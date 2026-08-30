Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por clásico de la Liga Femenina 2026

¡Domingo clásico! Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las ‘blanquiazules’ buscarán su revancha tras la dura derrota que sufrió en el Apertura, mientras que las ‘leonas’ saldrán a meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Así llegan Universitario y Alianza Lima al choque
El clásico femenino llega precedido por goleadas en ambos bandos. Universitario viene de imponerse 6-0 como visitante ante Defensores del Ilucán, mientras que Alianza Lima replicó el resultado frente a Carlos A. Mannucci en condición de local.
Actualmente, las ‘blanquiazules’ lideran la tabla del Torneo Clausura con 18 puntos tras seis triunfos consecutivos. Universitario, en tanto, se ubica en la tercera posición con 13 unidades, habiendo disputado un partido menos que las ‘blanquiazules’ y registrando cuatro victorias y un empate.
Para quienes se preguntan cómo llegan los equipos al clásico, ambos atraviesan un gran momento ofensivo y cuentan con figuras entre las máximas goleadoras del campeonato. En Universitario destacan Pierina Núñez y Sofía Oxandabarat, con 19 y 14 goles respectivamente. Por el lado de Alianza Lima, Estefania González suma 11 tantos y Adriana Lúcar acumula 9.
Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026
La transmisión del clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima será accesible para todos los aficionados, tanto en televisión como en plataformas digitales. América TV emitirá el partido por señal abierta en el canal 4 y en alta definición a través del canal 704. La cobertura previa comenzará a las 14:50 horas, preparando el ambiente para el esperado encuentro.
Además, el partido estará disponible en el portal web y la aplicación móvil América TVGO, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Para quienes prefieran opciones gratuitas, el canal de YouTube Bicolor+ de la Federación Peruana de Fútbol transmitirá el clásico en directo y sin costo, facilitando el seguimiento desde cualquier lugar.
En cuanto a la cobertura periodística, Infobae Perú brindará información detallada en su sitio web, incluyendo la previa, el minuto a minuto, los goles y las declaraciones posteriores. De este modo, los seguidores podrán elegir entre varias alternativas para no perderse ningún detalle del partido más esperado de la fecha.
Horarios del Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026
El clásico femenino tendrá una nueva cita hoy, domingo 30 de agosto, a las 15:15 horas en el estadio Monumental de Ate. El esperado enfrentamiento reunirá a los principales equipos de la liga y promete captar la atención de aficionados en varios países.
La organización estableció los horarios internacionales para facilitar el seguimiento del partido: en México el encuentro iniciará a las 14:15 horas, mientras que en Colombia y Ecuador comenzará a las 15:15. En Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile, la cita será a las 16:15 horas. Por último, los hinchas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay podrán disfrutar del partido a las 17:15.
Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima
Todavía quedan boletos para que los hinchas de la ‘U’ puedan alentar al equipo de sus amores en el estadio Monumental. Los tickets están disponibles en el portal de Teleticket.
- Oriente: S/. 10 soles (Hinchada Crema) | S/. 5 soles (Socios Cremas y Adherentes)
- Occidente (Lateral): S/. 20 soles (Hinchada Crema) | S/. 12.50 soles (Socios Cremas y Adherentes)
- Occidente (Central): S/. 30 soles (Hinchada Crema) | S/ 20 (Socios Cremas y Adherentes)
- Experiencia Leonas: S/. 150 soles
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- 4 entradas a Oriente por S/. 35 soles