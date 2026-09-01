¿Septiembre tendrá feriados? Conoce qué dice el calendario oficial sobre los días de descanso en Perú

Una persona señala el día 15 de septiembre de 2026 en un calendario impreso sobre un escritorio de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con agosto fuera del calendario, comienza la cuenta regresiva para los últimos feriados de 2026. El descanso por Santa Rosa de Lima marcó la última fecha festiva de ese mes y, desde septiembre, el calendario vuelve a tomar otro ritmo para millones de trabajadores.

Pero septiembre tiene un detalle que puede generar confusión al momento de revisar los días libres. Aunque existen fechas festivas reconocidas en distintas partes del país, su alcance depende de las normas que respaldan cada celebración y de la región donde se aplican.

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Por eso, antes de marcar una fecha en el calendario como día de descanso, conviene revisar qué establece la normativa oficial. El Peruano permite identificar las jornadas que corresponden al calendario nacional y aquellas que fueron declaradas para determinadas regiones durante septiembre de 2026.

Un calendario de escritorio con una fecha marcada, monedas de soles peruanos, una tarjeta de pago y documentos ilustran la relación entre feriados y beneficios económicos para trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá feriados nacionales en septiembre de 2026? Esto establece el calendario oficial

El calendario oficial publicado por el diario oficial El Peruano permite despejar la principal duda: septiembre de 2026 no tendrá feriados nacionales. Esto significa que no habrá durante este mes una jornada de descanso obligatorio que alcance a los trabajadores de todo el territorio peruano.

A diferencia de otros meses que concentran una o más fechas festivas, septiembre tendrá sus 30 días como jornadas ordinarias dentro del calendario laboral nacional. La situación podría modificarse únicamente si posteriormente se establece alguna disposición especial para declarar un día no laborable.

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Para los trabajadores del sector público y privado, la ausencia de un feriado nacional significa que no habrá un descanso adicional de alcance general durante septiembre. Quienes ya planificaban sus actividades tomando como referencia el calendario nacional tendrán que considerar otras fechas.

El panorama cambia, sin embargo, para algunas regiones. Apurímac, Junín y Tacna cuentan con disposiciones que establecen días no laborables durante este mes, por motivos que van desde celebraciones religiosas hasta conmemoraciones vinculadas con la historia regional.

Muchos peruanos aprovechan estos feriados y días no laborables para hacer turismo interno o recuperarse de largas jornadas de trabajo o estudio.

Estos son los días no laborables de septiembre en Apurímac, Junín y Tacna

En Apurímac, el calendario marca el martes 8 de septiembre como día festivo religioso no laborable en homenaje a Nuestra Señora de Cocharcas, conocida cariñosamente como la “Mamacha Cocharcas”. La advocación mariana tiene una larga tradición en los Andes peruanos y su celebración se concentra en el distrito y provincia de Chincheros.

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La fecha quedó establecida mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 701-2015-GR-APURIMAC/GR, que declaró el 8 de septiembre de cada año como día festivo religioso no laborable en el ámbito de la región Apurímac.

En Junín, el domingo 13 de septiembre corresponde al feriado no laborable por el aniversario de creación del Departamento de Junín. La fecha tiene un origen histórico ligado al Decreto N.° 349, emitido el 13 de septiembre de 1825 por Simón Bolívar, mediante el cual se ordenó denominar Junín al departamento como homenaje a la batalla librada en las Pampas de Junín en 1824.

Francisco Pizarro declaró a Jauja como ‘La muy noble ciudad’. (El Peruano)

Un día después, el lunes 14 de septiembre, Tacna tendrá una jornada no laborable por la festividad del Señor de Locumba. La celebración religiosa se realiza cada año en Villa Locumba y reúne a peregrinos de distintas partes del Perú. La tradición se remonta a 1776 y tiene entre sus principales actividades las celebraciones eucarísticas y la procesión de la imagen.

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¿Cuáles son los feriados nacionales que quedan en 2026?

Aunque septiembre transcurrirá sin feriados nacionales, todavía quedan cinco fechas festivas en el calendario oficial antes de que termine 2026:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El jueves 8 de octubre será la siguiente fecha de descanso nacional después del feriado de Santa Rosa de Lima. Con ello, los trabajadores de todo el país volverán a contar con un feriado luego de un septiembre sin jornadas festivas nacionales.

(El Peruano)

Noviembre tendrá el Día de Todos los Santos, que caerá domingo, mientras que diciembre concentrará tres fechas: la Inmaculada Concepción, la Batalla de Ayacucho y Navidad.

El último tramo del año tendrá así una mayor concentración de feriados nacionales, especialmente diciembre, cuando dos fechas caerán entre semana y Navidad llegará un viernes.

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Estos son los feriados regionales que todavía quedan en 2026

Además de los tres días regionales de septiembre, otras partes del país cuentan con fechas especiales para los últimos meses del año. El calendario pendiente queda de la siguiente manera:

Miércoles 14 de octubre: festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata — Moquegua .

Viernes 6 de noviembre: Día de la Canción Folclórica Ayacuchana — Ayacucho .

Miércoles 25 de noviembre: aniversario de Moquegua — Mariscal Nieto .

Martes 15 de diciembre: festividad de la Virgen de la Puerta — La Libertad .

Martes 29 de diciembre: festividad por el Día de la Independencia de Trujillo — La Libertad.

Estas fechas tienen un alcance diferente al de los feriados nacionales, ya que responden a disposiciones emitidas para determinadas regiones. Por ello, su consideración dentro del calendario laboral dependerá de la jurisdicción correspondiente.

Feriados en Perú 2026, el calendario completo y oficial de días no laborables| Foto: Canva/ Composición Infobae

Así, septiembre tendrá un calendario particular: no habrá feriados nacionales, pero sí tres fechas regionales en Apurímac, Junín y Tacna. El siguiente descanso nacional para todo el país llegará en octubre con la conmemoración del Combate de Angamos.

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