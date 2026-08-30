Actor de ‘Stranger Things’, Jamie Campbell Bower, declaró su amor por el ceviche peruano en Ecuador: “Yo sé que hay diferencias”

Jamie Campbell Bower declaró en la Comic Con Ecuador 2026 que le gusta mucho el ceviche peruano.

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Jamie Campbell Bower, el actor británico que le da vida a Vecna en ‘Stranger Things’, desató la reacción de los fanáticos en redes sociales al confesar públicamente su afición por el ceviche peruano durante su participación en la Comic Con Ecuador 2026, celebrada este fin de semana en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil.

El intérprete, que ya había probado el plato bandera durante su visita a Lima el año pasado, reconoció ante el público ecuatoriano que conoce la histórica disputa culinaria entre ambos países y que está listo para comparar sabores. La declaración no pasó desapercibida. Ante una sala llena de fanáticos ecuatorianos, Bower tomó la palabra con cautela, pidió que lo dejaran terminar y lanzó un comentario que, lejos de generar tensión, arrancó risas y aplausos.

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El actor dejó en claro que su interés por la gastronomía local va más allá del simple turismo y que llega a Ecuador con el paladar abierto y con un punto de comparación muy concreto.

El actor pidió paciencia al público antes de confesar su amor por el ceviche peruano

Durante la rueda de prensa del evento, Bower fue consultado sobre su experiencia con la comida latinoamericana. La respuesta generó un momento de suspenso antes de convertirse en el clip más comentado del evento. “Realmente me gusta mucho el ceviche. Estuve en Perú el año pasado”, afirmó el actor, ante lo que el público comenzó a reaccionar.

El actor Jamie Campbell Bower, conocido por su papel de Vecna en Stranger Things, sorprendió a todos en la Comic Con de Ecuador al declarar que su comida favorita es el ceviche peruano. ¡Mira su divertida reacción y la del público! Video: TikTok @danielachumbiray

Bower pidió calma y continuó: “Sé que hay un gran asunto entre el ceviche peruano y el ecuatoriano, así que estoy interesado y listo para probar el ceviche aquí”. La secuencia completa de la declaración, tal como fue captada en video, muestra al actor interrumpido varias veces por las reacciones del público.

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“Yo sé que hay diferencias”, alcanzó a decir antes de insistir en que lo dejaran concluir su pensamiento. La frase se convirtió en el extracto más difundido en redes sociales, donde los usuarios peruanos celebraron que un actor de talla internacional reconociera la identidad del plato y su experiencia previa con la versión limeña.

El evento en el que participó Bower forma parte de la décima edición de la Comic Con Ecuador, que reunió el 29 y 30 de agosto a figuras del entretenimiento internacional como Ron Perlman —conocido por ‘Hellboy’— y Chris Masterson, recordado por su papel de Francis en ‘Malcolm in the Middle’.

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Su paso por Lima en noviembre de 2025 y el primer encuentro con el ceviche peruano

La visita a Perú que mencionó Bower tuvo lugar entre el 15 y 16 de noviembre de 2025, cuando el actor participó en el Geek Festival 2025, realizado en el Parque Caballero de los Mares, en el distrito de Magdalena del Mar. Ese evento marcó su primer encuentro oficial con los fanáticos peruanos y, al parecer, también con el ceviche local.

(Netflix)

El Geek Festival Perú 2025 coincidió con el esperado cierre de ‘Stranger Things’, la serie de Netflix que convirtió a Bower en uno de los villanos más reconocidos de la televisión de los últimos años. El actor compartió cartel con otras figuras del universo de la cultura pop, entre ellas Natalia Tena —Nymphadora Tonks en ‘Harry Potter’ y personaje de ‘Game of Thrones’— y Finn Jones, conocido por ‘Iron Fist’ y ‘Game of Thrones’.

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Fue precisamente en ese contexto limeño donde Bower tuvo acceso a la gastronomía peruana, una experiencia que, según sus propias palabras, dejó una impresión lo suficientemente fuerte como para traerla a colación meses después, frente a una audiencia de otro país.

Un actor que conecta con los fanáticos latinoamericanos más allá del personaje

La reacción de los asistentes a la Comic Con Ecuador 2026 ante la presencia de Bower fue de gran entusiasmo. Una fanática guayaquileña, Lissette Hidalgo, llegó al evento con un traje inspirado en Vecna que ella misma confeccionó. El actor se acercó a preguntarle si ella había hecho el disfraz y, al confirmarlo, la abrazó y exclamó “It’s fabulous” con su característico acento británico.

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James Metcalfe Campbell Bower —su nombre completo— nació el 22 de noviembre de 1988 en Londres. Antes de convertirse en Vecna, acumuló una trayectoria en franquicias de gran escala: apareció en ‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’ y ‘The Mortal Instruments’. Su trabajo en las temporadas cuatro y cinco de ‘Stranger Things’ le valió el reconocimiento de la crítica especializada y lo consolidó como una de las figuras más convocantes del circuito de convenciones de cultura pop a nivel mundial.