en la Copa Perú. Crédito: Prensa club

Pasco tendrá a Sociedad Tiro 28 y Academia Pepe. Piura clasificó a Atlético Torino y Deportivo Caysa, mientras que Puno estará presente con Leones de Anccaca y CEFUT Juliaca.

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San Martín aportará a Shanao FC y Sport Huaja. Tacna tendrá a Virgen de la Natividad y Vendaval Azul, mientras que Tumbes contará con Deportivo Pacífico y Unión Deportivo Chulucanas.

La nómina se completa con Deportivo Bancos y Municipal de Atalaya, los representantes de Ucayali. El listado combina clubes con recorrido en el fútbol peruano y equipos que buscarán avanzar desde esta fase nacional.