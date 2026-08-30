Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Los ‘cerveceros’ visitarán a la ‘misilera’ con el objetivo de asegurar el triunfo para seguir en carrera por el título, y al frente tendrá a un rival que tiene la misma misión. Conoce los horarios del crucial duelo

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del clásico por la Liga Femenina 2026 Las ‘blanquiazules’ pisarán el gramado del recinto en Ate con la consigna de defender su liderato en el Clausura ante las ‘leonas’, quienes se adjudicaron el título del Torneo Apertura

Esteban Pavez criticó la efectividad de Alianza Lima y afirmó que sí fue penal a favor de Garcilaso tras derrota El volante chileno expresó su descontento tras la caída frente al equipo cusqueño en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada Universitario registró sensacional remontada ante UTC en Cajamarca. Alianza Lima cayó sorpresivamente ante Deportivo Garcilaso en Matute. Este domingo, Sporting Cristal chocará con Sport Boys en el Callao