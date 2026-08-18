Reimond Manco le respondió de manera contundente a Christian Cueva por críticas a Paolo Guerrero: “Su argumento es muy pobre, me causó gracia”

Reimond Manco fulmina a Christian Cueva por ofrecer un argumento insustancial para defender a Paolo Guerrero. - Crédito: Difusión

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Reimond Manco se pronunció en respuesta a las recientes declaraciones de Christian Cueva, quien defendió a Paolo Guerrero en una entrevista emitida por el programa ‘La Parrilla del Loco’. El excentrocampista expresó su desacuerdo con la actitud del ‘Cholito’, argumentando que el futbolista solo busca desmerecer sus opiniones sin ofrecer justificaciones sólidas.

Manco manifestó que la manera en la que Cueva aborda la controversia le genera cierto humor, ya que considera que sus intervenciones carecen de argumentos concretos.

“Lo que pude ver es que está desacreditando lo que dije, pero tener una discusión de fútbol con él sobre eso es pelea de tigre con burro amarrado”, partió diciendo en ‘Juego Cruzado’.

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El exfutbolista insistió en que los argumentos presentados son “muy pobres” y sostuvo que no encuentra sentido en continuar la disputa. “En verdad me causó gracia; pelear sobre eso me parece innecesario”, puntualizó Manco, restando importancia al enfrentamiento mediático.

Esto luego que 'Aladino' lo mencionara en entrevista con Juan Manuel Vargas - Crédito: Juego Cruzado.

Desde su perspectiva, las declaraciones de Cueva que lo involucran tienen un trasfondo personal, más allá de la discusión futbolística. Reimond considera que existe un encono no reconocido explícitamente por parte del jugador en activo, lo que, a su entender, agrava la situación.

El ahora panelista sugirió que Christian debería admitir la naturaleza personal del conflicto. “Lo que sí creo y estoy seguro es que es algo personal. Debería decirlo. No soy caramelito de limón para gustarle a todo el mundo”, señaló durante su intervención mientras el resto de informadores se agrupaban a su favor.

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Cueva se harta de Manco

Las declaraciones de Christian Cueva este fin de semana generaron repercusiones en el entorno de Alianza Lima. El futbolista se refirió directamente a las críticas de Reimond Manco sobre el rendimiento de Paolo Guerrero, a quien no deja de ponderar cada vez que se le presenta la ocasión.

Durante una aparición en el podcast La Parrilla del Loco, Christian cuestionó que los comentarios de Manco surjan solo después de los partidos. El mediocampista expresó: “Tiene que pasar el partido para decir las cosas, ya está demás”, dejando claro su desacuerdo con esa actitud.

'Aladino' y Juan Manuel Vargas cuestionaron al 'Rei' por ácida opinión sobre el delantero de Alianza Lima. (Video: La Parrilla del Loco)

El foco de la polémica fueron las opiniones de Manco tras el empate entre Alianza Lima y Sport Boys, donde Guerrero no logró destacar. Cueva defendió a su compañero con contundencia y señaló: “Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional, entonces no jod**, pues”.

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El volante sugirió que las críticas, si fueran genuinas, deberían presentarse antes del encuentro. Para Cueva, Manco podría haber propuesto una idea táctica anticipadamente, en vez de manifestarse luego del resultado: “Si piensas así, háblalo antes diciendo que este partido se juegue con un punta solamente”.

Además, explicó que después del partido no tiene sentido cuestionar la presencia de Guerrero en el campo. “Pero si pasa el partido y no fue bueno, dicen para que ch lo ponen a Paolo, no jo**”, sentenció.

Finalmente, Cueva recordó un episodio personal con Reimond en un viaje a Huánuco, en el que el exfutbolista optó por evitar el encuentro. El mediocampista narró que, al verlo, Manco “se puso la capucha y se fue”, sugiriendo incomodidad ante la situación.

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