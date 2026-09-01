Cambio de horario de Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del debut ‘blanquirrojo’ en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Cambio de horario de Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (Latina Deportes)

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A pocos días del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) realizó cambios en la programación. Esa variación provocó que la selección peruana tenga un nuevo fixture en la competencia que se jugará en Río de Janeiro, Brasil.

La ‘blanquirroja’ buscará volver al Mundial en el torneo internacional, programado del 8 al 13 de septiembre. competición repartirá tres cupos para la Copa del Mundio 2027 entre los equipos mejor ubicados de la clasificación final. Además, la selección que obtenga el título continental conseguirá el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Perú vs Argentina: día y nuevo horario del debut en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana debutará ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. El partido por la primera fecha se jugará este martes 8 de septiembre.

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El encuentro tendrá un cambio de programación: comenzará a las 15:00 de Perú. El horario inicial contemplaba el inicio a las 12:00 horas.

Las ‘albicelestes’ son dirigidas por Facundo Morando. El duelo marcará el comienzo del camino de la ‘blanquirroja’ en el torneo internacional.

Perú se encuentra disputando amistosos contra Argentina en Salta. Crédito: FeVA

Canal TV para ver Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana tendrá dos opciones para seguir sus partidos en el Campeonato Sudamericano de vóley: la transmisión de Latina TV y la señal en directo del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Latina TV ofrecerá la cobertura para el público nacional por televisión abierta. Los encuentros también estarán disponibles en la página web y las plataformas digitales del canal.

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Los aficionados que prefieran ver el torneo por internet podrán acceder al canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Esa señal transmitirá todos los partidos de la competencia.

El torneo internacional será televisado por la señal abierta. (Latina TV)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

- Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Segunda baja de Perú de cara al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La lesión de Diana de la Peña obligó a la selección peruana de vóleibol femenino a modificar su plantel para el Campeonato Sudamericano 2026. La central quedó desafectada tras sufrir una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante la preparación del equipo.

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La ausencia se producirá antes del inicio del torneo continental, una instancia en la que Perú buscará ubicarse entre los tres equipos que accederán al Mundial 2027. El campeón también logrará la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Federación Peruana de Vóleibol (FPV) confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial. El organismo informó que la jugadora tendrá un período de recuperación estimado en tres semanas y que, por esa razón, no integrará la delegación que viajará a Río de Janeiro.

La baja de De la Peña afecta a una central titular del combinado nacional, que estaba considerada entre las piezas del esquema peruano. La lesión ocurrió durante una sesión de entrenamiento con miras a la competencia.

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“Diana de la Peña sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo”, indicó la FPV en su parte institucional.

Perú afrontará en Brasil un torneo decisivo: las tres mejores selecciones clasificarán al Mundial 2027 y el campeón obtendrá un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Instagram / diana_02_oficial)