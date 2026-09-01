Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

Empresario Jenss Lara Tantaquilla, el exconductor Andrés Hurtado y el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas.

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El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial archivar el proceso penal contra el empresario Jenss Lara Tantaquilla, recientemente liberado tras más de 36 horas secuestrado, por presunta minería ilegal, falsedad genérica y organización criminal en el caso denominado ‘Los Topos del Frío’.

El requerimiento de sobreseimiento, al que accedió Infobae, fue presentado en setiembre de 2025 por el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas Guerrero, quien ha sido acusado por un despacho supremo por presunto cohecho en un hecho vinculado a la trama de presunta corrupción de Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

La Fiscalía incluyó a Jenss Lara Tantaquilla en la investigación de la presunta red ‘Los Topos del Frío’ tras una intervención el 31 de marzo de 2019 en el distrito trujillano de Simbal. Un camión transportaba 275 sacos de mineral de su propiedad respaldados por una ficha REINFO de la concesión Empresa Minera Miraflores. Sin embargo, inspecciones de campo demostraron que en dicha concesión no había labores mineras reales, lo que generó la sospecha de un “registro fantasma” para transportar oro ilegal.

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El Ministerio Público del Perú formula un requerimiento fiscal mixto contra imputados por delitos de minería ilegal y crimen organizado en agravio del Estado.

Sin embargo, todo se trataría de un error administrativo. Según el requerimiento fiscal, cuando Lara Tantaquilla inscribió su concesión —Consorcio Minero JyJ—, se ingresaron de forma equivocada las coordenadas geográficas de la concesión Miraflores. Aunque solicitó formalmente la rectificación de datos ante la Gerencia Regional de Energía y Minas, dice el Ministerio Público, el REINFO no procesó ni actualizó oportunamente la concesión correcta en su plataforma web, provocando que el dato errado siguiera visible en línea al momento de la intervención.

Asimismo, para el fiscal Lucio Sal y Rosas, todas las transacciones del empresario con plantas procesadoras estaban completamente bancarizadas y facturadas.

Ahora bien, aunque el requerimiento del fiscal Sal y Rosas fue presentado hace casi un año, aún no se ha decidido si se archiva el proceso contra el empresario secuestrado el fin de semana pasada. Y es que se trata de un caso complejo de una presunta organización criminal dedicada a la minería ilegal, con múltiples investigados, algunos contra quienes se formuló sobreseimiento, mientras que el resto fue acusado.

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Fiscal provincial Lucio Sal y Rosas.

Sumado a ello, el juez a cargo de la etapa intermedia (control de acusación y sobreseimiento) era Richard Concepción Carhuancho. Infobae pudo conocer que llegó a iniciar las audiencias, pero fueron interrumpidas luego de que fuera suspendido arbitrariamente por la Junta Nacional de Justicia. El nuevo magistrado a cargo del caso programó la continuación de las sesiones para noviembre próximo.

La acusación contra el fiscal Lucio Sal y Rosas

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó en mayo de este año 9 años de prisión contra Sal y Rosas por supuestamente haber recibido dinero (parte de un supuesto soborno de un millón de dólares pagado por el empresario minero Javier Miu Lei, a través de la fiscal superior Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado. A cambio, el fiscal provincial habría emitido disposiciones irregulares para desistir de incorporar a la empresa Las Lomas Doradas S.A.C. en la investigación y ordenar la devolución de cinco barras de oro incautadas.

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Un documento del Ministerio Público de Perú detalla la imputación penal contra el fiscal Lucio Sal y Rosas por presuntos actos de corrupción vinculados a la devolución de barras de oro.

Según pudo corroborar Infobae, el acto de corrupción que la Fiscalía Suprema le atribuye al fiscal Lucio Sal y Rosas se habría dado en la carpeta fiscal y expediente judicial donde Jenss Lara Tantaquilla tiene la condición, aún, de investigado.

Fiscalía pide 9 años de prisión contra el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas.