El duro testimonio de Valeria Piazza sobre su recaída: así fue el regreso del síndrome de Behçet tras casi diez años

Valeria Piazza interrumpió un viaje de trabajo a Colombia y regresó de urgencia a Lima por la reaparición del síndrome de Behçet.

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Valeria Piazza atravesó un episodio de salud que la obligó a interrumpir un viaje laboral a Colombia y regresar de urgencia a Lima. La ex Miss Perú permaneció alejada de sus redes sociales durante varios días mientras los médicos determinaban el origen de un malestar que fue en aumento hasta volverse insoportable.

Días antes de que comenzaran los síntomas, la conductora había compartido en sus redes imágenes de las grabaciones que realizaba en el país vecino. Se mostraba satisfecha con el proyecto y agradecida por la oportunidad laboral. Ese entusiasmo dio paso, poco después, a una preocupación que ella misma describió como uno de los momentos más difíciles de los últimos años.

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El síndrome de Behçet reapareció tras casi una década sin manifestarse

Piazza contó a través de sus historias de Instagram que el síndrome de Behçet reapareció en su organismo después de casi 10 años. La modelo explicó que el cuadro comenzó con un dolor que se intensificó día a día durante su estadía en Colombia, al punto de obligarla a adelantar su regreso al Perú.

“Estuve desaparecida por cuatro días en Colombia porque fui sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo que iba incrementando al pasar de los días. Terminé de grabar y adelanté mi vuelo para poder venir a la clínica en Lima”, relató la presentadora.

Una vez en Lima, fue sometida a distintas evaluaciones médicas que confirmaron el diagnóstico que no esperaba volver a recibir. El tratamiento incluyó corticoides e inmunosupresores para controlar la inflamación provocada por la enfermedad.

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El síndrome de Behçet volvió al cuerpo de Valeria Piazza tras casi diez años sin manifestarse y le provocó un dolor intenso.

“Era el Behçet regresando a mi cuerpo después de casi 10 años. Fueron días de cortisona y de inmunosupresores para ‘apagar el fuego’, como dice mi reumatólogo”, explicó Piazza. La conductora también se refirió a los motivos por los que decidió no informar de inmediato sobre su estado de salud mientras permanecía internada.

Según indicó, el temor a revivir la experiencia que atravesó años atrás la llevó a preferir la reserva hasta conocer la evolución del cuadro. “No lo conté porque estaba nerviosa y quería manifestar que esto no sería como lo que viví la última vez”, señaló. Con el paso de los días, Piazza afirmó que la inflamación y el dolor comenzaron a ceder.

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“El poder de la mente es poderoso y cada día sentía que bajaba la inflamación y este dolor insoportable. Gracias a Dios hoy me dan de alta y no siguió avanzando”, agregó la conductora, quien horas más tarde confirmó su regreso a casa con un mensaje breve: “Al fin en casita. Con mi familia”.

Una enfermedad diagnosticada en 2018 tras semanas de incertidumbre

Valeria Piazza, Miss Perú 2016, reveló públicamente su diagnóstico de síndrome de Behçet en 2018, aunque el primer episodio grave se produjo a finales de 2017. En aquel momento permaneció hospitalizada durante varias semanas mientras los médicos intentaban identificar el origen de una crisis que la dejó sin poder caminar.

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“(Fue un tiempo) de mucho miedo, de incertidumbre. Me dio una crisis, estuve en la clínica por semanas y no sabían qué tenía. También era sentir ese miedo de (no saber) qué era lo que iba a pasar conmigo, si iba a salir de esta”, recordó en una entrevista posterior.

Valeria Piazza y la gran muestra de amor de Pierre Cateriano. América TV

El síndrome de Behçet es una enfermedad inflamatoria poco frecuente que afecta los vasos sanguíneos y puede provocar llagas recurrentes en la boca, lesiones en la piel, inflamación ocular y dolor articular, entre otras manifestaciones. La condición no tiene cura, pero puede mantenerse bajo control mediante tratamiento médico continuo.

Tras el diagnóstico inicial, Piazza siguió un tratamiento en Barcelona que le permitió recuperar movilidad. “No podía caminar, fue terrible. Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré”, contó en aquella etapa. La modelo explicó además que debía aplicarse inyecciones semanales durante un mínimo de cinco años como parte del control de la enfermedad, aunque aclaró que esta no se cura de manera definitiva.

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El respaldo familiar durante la recaída

Durante la pandemia de coronavirus, Piazza pasó a integrar el grupo de personas consideradas vulnerables debido al tratamiento inmunosupresor que recibía, lo que reforzó su cuidado frente a posibles contagios. En ese contexto, la conductora señaló en más de una ocasión que la enfermedad modificó su forma de valorar el día a día. “Me siento mejor. Por eso he aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, expresó en esa etapa.

Pierre Cateriano acompañó la recuperación de Valeria Piazza y organizó las pastillas de su tratamiento durante esta recaída del síndrome de Behçet.

En esta última recaída, Pierre Cateriano, esposo de la conductora, asumió un rol activo en su recuperación. A través de una historia de Instagram, Piazza mostró cómo su pareja organizaba las pastillas del tratamiento para que no olvidara ninguna dosis. “Mi esposito me deja así las pastillas para que no se me pase ni una. Muy pocos entenderán cuando digo que la cortisona es nuestra mejor amiga, pero también la peor enemiga”, escribió la modelo.

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El respaldo de Cateriano no es nuevo en la historia de la pareja. Piazza ya lo había mencionado como un sostén clave durante los años en que enfrentó las complicaciones derivadas del síndrome. “Sí lo fue, tenemos 10 años juntos”, dijo en una entrevista anterior al referirse al acompañamiento de su esposo durante el proceso.