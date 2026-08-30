Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima: “Queremos campeonar, vale la pena soñar”

Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima. - créditos: Deportivo Garcilaso

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Deportivo Garcilaso sorprendió a propios y extraños al imponerse como visitante ante Alianza Lima en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado no solo significó un duro golpe para los ‘blanquiazules’, sino que también disparó al ‘pedacito de cielo’ a la cima del campeonato, alimentando el sueño de conseguir su primer título nacional.

El gran protagonista de la jornada fue Beto da Silva, quien no solo aportó el gol decisivo, sino que también fue clave en el despliegue ofensivo y en la actitud colectiva del plantel. Tras el pitazo final, Da Silva se mostró satisfecho, pero no perdió la perspectiva sobre el objetivo mayor: “Sin duda son tres puntos importantísimos contra un gran rival, fuera de casa. Nos tocaba ganar un partido en Lima, hoy (ayer) lo hicimos, así que igual tenemos que seguir con la cabeza levantada, con mucha humildad porque sabemos que se nos vienen partidos difíciles”.

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El atacante peruano remarcó el carácter y la unión del grupo, subrayando que la meta del plantel es clara y ambiciosa: “Nosotros queremos campeonar, nosotros estamos luchando para eso, muy mentalizados y tenemos un gran equipo, un equipo de guerreros que tiene una misión muy linda”.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

La victoria ante Alianza Lima, según Beto da Silva, fue fruto de un trabajo táctico inteligente y de la convicción colectiva: “Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo. Alianza tiene un gran plantel, en Matute se hacen muy fuertes, pero creo que hicimos un partido muy inteligente, supimos aprovechar las oportunidades y defender muy bien, que creo que es la clave para cualquier equipo que quiera ser ganador”.

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El desarrollo del partido exigió concentración máxima para Deportivo Garcilaso, sobre todo tras ponerse en ventaja: “Sabíamos que ahí se nos venía más difícil todavía porque Alianza tenía que buscar el gol. Supimos defender y hacernos fuertes, eso es muy importante. Para campeonar, nosotros queremos campeonar, yo creo que vale la pena soñar, vale la pena luchar por eso y nosotros tenemos un gran plantel, grandes jugadores, realmente jugadores con mucha ambición, así que estamos luchando por eso”.

Beto da Silva sobre su gol a Alianza Lima

La anotación de Beto da Silva fue el punto de inflexión en el partido y le permitió a Deportivo Garcilaso administrar el trámite con mayor confianza. Ante la consulta sobre si el gol tuvo un sabor especial de revancha, considerando el pasado del futbolista en Alianza Lima, el delantero respondió con humildad y profesionalismo.

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“¿Gol a Alianza Lima fue como una revancha? No, la verdad que feliz por haber hecho el gol, por haber apoyado a mi equipo y a mis compañeros, que es lo que realmente me emociona. Después, al rival, al que sea, siempre goles son amores, así que espero seguirle”, precisó.

El atacante peruano analizó el triunfo del cuadro cusqueño ante los 'blanquiazules' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: El Diez)

El fixture que le queda a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

La ilusión de Deportivo Garcilaso por alcanzar el título nacional se enfrenta ahora a un calendario exigente, en el que cada partido será decisivo para sostener la punta del Torneo Clausura. El equipo cusqueño deberá recibir a Atlético Grau el domingo 6 de setiembre, posteriormente visitará a Sport Boys el domingo 13, y luego tendrá un duelo clave ante Universitario de Deportes como local el sábado 19. Más adelante, se medirá con Sport Huancayo en casa y Melgar de visita.

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La etapa final del segundo certamen doméstico de la campaña incluirá compromisos ante Los Chankas en Cusco, Alianza Atlético en Sullana y UTC en Cajamarca. Luego recibe a Comerciantes Unidos y cerrará frente a Juan Pablo II en Chongoyape. Cada encuentro representa una prueba de carácter para un plantel que ha demostrado ambición y capacidad de respuesta en escenarios adversos.