Cienciano vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Cómo llegan ambos equipos?

Cusco FC llega al derbi con una dinámica irregular en el Torneo Clausura . Los últimos resultados grafican esa inestabilidad: en la fecha 6, cayó 4-1 ante Deportivo Garcilaso , con goles de Beto Da Silva, Facundo Castelli de penal, Kevin Sandoval Laynes y Christopher Olivares. El partido dejó además otra consecuencia negativa para el equipo cusqueño: las expulsiones de Pedro Díaz y Aldair Fuentes les impiden estar presentes en el derbi de este sábado. Con 9 puntos en 6 partidos, el equipo ocupa el décimo puesto de la tabla y llega al encuentro con bajas sensibles en su plantilla.

Cienciano atraviesa una situación más compleja en la liga doméstica. El ‘papá’ es penúltimo en el Clausura con apenas 4 puntos en 6 fechas, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. La jornada 6 dejó una imagen difícil: cayó 5-1 ante Sport Boys, con cuatro goles de Pablo Erustes y uno de Yuriel Celi, y con la expulsión de Marcos Martinich al minuto 41. Esa realidad en la Liga 1 contrasta con lo que el club ha mostrado en el plano internacional, donde marcha en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, una instancia que evidencia un rendimiento muy distinto al que exhibe en el torneo local.