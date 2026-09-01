Perú

Perú ya entregó a Chile a ‘R15’, cabecilla del Tren de Aragua que fue capturado en San Martín de Porres

El ciudadano venezolano fue expulsado del Perú el 31 de agosto tras su captura en el distrito limeño por una requisitoria de la justicia chilena

El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Chile.
El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Chile.
Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias ‘R15’, ciudadano venezolano de 48 años señalado por las autoridades como cabecilla del Tren de Aragua en Chile. La intervención ocurrió el sábado 29 de agosto en San Martín de Porres (SMP), tras una coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile y organismos de seguridad de Estados Unidos.

El operativo se realizó en el cruce de las calles Urubamba y Sullana, al norte de la capital. Según información policial, Colina Maldonado tenía una orden de captura vigente emitida por la justicia chilena por presuntos delitos de secuestro extorsivo y receptación. La PNP sostuvo que ingresó de forma irregular al país y que utilizaba documentos de identidad falsos para evitar su identificación.

PUBLICIDAD

La búsqueda comenzó después de que la Policía de Investigaciones de Chile alertó a sus pares peruanos sobre la posible presencia de ‘R15’ en territorio nacional. El teniente general PNP Manuel Elías Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, explicó que una comisión viajó primero a Cusco, donde no logró ubicarlo. Las labores de inteligencia posteriores permitieron localizarlo en Lima.

De acuerdo con la versión difundida por las autoridades, el detenido habría mantenido vínculos con el secuestro de un ciudadano venezolano en la comuna chilena de Estación Central, ocurrido el 14 de mayo de 2026. La investigación también lo relaciona con la administración de un inmueble que habría servido como lugar de cautiverio y con instrucciones a otros integrantes de la organización. Esos antecedentes motivaron la requisitoria internacional.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional del Perú informa en conferencia de prensa sobre la captura de Ibelmery Colina Maldonado, alias 'R-15', un cabecilla de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua'. El sujeto era requerido por las autoridades de Chile por secuestro y extorsión. - TV Peru Noticias

Chile recibió a ‘R15’ tras su expulsión del Perú

El lunes 31 de agosto, alrededor de las 14:00, Colina Maldonado fue expulsado del Perú y entregado a las autoridades chilenas. Lozada confirmó que el procedimiento se aplicó conforme a la legislación migratoria vigente. Con esa medida, Chile asumió la custodia del investigado para que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen en ese país.

La entrega cerró el trámite administrativo iniciado después de la captura y abrió una etapa judicial en Chile. La PNP coordinó el caso con la Policía de Investigaciones chilena, que había proporcionado datos sobre la identidad del sospechoso y sus posibles desplazamientos.

La información situó inicialmente al venezolano en Cusco, pero la ubicación final se produjo en la capital peruana. El traslado se efectuó por la frontera entre ambos países, según la policía.

Durante la presentación del caso, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que ‘R15’ usaba documentación falsa y había cruzado la frontera de manera irregular. El Ministerio del Interior (Mininter) sostuvo que la detención respondió a una estrategia frente al crimen organizado transnacional, que incluye el intercambio de datos con agencias extranjeras. La investigación policial señala que integrantes de estas redes se desplazan entre países para eludir órdenes de captura y ampliar sus operaciones.

La PNP indicó que mantiene operaciones para localizar a personas requeridas y que la ciudadanía puede remitir alertas mediante la línea 1818 o a la central 911.

Temas Relacionados

ChileTren de AraguaPNPperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

El exvolante blanquiazul cuestionó la actitud del director técnico argentino en las conferencias de prensa y advirtió sobre las fragilidades defensivas del conjunto íntimo, que perdió su invicto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Colectiveros informales vuelven a bloquear la avenida Arequipa y anuncian nuevas protestas contra carril del Corredor Azul

Los conductores sostienen que el nuevo esquema incrementa el tiempo de viaje entre el Centro de Lima y Miraflores. La Autoridad de Transporte Urbano reporta una mejora en la velocidad de los buses

Colectiveros informales vuelven a bloquear la avenida Arequipa y anuncian nuevas protestas contra carril del Corredor Azul

Estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 1 de septiembre

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

Ambos referentes del plantel confirmaron su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada y, según trascendió, aprovechan esa cercanía para sumar un nombre más de peso al proyecto rosado

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 1 de septiembre (de EUR a PEN)

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 1 de septiembre (de EUR a PEN)
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

César Astudillo reveló por qué no estuvo en Trujillo tras el secuestro de empresario minero: “Mi ausencia ha sido por un tema personal”

ENTRETENIMIENTO

Jota Benz explica por qué no aplican el 50/50 con Angie Arizaga: "Los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar"

Jota Benz explica por qué no aplican el 50/50 con Angie Arizaga: "Los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar"

La violenta reacción de Óscar Custodio con la prensa al llegar a Ministerio Público por caso de Naldy Saldaña

El duro testimonio de Valeria Piazza sobre su recaída: así fue el regreso del síndrome de Behçet tras casi diez años

Perú es el más votado en el Mundial de Comidas con casi tres millones de votos y ya tiene rival para cuartos de final

Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional: abren nuevas localidades para sus dos conciertos en Lima

DEPORTES

Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027

La Copa Perú ingresa a la Etapa Nacional: descubre a los 50 clubes que participarán en la instancia clave por un boleto al ascenso

Cusco FC, Cienciano y Deportivo Garcilaso, una verdadera piedra en el zapato para Alianza Lima en Matute por Liga 1

Emilio Saba expresa su deseo de ganar un título con el Sport Boys: “En mi mente está 24/7 ser campeón, sería una locura”