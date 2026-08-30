Golazo de Hernán Da Campo con un fantástico remate en la frontera del área en Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

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El gol del Sport Boys estaba al caer. Porque era superior en fútbol y dominio que Sporting Cristal. La gota que rebalsó el vaso fue la expulsión de Catriel Cabellos. A partir de ahí se abrió una caja de pandora, favorable para un elenco local que asestó el primer golpe con un espléndido gol de Hernán Da Campo.

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