Ministro de Defensa anuncia cerco perimétrico en cinco penales con presencia militar para impedir el ingreso de celulares, armas, chips y drogas

El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde, explica el plan para instalar un nuevo cerco perimétrico y tecnológico en los penales, comenzando por Ancón 1. El objetivo es impedir el ingreso de celulares, armas y drogas para detener las llamadas de extorsión que se originan desde el interior de las prisiones. Canal N

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó este domingo 30 de agosto sobre el plan del Gobierno para reforzar el control en los accesos de los establecimientos penitenciarios. La medida contempla la participación de las Fuerzas Armadas en el perímetro exterior de las cárceles.

El primer establecimiento incluido en esta estrategia será el penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas. Según explicó el titular del Ministerio de Defensa, el esquema se extenderá después a otros cuatro penales, con posibilidad de ampliar su aplicación según los resultados de la primera etapa.

La propuesta busca impedir el ingreso de celulares, chips, armas y drogas a los centros penitenciarios. Belaúnde sostuvo que los reportes de inteligencia identifican a los penales como uno de los principales puntos desde los cuales se realizan llamadas vinculadas con extorsiones.

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El ministro también detalló que el control estará a cargo de personal militar ubicado en retenes instalados fuera de los establecimientos. El acceso quedará sujeto a una revisión previa, sin distinción entre visitantes, trabajadores o personas que ingresen por motivos vinculados con los servicios penitenciarios.

Ancón I será el primer penal con el nuevo control

Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I - Contraloría

Belaúnde explicó que Ancón I, en Piedras Gordas, será el primer punto de aplicación del plan. Para esta etapa, el sector ya dispone del equipamiento necesario para iniciar las revisiones.

Entre los recursos previstos figuran escáneres personales, sistemas para revisar paquetes, detectores de metales e instrumentos destinados a verificar el funcionamiento permanente de los inhibidores de señal para teléfonos celulares.

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El ministro señaló que parte de los equipos proviene de instituciones que brindaron apoyo para acelerar la puesta en marcha. En ese sentido, indicó que Palacio de Gobierno cedió dos equipos de escaneo personal que permanecían en sus instalaciones para su uso en Piedras Gordas.

También mencionó el respaldo de la SUNAT para disponer de equipos destinados al control de bultos. Los detectores de metales forman parte de los recursos considerados para esta primera fase.

El ministro explicó que el objetivo consiste en impedir el ingreso de objetos prohibidos mediante controles físicos y tecnológicos. “Lo que se busca es que nada que no debe estar dentro del penal ingrese al penal, es decir, celulares, chips, armas, drogas”, señaló.

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Respecto de los equipos de escaneo personal, indicó que permitirán detectar objetos metálicos y elementos ocultos. “Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada”, afirmó.

El plan comenzará con cinco establecimientos

Efectivos militares resguardan el ingreso a un centro penitenciario para evitar el tráfico de objetos ilícitos y combatir la extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de Defensa precisó que la primera etapa contempla cinco penales. Ancón I será el punto de partida y los otros cuatro establecimientos se incorporarán conforme el sector disponga del equipamiento requerido.

Belaúnde señaló que la implementación en Piedras Gordas se realizará en poco tiempo, mientras que la ampliación hacia los demás penales dependerá del abastecimiento y despliegue de los equipos.

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Después de completar los primeros cinco establecimientos, el Gobierno realizará una evaluación para determinar los siguientes pasos. El ministro indicó que, a partir de los resultados obtenidos, se definirá si el esquema se amplía o se reduce.