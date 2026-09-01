Perú

Colectiveros informales vuelven a bloquear la avenida Arequipa y anuncian nuevas protestas contra carril del Corredor Azul

Los conductores sostienen que el nuevo esquema incrementa el tiempo de viaje entre el Centro de Lima y Miraflores. La Autoridad de Transporte Urbano reporta una mejora en la velocidad de los buses

Colectiveros informales volvieron a movilizarse en la avenida Arequipa contra el carril bidireccional del Corredor Azul. Facebook: Peruenlinea.pe
Colectiveros informales volvieron a movilizarse en la avenida Arequipa contra el carril bidireccional del Corredor Azul. Facebook: Peruenlinea.pe
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Un nuevo bloqueo volvió a alterar este martes 1 de septiembre el tránsito en la avenida Arequipa, en Lima, debido a una protesta de colectiveros informales contra el carril bidireccional exclusivo para los buses del Corredor Azul. La medida de fuerza se concentró durante varios minutos en un sector de esta importante vía.

Los transportistas, quienes cubren de forma informal la ruta entre el Rímac y Miraflores, se concentraron cerca de la Embajada de Venezuela. La presencia de los manifestantes generó restricciones para los vehículos que circulaban por la zona.

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La Policía Nacional intervino para despejar la vía. Después de esa acción, los colectiveros continuaron su recorrido por el baipás de la avenida Arequipa con dirección al Centro de Lima. Durante la movilización también se registró un incidente entre manifestantes y otros colectiveros.

Según RPP, algunos participantes lanzaron huevos contra colegas que no se sumaron a la protesta. La marcha continuó hasta la plaza Francia, punto donde los manifestantes se dispersaron.

Colectiveros anuncian nuevas medidas de protesta

Transportistas informales rechazaron la implementación del carril bus bidireccional del Corredor Azul. Composición: Infobae
Transportistas informales rechazaron la implementación del carril bus bidireccional del Corredor Azul. Composición: Infobae

Uno de los transportistas informó que las protestas continuarán mediante plantones y bloqueos de vías. El colectivero sostuvo que la intención de sus compañeros es conseguir una respuesta de las autoridades frente al funcionamiento del carril bidireccional.

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“Vamos a seguir, vamos a seguir con esta marcha, porque tenemos que ser escuchados. No vamos a parar hasta ser escuchados, hasta que una autoridad competente venga y nos dé solución a este problema”, manifestó.

El transportista también cuestionó que la avenida Arequipa tenga un espacio exclusivo para los buses del Corredor Azul. “El tema de la Arequipa no es una privatización para la ATU, como beneficio para ellos. La (avenida) Arequipa es una vía pública para todos nosotros, tanto para el transporte particular, transporte de taxis, tanto del colectivo. Acá estamos luchando lo que es el transporte en general”, añadió.

Reclamo por el tiempo de viaje

El colectivero también señaló que la modificación de la circulación afecta el desplazamiento de los usuarios que utilizan el servicio informal. Su cuestionamiento se centra en el tiempo que, según su versión, toma atravesar el tramo intervenido.

“Con el carril bidireccional; de Emilio Fernández, donde está el cierre de la avenida Arequipa, hasta la avenida España, es casi una hora de viaje. Es como si fuera un viaje interprovincial”, declaró.

La protesta ocurre después de otras movilizaciones contra el mismo esquema de circulación. Hace una semana, un grupo de colectiveros marchó por la avenida Arequipa para exigir el retiro del carril bidireccional.

El sábado 22 de agosto, fecha en que comenzó el plan piloto, otro grupo de transportistas ingresó a la vía destinada al servicio y protagonizó un enfrentamiento con efectivos policiales.

¿Dónde funciona el carril bidireccional?

Existen vehículos autorizados que pueden ingresar al tramo piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. (Foto: ATU)
Existen vehículos autorizados que pueden ingresar al tramo piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. (Foto: ATU)

El plan piloto de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comprende un tramo de 1,5 kilómetros de las avenidas Garcilaso de la Vega y Arequipa. El sector intervenido se extiende desde la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, hasta la calle Emilio Fernández, en el Centro de Lima.

La ATU evalúa en este espacio el comportamiento de la circulación y la operación del servicio. La entidad contempla ampliar el recorrido del carril bidireccional hasta completar la avenida Arequipa.

De acuerdo con las mediciones de la ATU, la velocidad de los buses del Corredor Azul pasó de 9 kilómetros por hora antes de la intervención a 16 kilómetros por hora con el nuevo esquema de circulación. La entidad cifra el incremento en aproximadamente 78 %.

El tiempo de recorrido también registró una variación. Antes de la implementación, el trayecto tomaba cerca de 10 minutos; con el nuevo sistema, el desplazamiento se sitúa entre tres y cinco minutos, según los datos proporcionados por la autoridad.

La ATU mantiene el monitoreo del tramo incluido en el plan piloto para evaluar su funcionamiento y determinar posibles ajustes en la circulación.

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