Romina Gachoy conmueve con tierno mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María por sus 15 años: “Eres lo mejor que me ha pasado”

En plena transmisión de su programa en Onda Cero, Romina Gachoy no pudo contener la emoción y le dedicó un conmovedor mensaje de cumpleaños a Gia, la hija de Angie Jibaja. Con la voz entrecortada, expresó su amor y orgullo por la joven que cumple 15 años, conmoviendo a sus compañeros. Video: Onda Cero

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El cumpleaños número 15 de Gia, la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, se convirtió en el centro de atención luego que, Romina Gachoy, pareja del cantante y figura materna de la adolescente en su vida cotidiana, protagonizara el momento más emotivo al dirigirle unas palabras en vivo que dejaron a más de uno sin palabras. La uruguaya habló desde el corazón frente a los micrófonos de ‘Onda Cero’ y no pudo contener la emoción.

El mensaje de Gachoy llega en un contexto familiar complejo. En las últimas semanas, Jibaja volvió a estar en el centro de la polémica tras ser captada por el programa ‘Magaly TV, La Firme’ junto a su pareja, el ciudadano chileno Jonathan Pettit, durante la madrugada en zonas rojas del distrito de La Victoria.

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El material generó preocupación pública y reavivó el debate sobre el estado actual de la exmodelo. Pese a ese telón de fondo, Gachoy eligió el cumpleaños de Gia para poner el foco en el vínculo que la une a la joven.

Las palabras que Romina Gachoy le dedicó a Gia en su quinceañero

Frente a los micrófonos de ‘Onda Cero’, Gachoy se dirigió directamente a la adolescente con un mensaje que combinó declaración de amor y compromiso a futuro. “Gia te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños mi amorcito, la verdad que sos algo maravilloso que me pasó en esta vida, diría que lo mejor que me ha pasado. Y ser tu mamá es de las cosas más bonitas que puedo sentir en el corazón”, manifestó la modelo, visiblemente emocionada.

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Romina Gachoy le dedicó un mensaje de cumpleaños a Gia, la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, por sus 15 años.

La uruguaya no se detuvo ahí. “Así que siempre voy a estar para ti, toda la vida. Siempre me vas a tener. Estoy muy orgullosa de la niña que sos y de la señorita en la que te estás convirtiendo”, añadió Gachoy durante la transmisión.

Días antes, en declaraciones a Trome, la conductora de ‘Onda Expansiva’ ya había adelantado que ella y Santa María trabajan para ofrecerle a Gia una celebración a la altura de la ocasión.

“Es increíble cómo pasan los años, ya son 15. Le vamos a celebrar algo muy privado con sus amigos y, además, le vamos a regalar un viaje. Me estoy esforzando por darle lo mejor. La amo, es mi hija y mi amiga, soy su cómplice. Saber que represento su refugio es una responsabilidad enorme”, afirmó Gachoy.

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Jean Paul Santa María también le dedicó un mensaje en redes

El cantante de cumbia Jean Paul Santa María se sumó a los saludos desde su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un extenso mensaje para su hija. “Hoy cumple 15 años una personita increíble. Hoy cumple 15 mi hija de mi vida, o como yo le digo: Mi enana hermosa”, escribió el artista al inicio de la publicación.

El músico Jean Paul Santa María dedica una publicación en redes sociales a su hija con motivo de su decimoquinto cumpleaños.

Santa María describió la dificultad de poner en palabras todo lo que siente por ella. “Y qué difícil es tratar de resumir en unas cuantas palabras todo lo que siento cuando pienso en ella y más en estos momentos, pero creo que todo se resume en que soy un papá al que se le cae la baba por su hija”, agregó.

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Luego subrayó el privilegio de ser un padre presente: “Te pienso y solo vienen a mí emociones que me hacen sentir que soy un papá muy afortunado. Tengo el privilegio de verte crecer y descubrir cada día la increíble persona en la que te estás convirtiendo”. El cierre de la publicación incluyó un consejo que el cantante le dejó a su hija al inicio de esta nueva etapa:

“Hoy empieza una etapa hermosa de tu vida. Sueña muchísimo. Atrévete. Equivócate. Aprende. Ríete fuerte. Ama bonito. Defiende siempre lo que crees correcto y jamás permitas que nadie apague esa luz tan especial que tienes. Y nunca sientas que tienes que ser perfecta para nadie. Solo sé tú. Que esa es tu versión más hermosa”.

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La preocupación de Gachoy por la situación de Angie Jibaja

El cumpleaños de Gia coincidió con uno de los momentos más difíciles para Jibaja en los últimos meses. Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’, que la muestran con Pettit en zonas de riesgo de Lima durante la madrugada, generaron alarma en quienes la rodean. Gachoy no ocultó su preocupación al ser consultada por el tema.

La modelo peruana aparece junto a su novio, identificado como Jonathan, en imágenes difundidas por un programa de espectáculos, donde ambos comparten con un grupo en un área considerada peligrosa de Lima. Magaly TV La Firme

“Tenemos una comunicación muy buena, esto no es de ahora, viene desde hace bastantes meses, y claro que es un bajón y una pena este tipo de situaciones”, señaló la uruguaya. La modelo también precisó que los hijos de Jibaja y Santa María tuvieron visitas con su madre antes de la reciente polémica, aunque siempre bajo condiciones de cuidado.

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“Si han tenido visitas y todo siempre tomando las medidas de precaución, cuidados, seguridad, pero sí nada, es una pena, la verdad es una pena, por eso te digo que me cuesta hablar del tema porque nosotros estamos bien con ella”, afirmó. Gachoy dejó en claro que no piensa darle la espalda a Jibaja y que espera poder conversar con ella en detalle.

“Ella estaba descomunicada, ni bien pueda comunicarme con ella espero hablar más a detalle sobre todo esto y darle mis consejos en buena onda, con mucho cariño”, expresó. Sobre los menores, fue directa: “Nosotros hemos construido un hogar con mucha estabilidad emocional para todos los chicos, sea lo que sea que ella haga, ellos son chicos que están muy tranquilos y están bien, pero obviamente quieren verla bien”.

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La modelo también recordó la etapa de estabilidad que Jibaja logró durante su tiempo en Chile y manifestó su deseo de que pueda recuperarla. “Ojalá que pueda recuperar esa estabilidad que ella logró en Chile y bueno ella sabe que para cualquier cosa, acá estoy y estaré siempre, lo único que le deseo es que esté bien”, sentenció Gachoy.