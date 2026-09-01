Carlos Zambrano se quebró en llanto y fue consolado tras victoria de Sport Boys ante Sporting Cristal.

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La victoria de Sport Boys ante Sporting Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao le permitió meterse en la lucha del Torneo Clausura 2026. El equipo ‘rosado’ mostró un alto nivel bajo el mando de Carlos Desio, una versión competitiva que no se había visto en mucho tiempo y que renovó la ilusión de sus hinchas.

El triunfo también tuvo un peso especial para Carlos Zambrano, quien terminó con lágrimas en los ojos, se abrazó con Christian Cueva y luego compartió la celebración con el técnico argentino, en una imagen que resumió el momento de recuperación que atraviesa en el primer puerto del país.

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La Liga 1 destacó la escena en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los aficionados. “¿Y dicen que es solo fútbol? La amistad que trasciende los 90 minutos de un partido entre Christian Cueva y Carlos Zambrano”, fue el texto que acompañó la publicación.

Sport Boys ha experimentado una notable mejora y ahora lucha por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

La imagen apareció después del pitazo final del árbitro Augusto Menéndez. Sport Boys acababa de vencer por 1-0 a Sporting Cristal y había cortado una racha de 19 años sin derrotar al equipo ‘celeste’.

Carlos Zambrano no pudo contener la emoción cuando terminó el partido. Primero se abrazó con Christian Cueva, luego agachó la cabeza como una forma de desahogo y recibió el respaldo del volante mientras las tribunas del Miguel Grau celebraban el resultado.

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El DT Carlos Desio se acercó poco después y quedó envuelto en el abrazo. La escena reunió a tres figuras de un elenco ‘chalaco’ que volvió a competir en la parte alta de la Liga 1, pese a los problemas económicos heredados de administraciones anteriores y que también provocaron una quita de puntos en la tabla acumulada.

Una vez que levantó el rostro, el ‘León’ continuó con lágrimas en los ojos mientras ‘Aladino’ le decía algunas palabras. Después, ambos se dirigieron hacia sus compañeros y celebraron con cánticos frente a los hinchas ubicados en la tribuna popular.

El 'Kaiser' mostró su lado más sensible y se abrazó con Christian Cueva y Carlos Desio tras la victoria ante los 'celestes' en el Callao. (Video: Liga 1)

La emoción de Carlos Zambrano tras victoria de Sport Boys contra Sporting Cristal

Carlos Zambrano explicó ante las cámaras de L1 MAX lo que significaba el triunfo para el equipo y para el Callao. “Estoy muy emocionado, de verdad. Contento, contento por el equipo, por mi familia. Creo que el Callao se merecía algo así”, declaró.

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El veterano zaguero también sostuvo que Sport Boys fue superior durante el encuentro. “Fuimos justos ganadores. Dominamos todo el partido, sinceramente”, afirmó, en una evaluación que coincidió con la imagen de un equipo intenso y ordenado durante gran parte de la jornada.

Eso no fue todo, ya que el ‘Kaiser’ recordó que los ‘rosados’ venía de varios años con resultados negativos. “Eso queda atrás. No es excusa para seguir soñando, nada más”, señaló, con una mirada enfocada en los próximos compromisos.

La ilusión por pelear el campeonato también quedó instalada. Consultado sobre la posibilidad de luchar por la Liga 1, Carlos Zambrano reconoció que es difícil no entusiasmarse, aunque pidió avanzar partido a partido. “Creo que este equipo está hecho para más cosas. Simplemente a seguir luchando”, expresó.

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El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

El defensa peruano valoró, además, el respaldo de la hinchada. Aseguró que el Callao lo recibió de buena manera después de un comienzo de año negativo para su carrera y su vida personal.

Además, Carlos Zambrano respondió a quienes lo cuestionaron durante los últimos meses. Dijo que toma las críticas con calma y que no permite que las opiniones externas modifiquen su confianza.

“Yo simplemente vengo a trabajar, a sumar al grupo, en el cual me siento muy feliz porque me recibieron muy bien”, manifestó.