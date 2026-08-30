Perú Deportes

Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima: “Queremos campeonar, vale la pena soñar”

El atacante peruano fue una de las figuras del encuentro en Matute tras anotar un gol y poner al ‘pedacito de cielo’ en la cima del Torneo Clausura 2026

Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima. - créditos: Deportivo Garcilaso
Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima. - créditos: Deportivo Garcilaso
Guardar

Deportivo Garcilaso sorprendió a propios y extraños al imponerse como visitante ante Alianza Lima en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado no solo significó un duro golpe para los ‘blanquiazules’, sino que también disparó al ‘pedacito de cielo’ a la cima del campeonato, alimentando el sueño de conseguir su primer título nacional.

El gran protagonista de la jornada fue Beto da Silva, quien no solo aportó el gol decisivo, sino que también fue clave en el despliegue ofensivo y en la actitud colectiva del plantel. Tras el pitazo final, Da Silva se mostró satisfecho, pero no perdió la perspectiva sobre el objetivo mayor: “Sin duda son tres puntos importantísimos contra un gran rival, fuera de casa. Nos tocaba ganar un partido en Lima, hoy (ayer) lo hicimos, así que igual tenemos que seguir con la cabeza levantada, con mucha humildad porque sabemos que se nos vienen partidos difíciles”.

PUBLICIDAD

El atacante peruano remarcó el carácter y la unión del grupo, subrayando que la meta del plantel es clara y ambiciosa: “Nosotros queremos campeonar, nosotros estamos luchando para eso, muy mentalizados y tenemos un gran equipo, un equipo de guerreros que tiene una misión muy linda”.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

La victoria ante Alianza Lima, según Beto da Silva, fue fruto de un trabajo táctico inteligente y de la convicción colectiva: “Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo. Alianza tiene un gran plantel, en Matute se hacen muy fuertes, pero creo que hicimos un partido muy inteligente, supimos aprovechar las oportunidades y defender muy bien, que creo que es la clave para cualquier equipo que quiera ser ganador”.

PUBLICIDAD

El desarrollo del partido exigió concentración máxima para Deportivo Garcilaso, sobre todo tras ponerse en ventaja: “Sabíamos que ahí se nos venía más difícil todavía porque Alianza tenía que buscar el gol. Supimos defender y hacernos fuertes, eso es muy importante. Para campeonar, nosotros queremos campeonar, yo creo que vale la pena soñar, vale la pena luchar por eso y nosotros tenemos un gran plantel, grandes jugadores, realmente jugadores con mucha ambición, así que estamos luchando por eso”.

Beto da Silva sobre su gol a Alianza Lima

La anotación de Beto da Silva fue el punto de inflexión en el partido y le permitió a Deportivo Garcilaso administrar el trámite con mayor confianza. Ante la consulta sobre si el gol tuvo un sabor especial de revancha, considerando el pasado del futbolista en Alianza Lima, el delantero respondió con humildad y profesionalismo.

“¿Gol a Alianza Lima fue como una revancha? No, la verdad que feliz por haber hecho el gol, por haber apoyado a mi equipo y a mis compañeros, que es lo que realmente me emociona. Después, al rival, al que sea, siempre goles son amores, así que espero seguirle”, precisó.

El atacante peruano analizó el triunfo del cuadro cusqueño ante los 'blanquiazules' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: El Diez)

El fixture que le queda a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

La ilusión de Deportivo Garcilaso por alcanzar el título nacional se enfrenta ahora a un calendario exigente, en el que cada partido será decisivo para sostener la punta del Torneo Clausura. El equipo cusqueño deberá recibir a Atlético Grau el domingo 6 de setiembre, posteriormente visitará a Sport Boys el domingo 13, y luego tendrá un duelo clave ante Universitario de Deportes como local el sábado 19. Más adelante, se medirá con Sport Huancayo en casa y Melgar de visita.

La etapa final del segundo certamen doméstico de la campaña incluirá compromisos ante Los Chankas en Cusco, Alianza Atlético en Sullana y UTC en Cajamarca. Luego recibe a Comerciantes Unidos y cerrará frente a Juan Pablo II en Chongoyape. Cada encuentro representa una prueba de carácter para un plantel que ha demostrado ambición y capacidad de respuesta en escenarios adversos.

Temas Relacionados

Beto da SilvaDeportivo GarcilasoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Araujo atribuye la derrota de Sporting Cristal a manos de Sport Boys por Torneo Clausura 2026 a una “irresponsabilidad” de Catriel Cabellos

El defensor peruano reaccionó con mucha bronca a la caída de los suyos en el Callao. De manera indirecta responsabilizó a su compañero de lo sucedido. “Estamos al límite”, admitió

Miguel Araujo atribuye la derrota de Sporting Cristal a manos de Sport Boys por Torneo Clausura 2026 a una “irresponsabilidad” de Catriel Cabellos

Sport Boys 1-0 Sporting Cristal: gol y resumen del triunfazo ‘rosado’ en el Callao por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con golazo de Hernán Da Campo, el cuadro chalaco se quedó con los tres puntos y se colocó en la tercera casilla del segundo torneo del año. Gran momento del equipo de Carlos Desio

Sport Boys 1-0 Sporting Cristal: gol y resumen del triunfazo ‘rosado’ en el Callao por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 3-2 Universitario: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Liga Femenina 2026

Con un ‘hat-trick’ de Estefanía González, el elenco ‘blanquiazul’ se impuso ante su clásico rival, que recién apretó el marcador en los minutos finales

Alianza Lima 3-2 Universitario: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Liga Femenina 2026

Golazo de Hernán Da Campo con un fantástico remate en la frontera del área en Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A los 45′ minutos de la primera parte, la ‘misilera’ construyó una acción en ataque que devino en la espléndida definición de media distancia del futbolista más apreciado del plantel chalaco

Golazo de Hernán Da Campo con un fantástico remate en la frontera del área en Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La polémica expulsión de Catriel Cabellos tras falta contra Christian Cueva en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

El volante peruano fue el protagonista de la primera tarjeta roja del clásico de la fecha que se juega en el Miguel Grau del Callao.

La polémica expulsión de Catriel Cabellos tras falta contra Christian Cueva en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así será el nuevo control perimétrico en los penales: retenes, escáneres y detectores para impedir el ingreso de objetos prohibidos

Así será el nuevo control perimétrico en los penales: retenes, escáneres y detectores para impedir el ingreso de objetos prohibidos

Premier Luis Galarreta sobre contratación de su esposa en Congreso: “No tengo que aclarar, que aclare la institución”

Ministro de Defensa anunció control perimétrico en cinco penales con presencia militar para impedir el ingreso de celulares, armas, chips y drogas

Keiko Fujimori admite desgaste tras un mes de gestión: “Parece un año, han sido días muy intensos”

Martha Chávez plantea que Keiko Fujimori pida renuncia de Óscar Arriola: “Es bastante cuestionado y polémico”

ENTRETENIMIENTO

Romina Gachoy conmueve con tierno mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María por sus 15 años: “Eres lo mejor que me ha pasado”

Romina Gachoy conmueve con tierno mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María por sus 15 años: “Eres lo mejor que me ha pasado”

Natalie Vértiz revela sobre su matrimonio de once años con Yaco Eskenazi: "No me imagino una vida sin él”

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Beto Ortiz insinúa que se reconcilió con Jaime Bayly y sorprende con confesión: “He sido su fan de siempre”

Magaly Medina revela que Gisela Valcárcel rechazó encuentro en la Teletón: “No quiso, no le dio la gana”

DEPORTES

Alianza Lima 3-2 Universitario: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Liga Femenina 2026

Alianza Lima 3-2 Universitario: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Liga Femenina 2026

Sport Boys 1-0 Sporting Cristal: gol y resumen del triunfazo ‘rosado’ en el Callao por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de Hernán Da Campo con un fantástico remate en la frontera del área en Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La polémica expulsión de Catriel Cabellos tras falta contra Christian Cueva en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?