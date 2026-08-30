Perú Deportes

Cienciano vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los conjuntos de Horacio Melgarejo y Javier Rabanal se miden sobre el terreno del estadio Garcilaso de la Vega. Ambas escuadran urgen de las tres unidades. Sigue las incidencias

Guardar
19:05 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano y Cusco FC se miden en el derbi cusqueño por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Las acciones iniciarán a las 19:00 horas cuando Julio Quiroz haga sonar su silbato.

Cienciano y Cusco FC disputarán el derbi de la ciudad en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.
19:05 hsHoy

¿Cómo quedaron Cienciano y Cusco FC en el 2026?

Los antecedentes de la temporada favorecen a Cienciano. Ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones y el resultado fue idéntico en las dos: victoria 2-1 para el conjunto rojo.

El primero fue por la fecha 7 del Torneo Apertura, el 15 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco FC adelantó con un gol de Facundo Callejo al filo del primer tiempo (45+2′), pero Cienciano dio vuelta el marcador en el complemento con tantos de Alejandro Hohberg al 75′ y Carlos Garcés al 89′.

El segundo duelo tuvo lugar el 28 de junio por la fase de grupos de la Copa de la Liga Peruana. En esa oportunidad, Cusco FC abrió el marcador a través de Juan Tévez al minuto 17, pero nuevamente Cienciano remontó: Nadhir Colunga igualó al 13′ —en el marcador figura antes del gol rival, lo que indica un tanto tempranero— y Garcés selló el 2-1 al 49′. El delantero fue protagonista en ambos cruces con un gol en cada encuentro.

Con estos antecedentes, Cienciano llega al derbi de este sábado con la ventaja histórica de la temporada de su lado, pese a su complicada posición en la tabla del Clausura.

19:04 hsHoy

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 28 de agosto

- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca (Finalizado)

Sábado 29 de agosto

- Los Chankas 3-4 Juan Pablo II (Finalizado)

- UTC 2-4 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Domingo 30 de agosto

- CD Moquegua 1-4 Alianza Atlético (Finalizado)

- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX)

- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Lunes 31 de agosto

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza) / L1 MAX)

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
19:04 hsHoy

¿Cómo llegan ambos equipos?

Cusco FC llega al derbi con una dinámica irregular en el Torneo Clausura. Los últimos resultados grafican esa inestabilidad: en la fecha 6, cayó 4-1 ante Deportivo Garcilaso, con goles de Beto Da Silva, Facundo Castelli de penal, Kevin Sandoval Laynes y Christopher Olivares. El partido dejó además otra consecuencia negativa para el equipo cusqueño: las expulsiones de Pedro Díaz y Aldair Fuentes les impiden estar presentes en el derbi de este sábado. Con 9 puntos en 6 partidos, el equipo ocupa el décimo puesto de la tabla y llega al encuentro con bajas sensibles en su plantilla.

Cienciano atraviesa una situación más compleja en la liga doméstica. El ‘papá’ es penúltimo en el Clausura con apenas 4 puntos en 6 fechas, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. La jornada 6 dejó una imagen difícil: cayó 5-1 ante Sport Boys, con cuatro goles de Pablo Erustes y uno de Yuriel Celi, y con la expulsión de Marcos Martinich al minuto 41. Esa realidad en la Liga 1 contrasta con lo que el club ha mostrado en el plano internacional, donde marcha en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, una instancia que evidencia un rendimiento muy distinto al que exhibe en el torneo local.

Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX
19:04 hsHoy

Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

El director técnico del plantel cusqueño admite el ritmo vacilante de los suyos, pero confía en un repunte inmediato. “No se arrancó de la mejor manera, pero es buen momento para ganar”, dijo

Horacio Melgarejo ha dotado a Cienciano de fuerza en la Copa Sudamericana, aunque esa virtud no se aprecia en la Liga 1. - Crédito: Movistar Deportes
Horacio Melgarejo ha dotado a Cienciano de fuerza en la Copa Sudamericana, aunque esa virtud no se aprecia en la Liga 1. - Crédito: Movistar Deportes

Por un lado, Cienciano avanza a ritmo trepidante en la Copa Sudamericana, haciéndose vigoroso en el inexpugnable estadio Inca Garcilaso de la Vega. En contraparte, su participación en el Torneo Clausura puede resumirse como lastimera por la forma en cómo prepara y encara las evaluaciones. La gota que ha rebalsado el vaso fue la apabullante goleada encajada a manos del Sport Boys.

Leer la nota completa
19:04 hsHoy

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario registró sensacional remontada ante UTC en Cajamarca. Alianza Lima cayó sorpresivamente ante Deportivo Garcilaso en Matute. Este domingo, Sporting Cristal chocará con Sport Boys en el Callao

La fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 comenzará este viernes 28 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 comenzará este viernes 28 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 28 de agosto comenzó la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada podría traer cambios en la tabla de posiciones y definir nuevas tendencias en el campeonato. En esta nota se detallará el desarrollo de cada partido y la evolución de los equipos a lo largo de la fecha.

Leer la nota completa
19:03 hsHoy

Canal TV para ver Cienciano vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

La cobertura del partido entre Cienciano yCusco FC se verá por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a todos los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta opción permitió que los seguidores vieran el encuentro directamente desde sus televisores, sin la necesidad de recurrir a servicios adicionales o conexiones digitales.

En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, lo que amplió la experiencia más allá de la televisión convencional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

Para quienes buscaban un relato detallado y actualizaciones permanentes, Infobae Perú proporcionó una cobertura completa. El medio digital acompañó a los lectores desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles. Así, quienes optaron por el seguimiento escrito contaron con información constante y detallada durante todo el desarrollo del evento.

19:03 hsHoy

Cienciano vs Cusco FC: horarios

El derbi cusqueño entre Cienciano y Cusco FC se disputará este domingo 30 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Para los aficionados en otros países, el inicio del encuentro se distribuye de la siguiente manera:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 20:00 horas
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 21:00 horas
  • Miami (hora del Este): 20:00 horas
  • España: 02:00 horas (madrugada del lunes 31 de agosto)

Temas Relacionados

CiencianoCusco FCLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ estarán frente a frente con las ‘blanquiazules’, que tomarán como una revancha debido a la dura derrota que sufrieron en Ate. Sigue las incidencias de este crucial cotejo por el liderato del campeonato

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?

El ‘11′ del elenco liderado por Richard Pellejero se sacó de la galera una extraordinaria definición, amparado en un derechazo espléndido, para saldar un enorme triunfo en el fortín de Asociación Deportiva Tarma

Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario registró sensacional remontada ante UTC en Cajamarca. Alianza Lima cayó sorpresivamente ante Deportivo Garcilaso en Matute. Este domingo, Sporting Cristal chocará con Sport Boys en el Callao

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Rosados’ y ‘celestes’ se enfrentan, en un estadio Miguel Grau al 100% en su capacidad, por tres puntos sustanciales en la pelea del Clausura. Sigue aquí todas las incidencias del reñido encuentro

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cristian Paulucci presumió de su periplo por Sport Boys y recalcó que la estructura actual pasó por su composición: “Hoy son el 70% del plantel”

El actual director técnico de la Universidad Técnica de Cajamarca hizo una valoración de su etapa con la ‘misilera’, club revelación del Torneo Apertura 2026, y destacó su capacidad de confección de la configuración que se encuentra a los mandos de Carlos Desio

Cristian Paulucci presumió de su periplo por Sport Boys y recalcó que la estructura actual pasó por su composición: “Hoy son el 70% del plantel”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

Cómo la primera empresa que privatizó Milei negoció con Delcy Rodríguez un acuerdo que permitirá recuperar las centrales hidroeléctricas en Venezuela

Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron el detalle más tierno de su hijo Dante: “Muy morfable todo”

Mercados, marca y financiamiento: la fórmula de las empresas argentinas para crecer en el exterior

Persona indicada, momento equivocado: qué factores pueden impedir que una relación avance

INFOBAE AMÉRICA

Prince Jackson recordó a su padre Michael en su cumpleaños 68 y habló sobre la vigencia de su legado

Prince Jackson recordó a su padre Michael en su cumpleaños 68 y habló sobre la vigencia de su legado

Costco lanza su billetera digital en Estados Unidos: cómo funciona y cuáles son sus límites

El 71 % de Cuba afrontará apagones simultáneos este domingo por la tarde y la noche

El dólar vuelve a subir en Cuba y abre en 675 pesos en el mercado informal

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

DEPORTES

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate venció 3-2 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate venció 3-2 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

La emocionante reflexión de Casemiro sobre Messi tras los cuatro goles del argentino ante Montreal

La lupa sobre el primer gol de Thiago Almada en River Plate: por qué fue correcta la repetición del penal

Brillante asistencia de Correa y definición de Driussi: así fue el primer gol de la era Ponzio en River Plate

Google prueba a 240 km/h una inteligencia artificial que asiste a pilotos de Fórmula E en tiempo real