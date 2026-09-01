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Cusco FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso, una verdadera piedra en el zapato para Alianza Lima en Matute por Liga 1

La reciente derrota del equipo de Pablo Guede ante el ‘pedacito de cielo’ no hizo más que consolidar una racha positiva para los conjuntos de la ‘Ciudad Imperial’ en sus visitas al recinto de La Victoria

Desde 2024, Alianza Lima solo ha sufrido derrotas ante conjunto cusqueños en Matute.
Desde 2024, Alianza Lima solo ha sufrido derrotas ante conjunto cusqueños en Matute. Crédito: Redes sociales clubes/Liga 1.
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Alianza Lima no logra imponerse a los equipos cusqueños en su propio estadio, una tendencia que se repitió el pasado 29 de agosto con la derrota 0-1 ante Deportivo Garcilaso, gol de Beto da Silva de penal al minuto 29. Desde la final de 2023 que los ‘blanquiazules’ perdieron ante Universitario de Deportes, únicamente los conjuntos de la ‘Ciudad Imperial’ han conseguido vencer al equipo de La Victoria en el estadio Alejandro Villanueva.

La racha arrancó el 3 de noviembre de 2024, en la última fecha del Torneo Clausura de ese año. Cusco FC se impuso 2-1 en Matute, con goles de Lucas Colitto (79′) y Luis Ramos (81′) —hoy jugador aliancista—, que apenas fueron descontados por Catriel Cabellos al 88′. Aquel resultado le impidió a Alianza Lima forzar una definición por ‘play-offs’ en una temporada donde el margen de error era mínimo.

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El segundo capítulo llegó el 2 de mayo de 2025, con una derrota 0-1 ante Cienciano durante el Torneo Apertura. El único gol del partido llegó en el tiempo añadido, al minuto 90+7, de penal convertido por Christian Cueva. El encuentro dejó, además, un saldo de polémica y expulsiones: Néstor Gorosito, entonces entrenador de Alianza Lima, y el delantero Paolo Guerrero vieron la tarjeta roja tras el pitazo final.

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

La tercera derrota se produjo el 13 de septiembre de 2025, en la octava fecha del Clausura, con un marcador de 3-4 a favor de Deportivo Garcilaso. Alianza Lima llegó a ponerse en ventaja con Hernán Barcos de penal a los ocho minutos, pero el conjunto cusqueño remontó con tantos de Juan Diego Lojas (21′), Pablo Erustes (32′) y una dupla de goles al cierre del primer tiempo, de Ezequiel Naya y Kevin Sandoval de penal, ambos al 45′.

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Fernando Gaibor y Sergio Peña recortaron distancias en el complemento, pero no alcanzó. Aquella derrota frenó las intenciones de los dirigidos por Gorosito de acercarse a Universitario en la tabla.

El cuarto antecedente es el más reciente, el ya mencionado 0-1 ante Deportivo Garcilaso del 29 de agosto pasado, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Esa derrota significó la primera de Alianza Lima en Matute durante todo el año y dejó al equipo de Pablo Guede a cuatro puntos de los líderes Garcilaso y Universitario.

Beto Da Silva asumió la responsabilidad y no falló. Con un toque sutil y esperando el movimiento del arquero, el delantero de Deportivo Garcilaso marcó el primer gol del partido contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima urge de los tres puntos en Chongoyape

El próximo compromiso de Alianza Lima adquiere una relevancia particular. El equipo visita a Juan Pablo II en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape, este domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas, con la necesidad de volver a sumar de a tres después de dos jornadas sin triunfos.

Una victoria le permitiría a los ‘blanquiazules’ llegar en mejores condiciones anímicas al clásico ante Universitario, además de recortar terreno en la tabla del Torneo Clausura. Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura, necesita ganar también el Clausura para asegurar el título de forma directa, sin pasar por una definición adicional. Por ahora, el equipo marcha en la séptima posición con 12 puntos, a cuatro unidades de Deportivo Garcilaso y Universitario, que comparten el liderato del certamen.

El partido tendrá transmisión en vivo a través de L1 MAX, disponible en las distintas cableoperadoras del país, así como en la plataforma de streaming L1 Play. Los aficionados que prefieran seguir el encuentro desde sus dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante la aplicación o el sitio web del servicio.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y dónde ver partido en Chongoyape por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Asimismo, Infobae Perú realizará además la cobertura completa del compromiso desde su página web, con información previa, minuto a minuto y las principales incidencias del duelo en Chongoyape. Los lectores podrán encontrar ahí los goles, las alineaciones confirmadas y las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el encuentro, en un partido que Alianza Lima no puede permitirse perder si pretende mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura y llegar de la mejor manera al clásico ante Universitario.

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