PNP captura a dos presuntos implicados en asesinato de dirigente de olla común atacada frente a sus hijas en San Juan de Miraflores

La PNP capturó a dos sujetos investigados por su presunta participación en el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento. Difusión

Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos sujetos investigados por su presunta participación en el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, ocurrido en San Juan de Miraflores. La intervención se produjo durante un operativo ejecutado el último sábado en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Zait Cayo Ganto, alias “Muecas”, y Frank Perdomo Calderón. Ambos fueron intervenidos por agentes del Grupo Grecco de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) cuando presuntamente cobraban cupos en una obra.

Durante la operación, los efectivos incautaron una pistola abastecida con municiones, otros cartuchos y envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína. El arma pasó por pericias balísticas como parte de las diligencias destinadas a establecer su posible relación con el crimen.

PUBLICIDAD

El asesinato de Mallma Sarmiento ocurrió el 28 de agosto en los exteriores del local de la olla común Virgen de Guadalupe, ubicado en el sector Niño Jesús, en Nueva Rinconada de Pamplona Alta. La dirigente recibió varios disparos mientras se encontraba cerca de sus hijas.

Según las diligencias policiales, las pericias balísticas determinaron que la pistola incautada a los dos intervenidos presenta coincidencias con los casquillos encontrados en el lugar donde ocurrió el asesinato de Mallma Sarmiento.

La Policía también estableció que el arma estaría relacionada con otros homicidios registrados en la zona. Esta información forma parte de las investigaciones para determinar el nivel de participación de los detenidos en esos hechos.

Cayo Ganto y Perdomo Calderón también son investigados por una posible vinculación con la organización criminal “Los Trujillanos”. La información será evaluada dentro de las diligencias que buscan establecer las responsabilidades correspondientes.

PUBLICIDAD

Dirigente fue atacada frente a sus hijas

Los sicarios habrían llegado en motocicleta y disparado contra la mujer, antes de escapar del lugar. En la zona se encontraron 14 casquillos (Créditos: ATV)

El crimen ocurrió mientras la familia de Mallma Sarmiento almorzaba dentro del local de la olla común. De acuerdo con el testimonio de su hermana recogido por RPP, la dirigente salió del establecimiento para buscar a dos de sus hijas, quienes se encontraban en la calle.

En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron y realizaron varios disparos. La víctima utilizó su propio cuerpo para proteger a sus hijas durante el ataque.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron la huida de los presuntos responsables después de la agresión.

Según el reporte de Serenazgo, en el lugar fueron encontrados 14 casquillos de bala. Mallma Sarmiento recibió cinco impactos en diferentes partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

Otra línea de investigación se relaciona con una posible extorsión contra la dirigente. Dirigentes de otras ollas comunes de Nueva Rinconada señalaron a RPP que Mallma Sarmiento también recibía amenazas vinculadas con el cobro de cupos.

Los investigadores también revisan un vínculo previo de la víctima con personas investigadas por actividades delictivas. Entre los elementos bajo análisis figura su anterior convivencia con Jesús Ramos Tito, alias “La Polla”, quien es investigado por el delito de extorsión.

La relación señalada forma parte de las diligencias policiales y deberá ser contrastada con otros elementos de la investigación para establecer si existe alguna conexión con el asesinato.

PUBLICIDAD

Familia denunció dificultades tras el ataque

Después del atentado, los familiares de Mallma Sarmiento solicitaron ayuda policial, pero señalaron que los agentes no les brindaron apoyo durante los primeros momentos posteriores al ataque.

Ante esta situación, los familiares consiguieron trasladar a la dirigente al Hospital María Auxiliadora. La víctima falleció en el establecimiento de salud debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Los dos detenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias para esclarecer el asesinato y determinar las responsabilidades que correspondan.

El Ministerio del Interior informó que la PNP mantiene acciones de inteligencia e investigación criminal destinadas a identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a personas presuntamente involucradas en hechos delictivos.

PUBLICIDAD