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Christian Cueva respondió por tenso cruce con Yoshimar Yotún y advirtió tras victoria ante Sporting Cristal: “Sport Boys demuestra lo que es”

‘Aladino’ reveló lo que ocurrió con ‘Yoshi’ y de las sensaciones luego del notable triunfo de la ‘misilera’ ante los ‘celestes’. También habló de la selección peruana

'Aladino' analizó el triunfo de la 'misilera' ante los 'celestes', habló del cruce con Yoshimar Yotún y de su posible regreso a la selección peruana. (Video: L1 MAX)
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Sport Boys dio un golpe de autoridad al superar en el estadio Miguel Grau del Callao a Sporting Cristal durante la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El triunfo puso a los ‘rosados’ en la pelea por la cima del segundo certamen doméstico del año y encendió la ilusión de toda su hinchada.

La victoria ante un rival de peso generó alegría en el plantel local y especialmente en Christian Cueva, quien no dudó en resaltar la entrega del grupo y el significado que tiene para el club y la región porteña ubicarse en el tercer lugar, por detrás de Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes.

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Estoy contento, ha sido una tarde linda. Boys demuestra lo que realmente es y este grupo humano que tenemos es para sacarse el sombrero”, expresó para L1 MAX.

El volante, visiblemente emocionado, valoró la calidad del adversario y el esfuerzo colectivo. “Hay que tener en cuenta al rival que enfrentamos porque fue contra grandes jugadores, amigos que me dio el fútbol, y feliz de eso, también de lograr este triunfo para todo el Callao y la gente del Boys, disfrutando día a día”, precisó.

El golazo de Hernán Da Campo le dio el triunfo a Sport Boys ante Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys
El golazo de Hernán Da Campo le dio el triunfo a Sport Boys ante Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys

Cueva Bravo se mostró satisfecho con su desempeño personal y el ambiente que se vive en Sport Boys. “Son partidos que uno va teniendo, cada vez hay más ritmo, más minutos. Trato de mejorar cada partido. A disfrutar que la gente del Callao se merece esta fiesta”, afirmó el menudo jugador, quien fue uno de los motores del mediocampo durante el encuentro.

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Christian Cueva sobre el tenso cruce con Yoshimar Yotún

Durante el desarrollo del partido se observó un intercambio verbal entre Christian Cueva y Yoshimar Yotún, ambos conocidos por su vínculo en la selección peruana. Las cámaras captaron el momento, generando expectativa en la prensa sobre la naturaleza del cruce entre dos viejos compañeros de mil batallas.

Consultado por la situación, ‘Aladino’ despejó cualquier tipo de especulación: “No pasó nada con Yotún, es parte de, lo quiero mucho. Es un amigo del fútbol, un hermano que me dio el fútbol, compartimos muchos momentos juntos. Es parte del fútbol, de la adrenalina, del espectáculo, y porque ambos defendemos los colores que tenemos puestos”.

El mediocampista de Sport Boys destacó que estas situaciones son habituales entre futbolistas con historia compartida. “Siempre todo queda en el campo. Muy contento de también verlo disfrutar, ustedes saben la clase de jugador que es ‘Yoshi’, entonces que lindo verlo disfrutar a él”, explicó, restando dramatismo al episodio y resaltando el respeto mutuo con el capitán de Sporting Cristal.

'Aladino' y 'Yoshi' tuvieron un ácido diálogo en el partido en el Callao. (Video: L1 MAX)

La jornada dejó en claro la madurez de los protagonistas, quienes supieron separar la rivalidad deportiva del vínculo personal. “Siempre todo queda en el campo”, sentenció Cueva, reforzando la idea de que la amistad prevalece sobre cualquier incidente ocurrido durante el juego.

Cueva sobre su posible regreso a la selección peruana

El buen rendimiento de Christian Cueva con la camiseta de Sport Boys en el Torneo Clausura reavivó las consultas sobre una eventual convocatoria a la selección peruana, considerando que hace poco conversó con el técnico Mano Menezes y su rendimiento ha ido de menos a más. Es una posibilidad que el propio futbolista no descarta, aunque prefiere mantener los pies sobre la tierra y enfocarse en su presente.

Mientras juegue al fútbol, creo que cualquiera querrá estar en su selección. Pero como repito, siempre tiene que ser por un mérito propio, tratando de hacer las cosas bien acá en Boys”, manifestó el ‘Cholo’, dejando en claro que su prioridad es consolidarse en su equipo y sumar actuaciones destacadas.

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