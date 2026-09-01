Perú

Así cambió el rostro de ‘Jhonsson Pulpo’: habría usado cirugías, identidades falsas y otros recursos para mantenerse prófugo en Bolivia

Las imágenes comparadas por los investigadores muestran cambios en el rostro, cabello, cejas, ojos, orejas y pómulos del prófugo, quien permaneció oculto bajo una identidad falsa

Imágenes exclusivas revelan la vida de excesos que llevaba Jhonsson Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', mientras se ocultaba en Bolivia. Descubra sus lujosas residencias, las costosas fiestas que organizaba y cómo intentó cambiar su rostro con cirugías plásticas para evadir a la justicia peruana | Latina TV
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Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, habría recurrido a procedimientos de cirugía estética como parte de las medidas utilizadas para dificultar su identificación durante el tiempo que permaneció prófugo. La transformación de su rostro aparece como uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores tras su captura en La Paz, Bolivia.

Las primeras imágenes difundidas por el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior muestran a Cruz Torres con un rostro más alargado, facciones delgadas y una nariz más pronunciada. En registros posteriores, su apariencia presenta diferencias visibles en distintas zonas de la cara, lo que complicó la comparación con las fotografías policiales.

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La modificación no se limitó al rostro. El líder de Los Pulpos también cambió su estilo de cabello, que pasó de corto y lacio a más largo y ondulado. A ello se sumaron variaciones en la apariencia de las cejas, los ojos, las orejas, los pómulos y el contorno facial.

La información conocida tras su detención en Bolivia permitió establecer que la transformación física formó parte de una estrategia más amplia para permanecer oculto. Los investigadores también encontraron documentos con identidades distintas y rastrearon los inmuebles donde el prófugo residió bajo una identidad que no correspondía a su nombre real.

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Cirugías realizadas bajo una identidad falsa

Los registros mencionados en la investigación señalan una blefaroplastia y una lipo papada realizadas en La Paz. Composición: Infobae
Los registros mencionados en la investigación señalan una blefaroplastia y una lipo papada realizadas en La Paz. Composición: Infobae

Según la información expuesta en el reporte de Punto Final, Cruz Torres utilizó la identidad de Santiago Saavedra Quispe para acceder a procedimientos médicos en Bolivia. Los registros señalados en la investigación ubican las intervenciones el 19 de enero, con alta médica al día siguiente.

Entre los procedimientos mencionados figura una blefaroplastia, intervención relacionada con los párpados y la zona que rodea los ojos. También se señala una lipo papada, procedimiento destinado a modificar el contorno situado debajo del mentón.

Los registros médicos, los pagos y la documentación del Centro Médico de Especialidades de La Paz fueron incorporados a la investigación, según el material proporcionado. Estos elementos permitieron vincular los procedimientos estéticos con la identidad falsa utilizada por el prófugo.

La posible intervención en los párpados ya había sido mencionada por la Policía peruana en enero de 2026, aunque en ese momento no existía confirmación mediante un peritaje médico. La blefaroplastia señalada en los registros conocidos posteriormente aporta un elemento adicional a la investigación sobre las modificaciones físicas.

Cambios visibles en el rostro de ‘Jhonsson Pulpo’

También cambió el cabello y habría presentado modificaciones visibles en cejas, ojos, orejas, pómulos y contorno facial. Composición: Infobae
También cambió el cabello y habría presentado modificaciones visibles en cejas, ojos, orejas, pómulos y contorno facial. Composición: Infobae

La comparación entre las fotografías antiguas y las imágenes más recientes muestra diferencias en la estructura aparente del rostro. Las mejillas presentan mayor volumen, mientras que la nariz luce menos prominente que en las fotografías incluidas en la ficha del Programa de Recompensas.

También existen diferencias en la zona de los ojos y las cejas. A estas modificaciones se suman cambios en la apariencia de las orejas y en el contorno facial. El conjunto de alteraciones modificó elementos que podían ser utilizados por los agentes para reconocerlo a partir de sus fotografías.

En enero de 2026, luego de la captura de su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, en La Paz, la Policía peruana ya señalaba que Cruz Torres habría realizado cambios físicos para ocultar su identidad.

El general PNP Franco Moreno Panta declaró en ese momento: “Existen cambios físicos. Es normal que cualquier persona que tiene que rendir cuentas por una cadena perpetua haya tomado todas sus medidas de seguridad”.

Una nueva apariencia mientras permanecía en La Paz

La transformación física coincidió con el uso de identidades ajenas y una vida bajo perfil en Bolivia. Durante su permanencia en La Paz, Cruz Torres se presentó como empresario inmobiliario, según el reporte de Punto Final.

Uno de los inmuebles vinculados con su permanencia en ese país fue una vivienda ubicada en Achumani, en la zona sur de La Paz. De acuerdo con la información proporcionada, el alquiler de propiedades en ese sector podía alcanzar entre US$1.800 y US$2.500 mensuales. También utilizó un departamento situado en Irpavi.

La investigación siguió el rastro de estas propiedades y de las personas que formaban parte de su entorno. Entre los documentos encontrados durante las pesquisas figuraron pasaportes peruanos, un DNI y cédulas bolivianas correspondientes a otras personas.

La explicación de la Policía Boliviana tras la captura

La Policía Boliviana, en un operativo conjunto con autoridades peruanas e internacionales, capturó en La Paz a Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo'. Este individuo es señalado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', dedicada al secuestro, la extorsión y el sicariato | Latina TV

Cruz Torres fue detenido cerca de las 9:45 de la mañana del 1 de septiembre de 2026 en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz. La intervención contó con participación de agentes peruanos y bolivianos, además de equipos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional.

Durante la conferencia de prensa realizada en Bolivia, el comandante general interino de la Policía Boliviana, coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, señaló que el líder de Los Pulpos habría recurrido a cirugías plásticas y otras modificaciones de apariencia para dificultar su identificación.

La transformación física formó parte de las medidas atribuidas al prófugo durante su permanencia en Bolivia, junto con el uso de documentación correspondiente a otras personas y la adopción de una identidad vinculada al sector inmobiliario.

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