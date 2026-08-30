Perú

Ministro de Defensa anuncia cerco perimétrico en cinco penales con presencia militar para impedir el ingreso de celulares, armas, chips y drogas

El nuevo esquema alcanzará a visitantes, trabajadores, abogados, proveedores y personal penitenciario. Ancón I, conocido como Piedras Gordas, será el primer penal intervenido

El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde, explica el plan para instalar un nuevo cerco perimétrico y tecnológico en los penales, comenzando por Ancón 1. El objetivo es impedir el ingreso de celulares, armas y drogas para detener las llamadas de extorsión que se originan desde el interior de las prisiones. Canal N
Guardar

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó este domingo 30 de agosto sobre el plan del Gobierno para reforzar el control en los accesos de los establecimientos penitenciarios. La medida contempla la participación de las Fuerzas Armadas en el perímetro exterior de las cárceles.

El primer establecimiento incluido en esta estrategia será el penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas. Según explicó el titular del Ministerio de Defensa, el esquema se extenderá después a otros cuatro penales, con posibilidad de ampliar su aplicación según los resultados de la primera etapa.

La propuesta busca impedir el ingreso de celulares, chips, armas y drogas a los centros penitenciarios. Belaúnde sostuvo que los reportes de inteligencia identifican a los penales como uno de los principales puntos desde los cuales se realizan llamadas vinculadas con extorsiones.

PUBLICIDAD

El ministro también detalló que el control estará a cargo de personal militar ubicado en retenes instalados fuera de los establecimientos. El acceso quedará sujeto a una revisión previa, sin distinción entre visitantes, trabajadores o personas que ingresen por motivos vinculados con los servicios penitenciarios.

Ancón I será el primer penal con el nuevo control

Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I
Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I - Contraloría

Belaúnde explicó que Ancón I, en Piedras Gordas, será el primer punto de aplicación del plan. Para esta etapa, el sector ya dispone del equipamiento necesario para iniciar las revisiones.

Entre los recursos previstos figuran escáneres personales, sistemas para revisar paquetes, detectores de metales e instrumentos destinados a verificar el funcionamiento permanente de los inhibidores de señal para teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

El ministro señaló que parte de los equipos proviene de instituciones que brindaron apoyo para acelerar la puesta en marcha. En ese sentido, indicó que Palacio de Gobierno cedió dos equipos de escaneo personal que permanecían en sus instalaciones para su uso en Piedras Gordas.

También mencionó el respaldo de la SUNAT para disponer de equipos destinados al control de bultos. Los detectores de metales forman parte de los recursos considerados para esta primera fase.

El ministro explicó que el objetivo consiste en impedir el ingreso de objetos prohibidos mediante controles físicos y tecnológicos. “Lo que se busca es que nada que no debe estar dentro del penal ingrese al penal, es decir, celulares, chips, armas, drogas”, señaló.

Respecto de los equipos de escaneo personal, indicó que permitirán detectar objetos metálicos y elementos ocultos. “Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada”, afirmó.

El plan comenzará con cinco establecimientos

Torres de vigilancia, cerco de alambre de púas, militares custodios, personas en detectores de metal y un automóvil en el acceso.
Efectivos militares resguardan el ingreso a un centro penitenciario para evitar el tráfico de objetos ilícitos y combatir la extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de Defensa precisó que la primera etapa contempla cinco penales. Ancón I será el punto de partida y los otros cuatro establecimientos se incorporarán conforme el sector disponga del equipamiento requerido.

Belaúnde señaló que la implementación en Piedras Gordas se realizará en poco tiempo, mientras que la ampliación hacia los demás penales dependerá del abastecimiento y despliegue de los equipos.

Después de completar los primeros cinco establecimientos, el Gobierno realizará una evaluación para determinar los siguientes pasos. El ministro indicó que, a partir de los resultados obtenidos, se definirá si el esquema se amplía o se reduce.

Temas Relacionados

Cerco perimétricopenalesFuerzas ArmadasAncón IPiedras GordasRafael Belaúndeextorsiónperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ estarán frente a frente con las ‘blanquiazules’, que tomarán como una revancha debido a la dura derrota que sufrieron en Ate. Sigue las incidencias de este crucial cotejo por el liderato del campeonato

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?

El ‘11′ del elenco liderado por Richard Pellejero se sacó de la galera una extraordinaria definición, amparado en un derechazo espléndido, para saldar un enorme triunfo en el fortín de Asociación Deportiva Tarma

Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?

Premier Luis Galarreta sobre contratación de su esposa en Congreso: “No tengo que aclarar, que aclare la institución”

La respuesta del jefe del Gabinete se produce tras cuestionamientos sobre el proceso de incorporación de María Luisa Carrillo al Parlamento

Premier Luis Galarreta sobre contratación de su esposa en Congreso: “No tengo que aclarar, que aclare la institución”

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Rosados’ y ‘celestes’ se enfrentan, en un estadio Miguel Grau al 100% en su capacidad, por tres puntos sustanciales en la pelea del Clausura. Sigue aquí todas las incidencias del reñido encuentro

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cienciano vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los conjuntos de Horacio Melgarejo y Javier Rabanal se miden sobre el terreno del estadio Garcilaso de la Vega. Ambas escuadran urgen de las tres unidades. Sigue las incidencias

Cienciano vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martha Chávez señala que ministro José Antonio Chang daña la gestión de Keiko Fujimori y debe dar “una explicación inmediata”

Martha Chávez señala que ministro José Antonio Chang daña la gestión de Keiko Fujimori y debe dar “una explicación inmediata”

Premier Luis Galarreta sobre contratación de su esposa en Congreso: “No tengo que aclarar, que aclare la institución”

Ministro de Defensa afirma que es urgente declarar como “grupos hostiles” a las organizaciones criminales

Elecciones en Perú: Jóvenes y mujeres dominan el padrón electoral para las elecciones regionales en Perú

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Beto Ortiz insinúa que se reconcilió con Jaime Bayly y sorprende con confesión: “He sido su fan de siempre”

Magaly Medina revela que Gisela Valcárcel rechazó encuentro en la Teletón: “No quiso, no le dio la gana”

Arturo Chumbe confiesa que se disfrazaba de Timoteo en los bailes con María Pía Copello: “Se detestaban”

Josetty Hurtado explota en redes sociales luego de que le recordaran que su padre, ‘Chibolín’, está en la cárcel

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cienciano vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Cristian Paulucci presumió de su periplo por Sport Boys y recalcó que la estructura actual pasó por su composición: “Hoy son el 70% del plantel”