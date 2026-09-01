Perú ya entregó a Chile a ‘R15’, cabecilla del Tren de Aragua que fue capturado en San Martín de Porres

El operativo internacional permitió detener a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, requerido por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Chile.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias ‘R15’, ciudadano venezolano de 48 años señalado por las autoridades como cabecilla del Tren de Aragua en Chile. La intervención ocurrió el sábado 29 de agosto en San Martín de Porres (SMP), tras una coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile y organismos de seguridad de Estados Unidos.

El operativo se realizó en el cruce de las calles Urubamba y Sullana, al norte de la capital. Según información policial, Colina Maldonado tenía una orden de captura vigente emitida por la justicia chilena por presuntos delitos de secuestro extorsivo y receptación. La PNP sostuvo que ingresó de forma irregular al país y que utilizaba documentos de identidad falsos para evitar su identificación.

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La búsqueda comenzó después de que la Policía de Investigaciones de Chile alertó a sus pares peruanos sobre la posible presencia de ‘R15’ en territorio nacional. El teniente general PNP Manuel Elías Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, explicó que una comisión viajó primero a Cusco, donde no logró ubicarlo. Las labores de inteligencia posteriores permitieron localizarlo en Lima.

De acuerdo con la versión difundida por las autoridades, el detenido habría mantenido vínculos con el secuestro de un ciudadano venezolano en la comuna chilena de Estación Central, ocurrido el 14 de mayo de 2026. La investigación también lo relaciona con la administración de un inmueble que habría servido como lugar de cautiverio y con instrucciones a otros integrantes de la organización. Esos antecedentes motivaron la requisitoria internacional.

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La Policía Nacional del Perú informa en conferencia de prensa sobre la captura de Ibelmery Colina Maldonado, alias 'R-15', un cabecilla de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua'. El sujeto era requerido por las autoridades de Chile por secuestro y extorsión. - TV Peru Noticias

Chile recibió a ‘R15’ tras su expulsión del Perú

El lunes 31 de agosto, alrededor de las 14:00, Colina Maldonado fue expulsado del Perú y entregado a las autoridades chilenas. Lozada confirmó que el procedimiento se aplicó conforme a la legislación migratoria vigente. Con esa medida, Chile asumió la custodia del investigado para que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen en ese país.

La entrega cerró el trámite administrativo iniciado después de la captura y abrió una etapa judicial en Chile. La PNP coordinó el caso con la Policía de Investigaciones chilena, que había proporcionado datos sobre la identidad del sospechoso y sus posibles desplazamientos.

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La información situó inicialmente al venezolano en Cusco, pero la ubicación final se produjo en la capital peruana. El traslado se efectuó por la frontera entre ambos países, según la policía.

Durante la presentación del caso, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que ‘R15’ usaba documentación falsa y había cruzado la frontera de manera irregular. El Ministerio del Interior (Mininter) sostuvo que la detención respondió a una estrategia frente al crimen organizado transnacional, que incluye el intercambio de datos con agencias extranjeras. La investigación policial señala que integrantes de estas redes se desplazan entre países para eludir órdenes de captura y ampliar sus operaciones.

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La PNP indicó que mantiene operaciones para localizar a personas requeridas y que la ciudadanía puede remitir alertas mediante la línea 1818 o a la central 911.