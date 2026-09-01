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El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

Ambos referentes del plantel confirmaron su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada y, según trascendió, aprovechan esa cercanía para sumar un nombre más de peso al proyecto rosado

Yoshimar Yotún – Christian Cueva – Carlos Zambrano – Sport Boys – Liga 1 - Perú – deportes – 1 septiembre
Christian Cueva y Carlos Zambrano ya tendrían un objetivo para Sport Boys en 2027. Según Diego Rebagliati, ambos referentes buscan convencer a Yoshimar Yotún de sumarse al cuadro rosado. (Sport Boys)
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Sport Boys vive un buen momento futbolístico y esa euforia se trasladó también al mercado de pases. El triunfo por 1-0 ante Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau reavivó las esperanzas de los hinchas rosados, que ya sueñan con pelear el título del Torneo Clausura 2026 de cara al centenario de la institución.

En ese contexto, trascendió que dos referentes del plantel, Christian Cueva y Carlos Zambrano, ambos comprometidos con continuar en el club la próxima temporada, iniciaron una gestión personal para atraer a un tercer nombre de peso: Yoshimar Yotún, actual volante de Sporting Cristal y compañero de ambos en la selección peruana. La información fue revelada por el periodista Diego Rebagliati durante el programa Fútbol Satélite.

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La confesión de Diego Rebagliati sobre la negociación

Yoshimar Yotún – Christian Cueva – Carlos Zambrano – Sport Boys – Liga 1 - Perú – deportes – 1 septiembre
La posible llegada de Yoshimar Yotún a Sport Boys tomó fuerza tras la revelación de Diego Rebagliati, quien aseguró que Cueva y Zambrano presionan al volante para sumarlo al plantel. (Sporting Cristal)

El comunicador abordó el tema durante la última emisión de Fútbol Satélite, espacio donde repasó la actualidad del cuadro del Callao y las proyecciones para el año del centenario. Según explicó, la dirigencia y los propios jugadores trabajan desde ya en armar un plantel competitivo, con refuerzos pensados con bastante antelación ante la fecha especial que se aproxima para la institución.

En ese repaso, Rebagliati soltó el dato que generó revuelo entre los seguidores rosados y celestes: “Ayer me contaron que Zambrano y Cueva, que están muy comprometidos con quedarse el próximo año y están muy contentos de estar en el Boys, a Yotún por ejemplo lo están volviendo loco”.

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La frase deja en claro dos cosas: por un lado, la permanencia de ambos futbolistas ya estaría prácticamente resuelta; por otro, la insistencia hacia el volante de Sporting Cristal no sería un comentario aislado, sino una gestión activa y sostenida en el tiempo. El periodista no precisó fechas ni detalles de una eventual oferta formal, aunque sí dejó constancia de que la iniciativa parte de los propios jugadores y no necesariamente de la dirigencia chalaca.

El vínculo que Cueva y Zambrano cultivan con Yotún en la selección

Yoshimar Yotún – Christian Cueva – Carlos Zambrano – Sport Boys – Liga 1 - Perú – deportes – 1 septiembre
La amistad que Christian Cueva, Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún construyeron en la selección peruana sería clave en el intento de los referentes rosados por convencer al volante para 2027. (L1 MAX)

La cercanía entre los tres futbolistas no es reciente. Christian Cueva y Carlos Zambrano forjaron una amistad con Yoshimar Yotún a lo largo de varios años de convivencia en la selección peruana, donde compartieron concentraciones, viajes y campañas eliminatorias. Ese lazo personal, según se desprende de lo comentado por Rebagliati, sería la herramienta principal que ambos utilizan para intentar torcer la decisión del mediocampista rumbo al centenario de Sport Boys.

Para el elenco del Callao, contar con la palabra de dos de sus figuras como intermediarios representa una vía distinta a la tradicional negociación entre clubes. En lugar de una oferta económica presentada por la dirigencia, la apuesta pasa por el peso de la relación personal y el atractivo de compartir plantel con dos compañeros de selección en una temporada marcada por la celebración institucional.

Yotún, por su parte, continúa vinculado a Sporting Cristal, club con el que mantiene una relación de larga data y al que suele referirse con particular afecto en sus declaraciones públicas. Esa doble pertenencia sentimental, entre el cuadro celeste y sus raíces chalacas, es justamente el terreno donde Cueva y Zambrano buscan hacer pie para inclinar la balanza.

Yotún ya había hablado de su cariño por el Callao

Yoshimar Yotún – Christian Cueva – Carlos Zambrano – Sport Boys – Liga 1 - Perú – deportes – 1 septiembre
Yoshimar Yotún ya había reconocido meses atrás su deseo de jugar en Sport Boys por un motivo familiar. Sus palabras cobran fuerza ahora que Cueva y Zambrano buscan llevarlo al cuadro rosado. (Sporting Cristal)

La posibilidad de que Yotún recale en Sport Boys no aparece de la nada. En declaraciones a Movistar Deportes el último mes de abril, el propio volante había puesto sobre la mesa su interés en vestir la casaquilla rosada, aunque sin dejar de reconocer su identificación con el cuadro celeste.

“Soy hincha de Sporting Cristal. Antes no lo era, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mejor regalo para la institución fue hacerme hincha. Yo quiero retirarme en el equipo celeste, pero me gustaría jugar en Sport Boys por un tema de agradecimiento a mi papá”, sostuvo el volante nacional en aquella oportunidad.

Esas palabras resumen el dilema que hoy vuelve a cobrar fuerza: Yotún reconoce una deuda emocional con Sporting Cristal, club que le dio proyección internacional, pero también arrastra una motivación familiar ligada al puerto chalaco que lo conecta directamente con Sport Boys. Sus raíces en el Callao, sumadas al gesto de gratitud hacia su padre, aparecen como el argumento sentimental que Cueva y Zambrano intentan aprovechar para completar la incorporación de cara al centenario del club.

Por el momento, ni el volante ni la dirigencia rosada emitieron una postura oficial sobre las gestiones en curso, mientras el equipo del Callao continúa enfocado en su pelea por el título del Torneo Clausura 2026.

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