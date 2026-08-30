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Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Rosados’ y ‘celestes’ se enfrentan en el Miguel Grau del Callao por tres puntos claves en la pelea del Clausura. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

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07:16 hsHoy

¡Día de partido! Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentan en el Callao por un duelo que promete emociones de principio a fin. ‘Rosados’ y ‘celestes’ se vuelven a ver las caras en un choque clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026, con ambos obligados a sumar para seguir prendidos en la pelea.

Sport Boys recibe a Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao por el Torneo Clausura 2026.
Sport Boys recibe a Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao por el Torneo Clausura 2026.
07:16 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal, por su parte, llega al duelo con 10 puntos y ocupa la sexta posición del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Roberto Mosquera viene de caer 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana, un resultado que frenó su buen momento y le impidió acercarse a los primeros lugares.

Sin embargo, los ‘celestes’ recuperaron confianza a mitad de semana al golear 4-1 a Sport Huancayo y conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. Ahora buscarán trasladar ese impulso al Clausura y quedarse con los tres puntos en el Miguel Grau, en un partido clave para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares.

Alianza Sullana se hizo fuerte de local y consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal. No te pierdas el resumen completo con todos los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.
07:16 hsHoy

¿Cómo llega Sport Boys?

El equipo dirigido por Carlos Desio llega en buen momento al duelo ante Sporting Cristal. En su última presentación del Clausura, Sport Boys goleó 5-1 a Cienciano en el Miguel Grau, con una actuación sobresaliente de Pablo Erustes, quien anotó cuatro de los cinco tantos del conjunto chalaco.

Tras seis fechas, los ‘rosados’ acumulan 11 puntos, con tres triunfos, dos empates y una derrota, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla. A este buen presente se suma su reciente clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, luego de superar a Atlético Grau en una dramática definición por penales, por lo que buscarán mantener el impulso competitivo frente a los ‘celestes’.

Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX
07:16 hsHoy

Sport Boys vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

- Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathias Llontop. Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti, Christian Cueva y Pablo Erustes.

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Juan Manuel Cuesta, Santiago González y Michael Hoyos.

07:16 hsHoy

Sport Boys vs Sporting Cristal: canal TV del partido

El duelo entre ‘rosados’ y ‘celestes’, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, será transmitido oficialmente por L1 MAX, señal que posee los derechos de transmisión de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los operadores que incluyen este canal en su programación, como Movistar y Claro, además de la plataforma de streaming L1 Play, disponible mediante suscripción y accesible desde dispositivos móviles y ordenadores.

Infobae Perú realizará una cobertura especial del compromiso en el Callao. En nuestra web podrás seguir la previa, las incidencias en directo, el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas, el resultado final y el resumen de uno de los partidos más atractivos de la séptima jornada.

Sport Boys – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 11 agosto
Sport Boys y Sporting Cristal se reencuentran en la cancha. (Sporting Cristal)
07:15 hsHoy

Sport Boys vs Sporting Cristal: horario del partido

De acuerdo a la programación oficial, el choque entre Sport Boys y Sporting Cristal se jugará este domingo 30 de agosto, desde las 15:30 horas, en el estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro se disputará con presencia exclusiva de hinchas locales, por lo que la afición del cuadro ‘celeste’ no podrá ingresar al recinto.

07:15 hsHoy

Partidazo en el Callao

Sport Boys y Sporting Cristal, dos de los clubes más tradicionales del fútbol peruano, protagonizarán un nuevo capítulo de su rivalidad en uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos llegan con el envión de haber avanzado a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, pero ahora deberán cambiar el chip y volver a enfocarse en la Liga 1, donde apenas un punto los separa y una victoria podría ser clave para seguir escalando en la tabla.

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