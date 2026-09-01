Exfuncionario pone bajo sospecha crimen de policía tras masacre y secuestro en Trujillo: “Tenían movimientos militares”

El exconsejero Greco Quiroz cuestionó la precisión del ataque y planteó interrogantes sobre el nivel de entrenamiento de los responsables del secuestro del empresario minero Jenss Lara / Territorio Tomado

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El expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, Greco Quiroz, puso bajo sospecha este martes el asesinato de un policía ocurrido horas después de la masacre y el secuestro de un empresario minero en Trujillo, y planteó interrogantes sobre una posible relación entre ambos hechos.

“¿Por qué a las pocas horas van y matan a un policía? ¿Se arrepintió el policía de lo que hicieron? ¿Han sido policías los que han secuestrado? ¿Por qué van y matan a ese policía?”, cuestionó el exconsejero en diálogo con el portal de investigación Territorio Tomado.

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Calificó de “salvaje” la muerte del suboficial Diego Vela Rodríguez, de 21 años, quien prestaba servicio en la Unidad de Emergencia de Trujillo y, según medios locales, fue encontrado con múltiples heridas de bala y un traumatismo encéfalo craneano severo.

Quiroz también cuestionó el nivel de preparación de los autores del secuestro del empresario minero Jenss Lara, de 31 años, y del cuádruple crimen de sus acompañantes, quienes viajaban en una camioneta de alta gama, y mencionó que, a su juicio, no se trataría de delincuentes comunes.

El exconsejero planteó interrogantes sobre el suboficial Diego Vela Rodríguez, de 21 años, y preguntó si pudo haber tenido alguna participación o conocimiento sobre el secuestro antes de ser asesinado

“Si tú has visto la forma cómo se realizó, no era cualquier delincuente. Tenían posicionamientos y movimientos militares. Una precisión única”, sostuvo.

Los atacantes, vestidos con prendas similares a las del Grupo Especial contra la Lucha contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional, interceptaron el vehículo en el que viajaba Lara y lo trasladaron a otra unidad.

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Su pareja, Farhad Andrea Monzón Lingán; su amiga, Nadia Edith Urtecho Rodríguez; y sus guardaespaldas, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez, fueron asesinados.

Más de treinta horas después, la Policía anunció la liberación del empresario y la captura de cuatro presuntos implicados en el secuestro. Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a la organización criminal ‘Los Pulpos’, dedicada a actividades como extorsión, secuestro y sicariato.

El empresario minero Jenss Lara fue secuestrado tras un ataque en el que murieron cuatro de sus acompañantes: su pareja, una amiga y dos guardaespaldas

Lara es un empresario minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con actividades en las zonas de Retamas y Yacuabamba, en La Libertad. Según información fiscal citada en el reporte, actualmente afronta una investigación por el presunto delito de minería ilegal.

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Otro exfuncionario que se ha referido al reciente hecho sangriento es el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, quien difundió información que apunta a que la camioneta Toyota Hilux utilizada por los autores sería de propiedad del Ministerio del Interior (Mininter).

Fernández, suspendido en 2023 tras una sentencia condenatoria por difamación confirmada en segunda instancia, compartió una consulta vehicular del 31 de agosto, según la cual la camioneta, modelo 2017, figura registrada a nombre del Mininter y se encuentra en circulación.

En una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos, el exalcalde había dicho anteriormente que los responsables del ataque no habrían actuado por cuenta propia. “Para mí, los que han ocasionado esta desgracia (...) tienen conexiones con la misma Policía, tienen conexiones con la misma Fiscalía y con el mismo Poder Judicial”, manifestó.

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“Si han sido los que han intervenido en ese atentado policías o expolicías, es muy probable, pero también es muy probable, o estoy casi seguro, de que ellos no han actuado solos. Han actuado de la mano con los policías, porque nadie se va a atrever a hacer ese crimen en pleno centro de Trujillo, a dos cuadras de la DIPINCRI, al frente del Poder Judicial y de la policía”, agregó.