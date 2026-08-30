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Golazo de Hernán Da Campo con un fantástico remate en la frontera del área en Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A los 45′ minutos de la primera parte, la ‘misilera’ construyó una acción en ataque que devino en la espléndida definición de media distancia del futbolista más apreciado del plantel chalaco

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.
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El gol del Sport Boys estaba al caer. Porque era superior en fútbol y dominio que Sporting Cristal. La gota que rebalsó el vaso fue la expulsión de Catriel Cabellos. A partir de ahí se abrió una caja de pandora, favorable para un elenco local que asestó el primer golpe con un espléndido gol de Hernán Da Campo.

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