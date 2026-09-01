Cajamarca ya definió el lugar para la misa del papa León XIV, aunque aún no existe un cronograma oficial de su visita

Gobierno evalúa incluir Cajamarca en la visita del papa León XIV en noviembre|Foto: Andina/Vatican News

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La provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, ya definió el terreno como espacio previsto para una misa del papa León XIV, si se confirma su llegada a la zona. La vicegobernadora regional, Magda Farro Sánchez, informó que el lugar podría recibir a 400 mil personas durante la eventual visita papal de noviembre.

La decisión forma parte de los preparativos locales ante una agenda nacional que todavía carece de un programa oficial detallado. Farro señaló que Santa Cruz pertenece a la diócesis de Chiclayo y figura entre las localidades consideradas ante el recorrido del pontífice. La funcionaria situó la posible actividad entre el 13 y el 14 de noviembre, aunque precisó que el Arzobispado de Lima deberá comunicar las fechas y actividades definitivas.

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El aeródromo de Santa Cruz

El elegido es el aeródromo de Santa Cruza, que se ubica a unas cuatro horas de la ciudad de Cajamarca. El área se utiliza para el aterrizaje de helicópteros cuando hay emergencias en la provincia, según la autoridad regional.

Su elección responde a la capacidad estimada para reunir a miles de fieles, vecinos y visitantes. La administración regional deberá coordinar aspectos de acceso, traslado y atención si la presencia de León XIV en Santa Cruz queda incluida en el itinerario final.

Santa Cruz es una de las provincias de menor extensión de Cajamarca y cuenta con servicios hoteleros y gastronómicos limitados, de acuerdo con Farro. La vicegobernadora planteó que Chota, Bambamarca, Cutervo y la ciudad de Cajamarca podrían aportar capacidad de alojamiento y alimentación.

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Esa articulación será necesaria ante un posible aumento de demanda, sobre todo si llegan delegaciones de otras regiones o visitantes que acompañen los actos religiosos.

La proyección nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señala que la visita del Papa al Perú podría movilizar a 800 mil personas entre el 11 y el 16 de noviembre. El cálculo contempla Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, aunque el detalle de cada escala aún espera confirmación. En Lima, la estimación oficial supera un millón de asistentes para la misa prevista en la Base Aérea Las Palmas.

Cajamarca prepara hospedaje, guías y servicios ante la posible visita papal

Farro recordó que León XIV mantuvo vínculos con la población cruceña durante su etapa como obispo de Chiclayo. Según relató, visitó la provincia con frecuencia, participó en celebraciones vinculadas al Señor del Costado y presidió misas de confirmación y primeras comuniones. También recorrió localidades a caballo y sostuvo encuentros con niños y adultos mayores, de acuerdo con el testimonio de la vicegobernadora.

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Las autoridades regionales incorporaron a Cajamarca en la Ruta del Papa León XIV, iniciativa que contempla capacitación para guías, operadores turísticos y responsables de hoteles y restaurantes. Los preparativos incluyen acciones de información para quienes recibirían visitantes durante la jornada religiosa.

Farro añadió que se impulsan los llamados pueblitos de colores, con murales elaborados por jóvenes formados en la Escuela de Artes Mario Urteaga, hoy Universidad Nacional de las Artes.

El plan regional prevé trasladar esa intervención visual a las viviendas de Santa Cruz, con escenas vinculadas a la permanencia del pontífice en la provincia. Por ahora, la designación del aeródromo funciona como una previsión logística.

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