Cienciano vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Cienciano y Cusco FC se miden en el derbi cusqueño por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Las acciones iniciarán a las 19:00 horas cuando Julio Quiroz haga sonar su silbato.
¿Cómo quedaron Cienciano y Cusco FC en el 2026?
Los antecedentes de la temporada favorecen a Cienciano. Ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones y el resultado fue idéntico en las dos: victoria 2-1 para el conjunto rojo.
El primero fue por la fecha 7 del Torneo Apertura, el 15 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco FC adelantó con un gol de Facundo Callejo al filo del primer tiempo (45+2′), pero Cienciano dio vuelta el marcador en el complemento con tantos de Alejandro Hohberg al 75′ y Carlos Garcés al 89′.
El segundo duelo tuvo lugar el 28 de junio por la fase de grupos de la Copa de la Liga Peruana. En esa oportunidad, Cusco FC abrió el marcador a través de Juan Tévez al minuto 17, pero nuevamente Cienciano remontó: Nadhir Colunga igualó al 13′ —en el marcador figura antes del gol rival, lo que indica un tanto tempranero— y Garcés selló el 2-1 al 49′. El delantero fue protagonista en ambos cruces con un gol en cada encuentro.
Con estos antecedentes, Cienciano llega al derbi de este sábado con la ventaja histórica de la temporada de su lado, pese a su complicada posición en la tabla del Clausura.
Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca (Finalizado)
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas 3-4 Juan Pablo II (Finalizado)
- Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua 1-4 Alianza Atlético (Finalizado)
- ADT vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)
- Sport Boys vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX)
- Cienciano vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo (La Matanza) / L1 MAX)
¿Cómo llegan ambos equipos?
Cusco FC llega al derbi con una dinámica irregular en el Torneo Clausura. Los últimos resultados grafican esa inestabilidad: en la fecha 6, cayó 4-1 ante Deportivo Garcilaso, con goles de Beto Da Silva, Facundo Castelli de penal, Kevin Sandoval Laynes y Christopher Olivares. El partido dejó además otra consecuencia negativa para el equipo cusqueño: las expulsiones de Pedro Díaz y Aldair Fuentes les impiden estar presentes en el derbi de este sábado. Con 9 puntos en 6 partidos, el equipo ocupa el décimo puesto de la tabla y llega al encuentro con bajas sensibles en su plantilla.
Cienciano atraviesa una situación más compleja en la liga doméstica. El ‘papá’ es penúltimo en el Clausura con apenas 4 puntos en 6 fechas, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. La jornada 6 dejó una imagen difícil: cayó 5-1 ante Sport Boys, con cuatro goles de Pablo Erustes y uno de Yuriel Celi, y con la expulsión de Marcos Martinich al minuto 41. Esa realidad en la Liga 1 contrasta con lo que el club ha mostrado en el plano internacional, donde marcha en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, una instancia que evidencia un rendimiento muy distinto al que exhibe en el torneo local.
Por un lado, Cienciano avanza a ritmo trepidante en la Copa Sudamericana, haciéndose vigoroso en el inexpugnable estadio Inca Garcilaso de la Vega. En contraparte, su participación en el Torneo Clausura puede resumirse como lastimera por la forma en cómo prepara y encara las evaluaciones. La gota que ha rebalsado el vaso fue la apabullante goleada encajada a manos del Sport Boys.
El viernes 28 de agosto comenzó la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La jornada podría traer cambios en la tabla de posiciones y definir nuevas tendencias en el campeonato. En esta nota se detallará el desarrollo de cada partido y la evolución de los equipos a lo largo de la fecha.
Canal TV para ver Cienciano vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026
La cobertura del partido entre Cienciano yCusco FC se verá por L1 MAX, el canal encargado de llevar la señal a todos los hogares del país donde esté disponible en la programación. Esta opción permitió que los seguidores vieran el encuentro directamente desde sus televisores, sin la necesidad de recurrir a servicios adicionales o conexiones digitales.
En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, lo que amplió la experiencia más allá de la televisión convencional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.
Para quienes buscaban un relato detallado y actualizaciones permanentes, Infobae Perú proporcionó una cobertura completa. El medio digital acompañó a los lectores desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles. Así, quienes optaron por el seguimiento escrito contaron con información constante y detallada durante todo el desarrollo del evento.
Cienciano vs Cusco FC: horarios
El derbi cusqueño entre Cienciano y Cusco FC se disputará este domingo 30 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Para los aficionados en otros países, el inicio del encuentro se distribuye de la siguiente manera:
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 20:00 horas
- Argentina, Brasil y Uruguay: 21:00 horas
- Miami (hora del Este): 20:00 horas
- España: 02:00 horas (madrugada del lunes 31 de agosto)